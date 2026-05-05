Az „összemosolygás nyelve” az anyanyelv, amely erős alap a nyelvtanulásban is

Magabiztosan, nyitottan csak anyanyelven tud megszólalni, kérdezni, társaihoz kapcsolódni egy gyerek
Fotó: Haáz Vince
Lezárul szerdán az iskolába való iratkozás első szakasza, és bár a legtöbb magyar szülő magyar osztályt választ gyerekének, vannak, akik elbizonytalanodnak ilyenkor. Az anyanyelven való tanulás azonban erős alapot ad a többi nyelv elsajátításához is.
Az elemi osztályokba való beiratkozás második szakaszában május 25–29. között fogadják azoknak a szülőknek az igényléseit, akiknek gyermekét az első szakaszban nem vették fel a kiválasztott tanintézetbe, vagy valamilyen okból nem vettek részt az első elosztáson. Bár Székelyföldön a legtöbb szülő tisztában van azzal, hogy
mégis sokan elbizonytalanodnak – főként Maros megyében –, és hajlanak arra, hogy román tannyelvű osztályba írassák gyerekeiket a román nyelv alapos elsajátításának érdekében.
Jóváhagyta csütörtökön az oktatási minisztérium az általános iskolai beiratkozás 2026–2027-es tanévre érvényes menetrendjét.
Gáspár Melinda, marosvásárhelyi magyar nyelv- és irodalomtanár azt javasolja, képzeljük el saját gyermekeinket, akik az anyanyelvükön ismerték meg a világot, és akik számára barátságos, otthonos iskoláról álmodunk.
„Ez csak akkor valósulhat meg, ha a gyermek amellett, hogy érti a tanító nénit, a társait, érti a humort, az iróniát, különféle célzásokat, félmondatokat, az »összemosolygás nyelvét«, amelyhez nem fél hozzászólni. Felnőttként is másképpen viselkedünk anyanyelvi környezetben, és nem győzzük hangsúlyozni a bizonytalan szülőkkel beszélgetve, hogy
– fejtette ki a Székelyhonnak a pedagógus.
Gáspár Melinda: a magyar iskola nem csak tantárgyakat tanít, de átadja a közös történeteket, kulturális emlékezetet, illetve erősíti egy csodálatos közösséghez való tartozás érzését
Fotó: Haáz Vince
Arra is felhívta a figyelmet, hogy minden gyermek már az óvodából magával visz egy alapot, amire építeni fog az iskolában. A mesékkel egy sajátos világlátást, a mondókákkal, versekkel, a nyelv zenéjével, játékokkal, tánccal, dalokkal olyan kulturális alapköveket visz magával, amelyek abban segítik, hogy a világhoz lépcsőt építhessen ezekre. A marosvásárhelyi tanár azokra a kutatásokra hivatkozik, amelyekből kiderül,
a gazdagabb szókincs ugyanis az önmagunk és a környezetünk alaposabb megismerését is feltételezi.
Vannak szülők, akik a többség nyelvének megtanulására hivatkozva íratják gyermeküket román tannyelvű osztályba. Gáspár Melinda kifejtette, a második nyelvet is akkor lehet hatékonyabban tanulni, ha van egy erős anyanyelvi alapunk, ezért nagy kár lemondani az anyanyelv elmélyítéséről.
Fotó: Haáz Vince
Minden nyelvvel más gondolkodási útvonalakat is tanulunk, erre mondják azt is, hogy »ahány nyelvet beszélsz, annyi ember vagy«. A pedagógus meggyőződése, hogy
„Valahogy azt is meg kell érteni, hogy az anyanyelv a hozzánk legközelebb álló közösség lelke. A magyar iskola nem csak tantárgyakat tanít, de átadja a közös történeteket, kulturális emlékezetet, illetve erősíti egy csodálatos közösséghez való tartozás érzését. Ezek azok a szálak, amelyek összekötik a múltat a jövővel, és amelyek segítségével kisebbségi közösségünk a jövőben is büszke lehet magára és gyermekeire. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy
– hangsúlyozta Gáspár Melinda.
Május 25–29. között fogadják azoknak a szülőknek az igényléseit, akiknek gyermekét az első szakaszban nem vették fel a kiválasztott tanintézetbe, vagy valamilyen okból nem vettek részt az első elosztáson
Fotó: Haáz Vince
Bár nincsenek aktuális országos szintű felmérések arra nézve, hogy ma hány magyar nemzetiségű gyerek jár román tannyelvű osztályba, az Erdélystat Diákok nemzetisége a magyar iskolahálózatban című kutatásából kiderül, hogy a 2018/19-es tanévben
a fennmaradó 12 százalék (mintegy 15 ezer gyerek) más nyelvű, alapvetően román osztályba járt. A magyar nyelven tanuló diákok mintegy kétharmada (65,7 százaléka) kizárólag magyar nyelvű osztályokkal rendelkező iskolákba járt, a vegyes tannyelvű iskolákba járók aránya Szilágy, Beszterce-Naszód, Maros, Brassó és Szatmár megyékben volt kiemelkedő.
A tanfelügyelőség adatai szerint az idei tanévben 80 544 diák van beíratva a Maros megyei iskolarendszerbe, és 1776 magyar nemzetiségű diák tanul román tannyelvű osztályban.
Első fokon megnyerte Nicușor Dan államfő az Állandó Választási Hatóság (AEP) elleni pert, amellyel az elnökválasztási kampányában elköltött mintegy 930 ezer lej visszatérítését akarta elérni.
„Nem bírtak ki legalább egy évet kormányválság nélkül a koalíciós partnereink, ismét megbukott egy kormány, újabb politikai krízis van Romániában, pedig nem ezt várták, az emberek” – jelentette ki kedd délután Tánczos Barna, miniszterelnök-helyettes.
Elkezdődött a Hargita megyei utakon a közúti rendőrség Truck&Bus elnevezésű akciója, amelynek során május 4. és 10. között fokozottan ellenőrzik a tömegközlekedési és az áruszállító járműveket.
Nicușor Dan államfő kedd este közölte, hogy informális kormányalakítási tárgyalásokat kezdeményez a pártokkal, és arról biztosított, hogy a konzultációk végén Nyugat-barát kormánya lesz az országnak.
Megjelent a Hivatalos Közlönyben a bizalmatlansági indítvány, amelynek keddi parlamenti elfogadása a Bolojan-kormány bukásához vezetett.
A Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) fenntartja korábbi döntését, miszerint nem lép koalícióra ismét a Szociáldemokrata Párttal (PSD) – közölte az alakulat.
Közbeszerzési szakaszba ért az a félmillió eurós beruházás, amely Gyergyóalfaluban és Gyergyóújfaluban a közmű-üzemeltetés és a hivatali ügyintézés digitalizálását célozza, hogy gyorsabbá, egyszerűbbé és hatékonyabbá tegye a szolgáltatásokat.
A kormány keddi ülésén sürgősségi rendeletet fogadott el, amely lehetővé teszi az 1500 lejes szakmai pótlék kiutalását a pedagógusoknak és a tanügyi kisegítő személyzetnek a jelenlegi tanévre.
A Nemzeti Liberális Párt (PNL) első alelnöke, Cătălin Predoiu a Bolojan-kormány keddi megbuktatása után kijelentette: a párt most döntés előtt áll.
Videón is megörökítették, amint egy medve végigszalad Alsócsernáton főútján napnyugta előtt. Az ijedt állattal egy kerékpározó család is szembetalálta magát, ám az édesanya gyors helyzetfelismerésének köszönhetően sikerült időben kitérni az útjából.
szóljon hozzá!