Az „összemosolygás nyelve” az anyanyelv, amely erős alap a nyelvtanulásban is

Magabiztosan, nyitottan csak anyanyelven tud megszólalni, kérdezni, társaihoz kapcsolódni egy gyerek

Magabiztosan, nyitottan csak anyanyelven tud megszólalni, kérdezni, társaihoz kapcsolódni egy gyerek

Fotó: Haáz Vince

Lezárul szerdán az iskolába való iratkozás első szakasza, és bár a legtöbb magyar szülő magyar osztályt választ gyerekének, vannak, akik elbizonytalanodnak ilyenkor. Az anyanyelven való tanulás azonban erős alapot ad a többi nyelv elsajátításához is.

Hajnal Csilla

2026. május 05., 19:332026. május 05., 19:33

Az elemi osztályokba való beiratkozás második szakaszában május 25–29. között fogadják azoknak a szülőknek az igényléseit, akiknek gyermekét az első szakaszban nem vették fel a kiválasztott tanintézetbe, vagy valamilyen okból nem vettek részt az első elosztáson. Bár Székelyföldön a legtöbb szülő tisztában van azzal, hogy

az anyanyelven való iskolai oktatás számos szempontból alapvető fontosságú,

mégis sokan elbizonytalanodnak – főként Maros megyében –, és hajlanak arra, hogy román tannyelvű osztályba írassák gyerekeiket a román nyelv alapos elsajátításának érdekében.

Megvan az előkészítő osztályos beiratkozások menetrendje

Jóváhagyta csütörtökön az oktatási minisztérium az általános iskolai beiratkozás 2026–2027-es tanévre érvényes menetrendjét.

Érzelmi biztonság, amely a tanulás szintjén is megmutatkozik

Gáspár Melinda, marosvásárhelyi magyar nyelv- és irodalomtanár azt javasolja, képzeljük el saját gyermekeinket, akik az anyanyelvükön ismerték meg a világot, és akik számára barátságos, otthonos iskoláról álmodunk.

„Ez csak akkor valósulhat meg, ha a gyermek amellett, hogy érti a tanító nénit, a társait, érti a humort, az iróniát, különféle célzásokat, félmondatokat, az »összemosolygás nyelvét«, amelyhez nem fél hozzászólni. Felnőttként is másképpen viselkedünk anyanyelvi környezetben, és nem győzzük hangsúlyozni a bizonytalan szülőkkel beszélgetve, hogy

egy gyermek magabiztosan, nyitottan csak anyanyelven tud megszólalni, kérdezni, társaihoz kapcsolódni. Olyan érzelmi biztonság ez, amely a tanulási eredményekben is meg fog mutatkozni”

– fejtette ki a Székelyhonnak a pedagógus.

Gáspár Melinda: a magyar iskola nem csak tantárgyakat tanít, de átadja a közös történeteket, kulturális emlékezetet, illetve erősíti egy csodálatos közösséghez való tartozás érzését

Gáspár Melinda: a magyar iskola nem csak tantárgyakat tanít, de átadja a közös történeteket, kulturális emlékezetet, illetve erősíti egy csodálatos közösséghez való tartozás érzését

Fotó: Haáz Vince

Arra is felhívta a figyelmet, hogy minden gyermek már az óvodából magával visz egy alapot, amire építeni fog az iskolában. A mesékkel egy sajátos világlátást, a mondókákkal, versekkel, a nyelv zenéjével, játékokkal, tánccal, dalokkal olyan kulturális alapköveket visz magával, amelyek abban segítik, hogy a világhoz lépcsőt építhessen ezekre. A marosvásárhelyi tanár azokra a kutatásokra hivatkozik, amelyekből kiderül,

az anyanyelven tanuló diákok a bonyolult fogalmakat is könnyebben értik, kreatívabban gondolkodnak, pontosabban fejezik ki magukat,

a gazdagabb szókincs ugyanis az önmagunk és a környezetünk alaposabb megismerését is feltételezi.

Nem csak tantárgyakat tanít, de közös történeteket is

Vannak szülők, akik a többség nyelvének megtanulására hivatkozva íratják gyermeküket román tannyelvű osztályba. Gáspár Melinda kifejtette, a második nyelvet is akkor lehet hatékonyabban tanulni, ha van egy erős anyanyelvi alapunk, ezért nagy kár lemondani az anyanyelv elmélyítéséről.

Minden nyelvvel más gondolkodási útvonalakat is tanulunk, erre mondják azt is, hogy »ahány nyelvet beszélsz, annyi ember vagy«. A pedagógus meggyőződése, hogy

a romániai magyar gyerekek nem hátránnyal indulnak, ha magyar tannyelvű iskolába járnak, épp ellenkezőleg: valódi eséllyel és erős alapokkal.

„Valahogy azt is meg kell érteni, hogy az anyanyelv a hozzánk legközelebb álló közösség lelke. A magyar iskola nem csak tantárgyakat tanít, de átadja a közös történeteket, kulturális emlékezetet, illetve erősíti egy csodálatos közösséghez való tartozás érzését. Ezek azok a szálak, amelyek összekötik a múltat a jövővel, és amelyek segítségével kisebbségi közösségünk a jövőben is büszke lehet magára és gyermekeire. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy

az anyanyelvi oktatás emberi méltóságunk egyik tartóoszlopa”

– hangsúlyozta Gáspár Melinda.

