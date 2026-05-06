Kányád község minden falujában lesz utcafelújítás

Nyolc faluban modernizálják a legforgalmasabb utcákat Kányád községben egy európai uniós beruházás részeként, amely révén egymillió eurós támogatást kapott az önkormányzat. A modernizálás kompromisszumokkal is jár.

Fülöp-Székely Botond 2026. május 06., 09:292026. május 06., 09:29 2026. május 06., 10:102026. május 06., 10:10

Összesen egymillió eurós támogatást nyert az Európai Unió Vidéki Beruházások Finanszírozási Ügynökségénél (AFIR) pályázó kányádi önkormányzat, amelyből a hozzájuk tartozó települések utcáit modernizálhatják – tudtuk meg György Sándor polgármestertől. Amiről lemondtak Bár szerették volna, ha minden utcát leaszfaltozhatnak a községben, sajnos erre az aktuális projekt részeként nem volt lehetőség – magyarázta az elöljáró.

A viták elkerülése érdekében azonban az önkormányzat úgy döntött, a beruházás során minden hozzájuk tartozó faluban (Kányád, Miklósfalva, Ábránfalva, Homoródszentlászló, Ége, Jásfalva, Székelydálya, Székelypetek)

modernizálnak egy-két utcát, mégpedig a legforgalmasabbakat.

Így összesen 5,6 kilométernyi utat újíthatnak fel. A korszerűsítés viszont kizárólag az úttesteket érinti, nem lesz lehetőség például járdák, illetve sáncok építésére. Utóbbiakról ugyanis le kellett mondani azért, hogy a támogatás elegendő legyen a teljes elképzelés megvalósítására, azaz hogy egyik falu se maradjon ki a beruházásból.

Ha járdákat és sáncokat is építünk, akkor nagyjából fele ekkora hosszúságban végezhetnénk munkálatokat. Sajnos a mi községünk legtöbb egymillió eurós támogatásért pályázhatott”

– szögezte le a polgármester.

Ahol már zajlik a munka A korszerűsítés egy modern eljárást követ, amelynek lényege, hogy

gyakorlatilag új utat húznak rá a régire

– közölte György Sándor, megjegyezve, hogy az alapozást követően alap- és kopóréteg-aszfaltot is leterítenek.

A munkálatok azokban a falvakban kezdték el, ahol egy másik beruházás részeként nem kell kicserélni a földben lévő ivóvíz-vezetékeket. Így most

Homoródszentlászlón, Miklósfalván, Jásfalván és Kányádban zajlik az útalapozás.

Ha ezzel végeztek, következik az aszfaltrétegek leterítése, majd a többi faluban kezdődnek el a modernizálási munkák.

A polgármester úgy látja, hogy kis szerencsével még a téli fagyok beállta előtt végezni lehet a munkálatokkal. Ha ez megtörténik, akkor a Hargita Megye Tanácsa által megrendelt korszerűsítésekkel együtt összességében mintegy 30 kilométernyi út kerül jó állapotba a község területén.