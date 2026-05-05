Pert nyert Nicușor Dan az Állandó Választási Hatóság ellen

Első fokon megnyerte Nicușor Dan államfő az Állandó Választási Hatóság (AEP) elleni pert, amellyel az elnökválasztási kampányában elköltött mintegy 930 ezer lej visszatérítését akarta elérni.

A bukaresti ítélőtábla kedden helyt adott Nicușor Dan kérelmének, és felfüggesztette azt határozatot, amelyben az AEP elutasította a kampánypénzek egy részének visszatérítését. Így

a hatóságnak ki kell fizetnie az államfőnek 930 283 lejt.

Az ítélet nem jogerős, a kiközlésétől számított 15 napon belül megfellebbezhető – ismerteti az Agerpres.

Nicușor Dan tavaly novemberben jelentette be, hogy az Állandó Választási Hatóság nem térítette vissza maradéktalanul a kampányköltségeit, ezért jogi lépéseket tervez.

Akkori sajtótájékoztatóján elmondta, hogy a két elnökválasztási forduló kampányában hozzávetőlegesen 61 millió lejt költött el, amelyből 58,5 millió lej kölcsön, 2,5 millió lej pedig adomány volt.