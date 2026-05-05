Az „összemosolygás nyelve” az anyanyelv, amely erős alap a nyelvtanulásban is

Lezárul szerdán az iskolába való iratkozás első szakasza, és bár a legtöbb magyar szülő magyar osztályt választ gyerekének, vannak, akik elbizonytalanodnak ilyenkor. Az anyanyelven való tanulás azonban erős alapot ad a többi nyelv elsajátításához is.

Hajnal Csilla 2026. május 05., 19:332026. május 05., 19:33

Az elemi osztályokba való beiratkozás második szakaszában május 25–29. között fogadják azoknak a szülőknek az igényléseit, akiknek gyermekét az első szakaszban nem vették fel a kiválasztott tanintézetbe, vagy valamilyen okból nem vettek részt az első elosztáson. Bár Székelyföldön a legtöbb szülő tisztában van azzal, hogy

az anyanyelven való iskolai oktatás számos szempontból alapvető fontosságú,

mégis sokan elbizonytalanodnak – főként Maros megyében –, és hajlanak arra, hogy román tannyelvű osztályba írassák gyerekeiket a román nyelv alapos elsajátításának érdekében. korábban írtuk Megvan az előkészítő osztályos beiratkozások menetrendje Jóváhagyta csütörtökön az oktatási minisztérium az általános iskolai beiratkozás 2026–2027-es tanévre érvényes menetrendjét. Érzelmi biztonság, amely a tanulás szintjén is megmutatkozik Gáspár Melinda, marosvásárhelyi magyar nyelv- és irodalomtanár azt javasolja, képzeljük el saját gyermekeinket, akik az anyanyelvükön ismerték meg a világot, és akik számára barátságos, otthonos iskoláról álmodunk. Hirdetés „Ez csak akkor valósulhat meg, ha a gyermek amellett, hogy érti a tanító nénit, a társait, érti a humort, az iróniát, különféle célzásokat, félmondatokat, az »összemosolygás nyelvét«, amelyhez nem fél hozzászólni. Felnőttként is másképpen viselkedünk anyanyelvi környezetben, és nem győzzük hangsúlyozni a bizonytalan szülőkkel beszélgetve, hogy

egy gyermek magabiztosan, nyitottan csak anyanyelven tud megszólalni, kérdezni, társaihoz kapcsolódni. Olyan érzelmi biztonság ez, amely a tanulási eredményekben is meg fog mutatkozni”

– fejtette ki a Székelyhonnak a pedagógus.

Gáspár Melinda: a magyar iskola nem csak tantárgyakat tanít, de átadja a közös történeteket, kulturális emlékezetet, illetve erősíti egy csodálatos közösséghez való tartozás érzését Fotó: Haáz Vince

Arra is felhívta a figyelmet, hogy minden gyermek már az óvodából magával visz egy alapot, amire építeni fog az iskolában. A mesékkel egy sajátos világlátást, a mondókákkal, versekkel, a nyelv zenéjével, játékokkal, tánccal, dalokkal olyan kulturális alapköveket visz magával, amelyek abban segítik, hogy a világhoz lépcsőt építhessen ezekre. A marosvásárhelyi tanár azokra a kutatásokra hivatkozik, amelyekből kiderül,

az anyanyelven tanuló diákok a bonyolult fogalmakat is könnyebben értik, kreatívabban gondolkodnak, pontosabban fejezik ki magukat,

a gazdagabb szókincs ugyanis az önmagunk és a környezetünk alaposabb megismerését is feltételezi. Nem csak tantárgyakat tanít, de közös történeteket is Vannak szülők, akik a többség nyelvének megtanulására hivatkozva íratják gyermeküket román tannyelvű osztályba. Gáspár Melinda kifejtette, a második nyelvet is akkor lehet hatékonyabban tanulni, ha van egy erős anyanyelvi alapunk, ezért nagy kár lemondani az anyanyelv elmélyítéséről.

Minden nyelvvel más gondolkodási útvonalakat is tanulunk, erre mondják azt is, hogy »ahány nyelvet beszélsz, annyi ember vagy«. A pedagógus meggyőződése, hogy

a romániai magyar gyerekek nem hátránnyal indulnak, ha magyar tannyelvű iskolába járnak, épp ellenkezőleg: valódi eséllyel és erős alapokkal.

„Valahogy azt is meg kell érteni, hogy az anyanyelv a hozzánk legközelebb álló közösség lelke. A magyar iskola nem csak tantárgyakat tanít, de átadja a közös történeteket, kulturális emlékezetet, illetve erősíti egy csodálatos közösséghez való tartozás érzését. Ezek azok a szálak, amelyek összekötik a múltat a jövővel, és amelyek segítségével kisebbségi közösségünk a jövőben is büszke lehet magára és gyermekeire. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy

az anyanyelvi oktatás emberi méltóságunk egyik tartóoszlopa”

– hangsúlyozta Gáspár Melinda.

Május 25–29. között fogadják azoknak a szülőknek az igényléseit, akiknek gyermekét az első szakaszban nem vették fel a kiválasztott tanintézetbe, vagy valamilyen okból nem vettek részt az első elosztáson Fotó: Haáz Vince

Bár nincsenek aktuális országos szintű felmérések arra nézve, hogy ma hány magyar nemzetiségű gyerek jár román tannyelvű osztályba, az Erdélystat Diákok nemzetisége a magyar iskolahálózatban című kutatásából kiderül, hogy a 2018/19-es tanévben

a romániai közoktatásban magyar nemzetiségűként nyilvántartott diákok mintegy 88 százaléka tanult magyar nyelven,