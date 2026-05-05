Pert nyert Nicușor Dan az Állandó Választási Hatóság ellen

Fotó: Presidency.ro
Első fokon megnyerte Nicușor Dan államfő az Állandó Választási Hatóság (AEP) elleni pert, amellyel az elnökválasztási kampányában elköltött mintegy 930 ezer lej visszatérítését akarta elérni.
A bukaresti ítélőtábla kedden helyt adott Nicușor Dan kérelmének, és felfüggesztette azt határozatot, amelyben az AEP elutasította a kampánypénzek egy részének visszatérítését. Így
Az ítélet nem jogerős, a kiközlésétől számított 15 napon belül megfellebbezhető – ismerteti az Agerpres.
Nicușor Dan tavaly novemberben jelentette be, hogy az Állandó Választási Hatóság nem térítette vissza maradéktalanul a kampányköltségeit, ezért jogi lépéseket tervez.
Akkori sajtótájékoztatóján elmondta, hogy a két elnökválasztási forduló kampányában hozzávetőlegesen 61 millió lejt költött el, amelyből 58,5 millió lej kölcsön, 2,5 millió lej pedig adomány volt.
Akkor azt is közölte, hogy a kölcsön visszafizetése után megmaradó másfél millió lejt civil szervezeteknek fogja felajánlani, és projektek versenyeztetésével döntik el, hogy mely szervezetek részesülnek majd belőle.
