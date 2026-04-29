RMDSZ-es javaslat: csökkenne a gyermekpénz, de iskolalátogatás esetén összességében többet kapnának a családok

Törvényjavaslatot nyújtottak be a szenátushoz szerdán az RMDSZ honatyái, amely szerint a 3–18 éves gyermekek után járó jelenlegi 292 lejes gyermekpénzt 100 lejre csökkentenék. A fennmaradó összeget – kiegészítve további 50 lejjel – egy új „jelenléti ösztöndíj” formájában fizetnék ki azoknak, akik rendszeresen járnak óvodába vagy iskolába. A változások a 2027–2028-as tanévtől lépnének életbe – írja az Edupedu oktatási szakportál.

A jelenlegi 292 lejből tehát

100 lej maradna automatikus juttatásként, amelyet minden gyerek megkap, iskolalátogatástól függetlenül.

A fennmaradó 192 lej, illetve pluszban még 50 lej – összesen 250 lej – csak azoknak járna, akik rendszeresen járnak iskolába vagy napközibe, és az év végén 10-es magaviseleti jegyük van, vagy „nagyon jó” minősítést kapnak.

Összességében a rendszeresen iskolába járó gyerekek után a jelenlegi 292 helyett 350 lejt kaphatna a család havonta.

Az óvodások esetében az ösztöndíj akkor sem veszne el, ha a gyermek legfeljebb öt napot hiányzik igazolatlanul havonta. A javaslat a szociális ösztöndíjat is kiterjesztené az óvodáskorú gyermekekre.

Hirdetés

Szabó Ödön, az oktatási bizottság alelnöke és a javaslat egyik kezdeményezője szerint erre azért van szükség, mert a bírságok önmagukban nem elegendők az iskolaelhagyás visszaszorítására.