A bíráknak és ügyészeknek megítélt bértartozások kifizetésére kötelezi a kormányt a bukaresti ítélőtábla

A bukaresti ítélőtábla kedden helyt adott a legfelsőbb bíróság keresetének, és arra kötelezte a kormányt és a pénzügyminisztériumot, hogy fizessék ki a bíráknak és ügyészeknek bírósági döntéssel megítélt bértartozásokat.

Székelyhon 2026. május 05., 20:432026. május 05., 20:43

A legfelsőbb bíróság március 30-án nyújtotta be a Lia Savonea által aláírt keresetet, és Ramona Bușu bírónő már a per első tárgyalásán ítéletet hirdetett az ügyben, noha a közigazgatási perek rendszerint hónapokig vagy akár évekig is elhúzódnak Romániában. Mint az Agerpres írja, az ítélőtábla döntése szerint

a kormánynak és a pénzügyminisztériumnak az ítélet jogerőre emelkedésétől számított 10 napon belül végre kell hajtania a határozatban előírtakat.

Ezen a határidőn túl minden nap késésért 1 százalékos késedelmi kamatot, valamint az országos bruttó minimálbér 20 százalékának megfelelő bírságot számolnak fel.

Az ítélet nem jogerős, 15 napon belül megfellebbezhető.

A 2026-os állami költségvetés tervezetének első változatában a tavalyinál hozzávetőlegesen 50 százalékkal nagyobb összeget, csaknem 5 milliárd lejt különítettek el az idei évre a legfelsőbb bíróság számára. A többletforrásokat

a bírák és ügyészek számára jogerős bírósági döntések alapján megítélt, visszamenőlegesen járó bértartozások kifizetésére szánták.