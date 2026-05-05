A bíráknak és ügyészeknek megítélt bértartozások kifizetésére kötelezi a kormányt a bukaresti ítélőtábla

A bukaresti ítélőtábla kedden helyt adott a legfelsőbb bíróság keresetének, és arra kötelezte a kormányt és a pénzügyminisztériumot, hogy fizessék ki a bíráknak és ügyészeknek bírósági döntéssel megítélt bértartozásokat.
A legfelsőbb bíróság március 30-án nyújtotta be a Lia Savonea által aláírt keresetet, és Ramona Bușu bírónő már a per első tárgyalásán ítéletet hirdetett az ügyben, noha a közigazgatási perek rendszerint hónapokig vagy akár évekig is elhúzódnak Romániában.
Mint az Agerpres írja, az ítélőtábla döntése szerint
Ezen a határidőn túl minden nap késésért 1 százalékos késedelmi kamatot, valamint az országos bruttó minimálbér 20 százalékának megfelelő bírságot számolnak fel.
A 2026-os állami költségvetés tervezetének első változatában a tavalyinál hozzávetőlegesen 50 százalékkal nagyobb összeget, csaknem 5 milliárd lejt különítettek el az idei évre a legfelsőbb bíróság számára. A többletforrásokat
A kormány azonban úgy döntött, hogy a kifizetések egy részét elhalasztják, és az összeget (1,1 milliárd lejt) a Szociáldemokrata Párt (PSD) által javasolt szociális intézkedések finanszírozására fordítja.
A legfelsőbb bíróság keresetében azt állította, hogy a kormány indokolatlanul tagadta meg a bértartozások idei kifizetését, és ezzel megsértette azt a korábbi jogszabályi keretet, amely 2018-tól kezdődően a bérjogosultságok részletekben történő törlesztését írta elő.
Mielőtt a keresetet benyújtotta volna, a legfelsőbb bíróság elnöke, Lia Savonea előzetes panasszal fordult a kormányhoz és a pénzügyminisztériumhoz.
