Kányád község minden falujában lesz utcafelújítás

Fotó: Olti Angyalka

Nyolc faluban modernizálják a legforgalmasabb utcákat Kányád községben egy európai uniós beruházás részeként, amely révén egymillió eurós támogatást kapott az önkormányzat. A modernizálás kompromisszumokkal is jár.

Fülöp-Székely Botond

2026. május 06., 09:292026. május 06., 09:29

2026. május 06., 10:102026. május 06., 10:10

Összesen egymillió eurós támogatást nyert az Európai Unió Vidéki Beruházások Finanszírozási Ügynökségénél (AFIR) pályázó kányádi önkormányzat, amelyből a hozzájuk tartozó települések utcáit modernizálhatják – tudtuk meg György Sándor polgármestertől.

Amiről lemondtak

Bár szerették volna, ha minden utcát leaszfaltozhatnak a községben, sajnos erre az aktuális projekt részeként nem volt lehetőség – magyarázta az elöljáró.

A viták elkerülése érdekében azonban az önkormányzat úgy döntött, a beruházás során minden hozzájuk tartozó faluban (Kányád, Miklósfalva, Ábránfalva, Homoródszentlászló, Ége, Jásfalva, Székelydálya, Székelypetek)

modernizálnak egy-két utcát, mégpedig a legforgalmasabbakat.

Így összesen 5,6 kilométernyi utat újíthatnak fel.

A korszerűsítés viszont kizárólag az úttesteket érinti, nem lesz lehetőség például járdák, illetve sáncok építésére. Utóbbiakról ugyanis le kellett mondani azért, hogy a támogatás elegendő legyen a teljes elképzelés megvalósítására, azaz hogy egyik falu se maradjon ki a beruházásból.

Idézet
Ha járdákat és sáncokat is építünk, akkor nagyjából fele ekkora hosszúságban végezhetnénk munkálatokat. Sajnos a mi községünk legtöbb egymillió eurós támogatásért pályázhatott”

– szögezte le a polgármester.

Ahol már zajlik a munka

A korszerűsítés egy modern eljárást követ, amelynek lényege, hogy

gyakorlatilag új utat húznak rá a régire

– közölte György Sándor, megjegyezve, hogy az alapozást követően alap- és kopóréteg-aszfaltot is leterítenek.

A munkálatok azokban a falvakban kezdték el, ahol egy másik beruházás részeként nem kell kicserélni a földben lévő ivóvíz-vezetékeket. Így most

Homoródszentlászlón, Miklósfalván, Jásfalván és Kányádban zajlik az útalapozás.

Ha ezzel végeztek, következik az aszfaltrétegek leterítése, majd a többi faluban kezdődnek el a modernizálási munkák.

A polgármester úgy látja, hogy kis szerencsével még a téli fagyok beállta előtt végezni lehet a munkálatokkal. Ha ez megtörténik, akkor a Hargita Megye Tanácsa által megrendelt korszerűsítésekkel együtt összességében mintegy 30 kilométernyi út kerül jó állapotba a község területén.

Udvarhelyszék
2026. május 06., szerda

Tarr Zoltán: a határon túli magyarok szerzett jogait megtartjuk

A Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium működését a szabadság, az autonómia tisztelete és a párbeszéd fogja jellemezni – írta Tarr Zoltán leendő miniszter a Facebookon, röviden bemutatva az új, integrált tárcát és feladatköreit.

2026. május 05., kedd

Szökött rabot lőttek le a rendőrök

Figyelmeztető, majd célzott lövéseket adtak le kedden a rendőrök a craiovai börtön egyik rabjára, aki megszökött egy munkapontról. A férfi életét vesztette.

Ha az AUR-on múlik, akkor Călin Georgescut javasolják kormányfőnek

Ha lehetőségük lesz rá, és rajtuk múlik, akkor Călin Georgescut fogják javasolni miniszterelnöknek – jelentette ki George Simion, az AUR elnöke hétfőn este.

Döntött a PNL a kormánybuktatás után: ellenzékbe vonulnak

Ellenzékbe vonul Romániában az európai néppárti tagsággal rendelkező Nemzeti Liberális Párt (PNL), miután a parlament kedden megvonta a bizalmat az Ilie Bolojan pártelnök vezette koalíciós kormánytól.

Krasznahorkai László Nobel-díjas írót ünnepelte az MTA

A Határtalan történet című műalkotás új kövének avatásával, felolvasással, vetítéssel, kerekasztal-beszélgetéssel és a Korossy Kvartett előadásával ünnepelte Krasznahorkai László Nobel-díjas írót a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) kedden Budapesten.

A kormánybuktatás után George Simion már azt kéri a magyaroktól, hogy csatlakozzanak az AUR-hoz

Bírálta kedden az RMDSZ-t a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) elnöke, George Simion, amiért a szövetség képviselői és szenátorai nem szavazták meg a kormány elleni bizalmatlansági indítványt.

Nem csak az autósok járnak a Libánon – a medvék is

Több medvét is lefotózott olvasónk miközben a Gyergyóalfalu és Zeteváralja közötti 138-as megyei úton, a Libánon utazott autójával.

A bíráknak és ügyészeknek megítélt bértartozások kifizetésére kötelezi a kormányt a bukaresti ítélőtábla

A bukaresti ítélőtábla kedden helyt adott a legfelsőbb bíróság keresetének, és arra kötelezte a kormányt és a pénzügyminisztériumot, hogy fizessék ki a bíráknak és ügyészeknek bírósági döntéssel megítélt bértartozásokat.

Pert nyert Nicușor Dan az Állandó Választási Hatóság ellen

Első fokon megnyerte Nicușor Dan államfő az Állandó Választási Hatóság (AEP) elleni pert, amellyel az elnökválasztási kampányában elköltött mintegy 930 ezer lej visszatérítését akarta elérni.

Tánczos: ismét politikai krízis van Romániában, nem ezt várták az emberek

„Nem bírtak ki legalább egy évet kormányválság nélkül a koalíciós partnereink, ismét megbukott egy kormány, újabb politikai krízis van Romániában, pedig nem ezt várták, az emberek” – jelentette ki kedd délután Tánczos Barna, miniszterelnök-helyettes.