Május 25–29. között fogadják azoknak a szülőknek az igényléseit, akiknek gyermekét az első szakaszban nem vették fel a kiválasztott tanintézetbe, vagy valamilyen okból nem vettek részt az első elosztáson

Május 25–29. között fogadják azoknak a szülőknek az igényléseit, akiknek gyermekét az első szakaszban nem vették fel a kiválasztott tanintézetbe, vagy valamilyen okból nem vettek részt az első elosztáson

Fotó: Haáz Vince

Bár nincsenek aktuális országos szintű felmérések arra nézve, hogy ma hány magyar nemzetiségű gyerek jár román tannyelvű osztályba, az Erdélystat Diákok nemzetisége a magyar iskolahálózatban című kutatásából kiderül, hogy a 2018/19-es tanévben

a romániai közoktatásban magyar nemzetiségűként nyilvántartott diákok mintegy 88 százaléka tanult magyar nyelven,

a fennmaradó 12 százalék (mintegy 15 ezer gyerek) más nyelvű, alapvetően román osztályba járt. A magyar nyelven tanuló diákok mintegy kétharmada (65,7 százaléka) kizárólag magyar nyelvű osztályokkal rendelkező iskolákba járt, a vegyes tannyelvű iskolákba járók aránya Szilágy, Beszterce-Naszód, Maros, Brassó és Szatmár megyékben volt kiemelkedő.

A tanfelügyelőség adatai szerint az idei tanévben 80 544 diák van beíratva a Maros megyei iskolarendszerbe, és 1776 magyar nemzetiségű diák tanul román tannyelvű osztályban.

2026. május 05., kedd

Pert nyert Nicușor Dan az Állandó Választási Hatóság ellen

Első fokon megnyerte Nicușor Dan államfő az Állandó Választási Hatóság (AEP) elleni pert, amellyel az elnökválasztási kampányában elköltött mintegy 930 ezer lej visszatérítését akarta elérni.

2026. május 05., kedd

2026. május 05., kedd

Tánczos: ismét politikai krízis van Romániában, nem ezt várták az emberek

„Nem bírtak ki legalább egy évet kormányválság nélkül a koalíciós partnereink, ismét megbukott egy kormány, újabb politikai krízis van Romániában, pedig nem ezt várták, az emberek” – jelentette ki kedd délután Tánczos Barna, miniszterelnök-helyettes.

2026. május 05., kedd

2026. május 05., kedd

Fokozottan ellenőrzik a személy-és áruszállító járműveket

Elkezdődött a Hargita megyei utakon a közúti rendőrség Truck&Bus elnevezésű akciója, amelynek során május 4. és 10. között fokozottan ellenőrzik a tömegközlekedési és az áruszállító járműveket.

2026. május 05., kedd

2026. május 05., kedd

Elkezdi az informális egyeztetéseket a pártokkal Nicușor Dan

Nicușor Dan államfő kedd este közölte, hogy informális kormányalakítási tárgyalásokat kezdeményez a pártokkal, és arról biztosított, hogy a konzultációk végén Nyugat-barát kormánya lesz az országnak.

2026. május 05., kedd

2026. május 05., kedd

Megjelent a Hivatalos Közlönyben a Bolojan-kormányt megbuktató bizalmatlansági indítvány

Megjelent a Hivatalos Közlönyben a bizalmatlansági indítvány, amelynek keddi parlamenti elfogadása a Bolojan-kormány bukásához vezetett.

2026. május 05., kedd

2026. május 05., kedd

Az USR nem lép koalícióra a PSD-vel és politikai megállapodást javasol a PNL-nek

A Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) fenntartja korábbi döntését, miszerint nem lép koalícióra ismét a Szociáldemokrata Párttal (PSD) – közölte az alakulat.

2026. május 05., kedd

2026. május 05., kedd

A digitalizáció hozadéka: a rendszer rögtön jelzi a felmerülő problémát, emellett a hivatali ügyintézés is könnyebbé válik

Közbeszerzési szakaszba ért az a félmillió eurós beruházás, amely Gyergyóalfaluban és Gyergyóújfaluban a közmű-üzemeltetés és a hivatali ügyintézés digitalizálását célozza, hogy gyorsabbá, egyszerűbbé és hatékonyabbá tegye a szolgáltatásokat.

2026. május 05., kedd

2026. május 05., kedd

Jóváhagyta a kormány a pedagógusi pótlék kifizetését

A kormány keddi ülésén sürgősségi rendeletet fogadott el, amely lehetővé teszi az 1500 lejes szakmai pótlék kiutalását a pedagógusoknak és a tanügyi kisegítő személyzetnek a jelenlegi tanévre.

2026. május 05., kedd

2026. május 05., kedd

A PNL is válaszút elé kerül a kormánybuktatás után

A Nemzeti Liberális Párt (PNL) első alelnöke, Cătălin Predoiu a Bolojan-kormány keddi megbuktatása után kijelentette: a párt most döntés előtt áll.

2026. május 05., kedd

2026. május 05., kedd

Biciklizni indultak a gyerekekkel, végül menekülniük kellett a medve elől

Videón is megörökítették, amint egy medve végigszalad Alsócsernáton főútján napnyugta előtt. Az ijedt állattal egy kerékpározó család is szembetalálta magát, ám az édesanya gyors helyzetfelismerésének köszönhetően sikerült időben kitérni az útjából.

2026. május 05., kedd

