Ilyen amikor egy youtuber mozifilmet rendez

Tisztában voltam azzal, hogy egy szürreális filmre vettem jegyet, amikor úgy döntöttem, hogy megnézem az A24 új horrorfilmjét, a Hátsó szobákat. Azonban az volt az igazán szürreális, amikor azzal szembesültem, hogy mindezt egy moziteremnyi tinédzserrel fogom végignézni, akik tulajdonképpen a film célközönségének számítanak.

Tamás Attila 2026. június 13., 20:232026. június 13., 20:23

Egyáltalán nem hallottam Kane Parsonsról, nem ismertem a munkásságát, amíg nem kezdtem kicsit utánanézni az általa rendezett Hátsó szobák (Backrooms) című alkotásnak. Hirdetés Az első előzetessel úgy voltam, hogy nem azért lelkesültem be tőle, mert egy Youtube-websorozat szemtelenül fiatal rendezője hozta tető alá az elmúlt években az egyedibbnél egyedibb filmélményeket szállító, független A24-stúdiónál, hanem mert láttam, hogy az elmúlt évtizedben sztárrá vált Chiwetel Ejiofor és az idei filmes díjszezonban nagyot menő, Érzelmi értékben nyújtott alakításáért Oscarra-jelölt, azóta pedig a Cristian Mungiu Arany Pálma-díjas Fjord filmjében is főszerepet alakító, norvég Renate Reinsve – celeb-crushom – a film főszereplői. A trailer megnézésekor egyértelmű volt számomra, hogy egy meglehetősen szürreális filmről van szó, azt viszont álmomban sem gondoltam volna, hogy

ez lesz az idei nyár egyik legnagyobbat szóló mozis szenzációja, olyan blockbustereket alázva le nézettségben a fiatalok körében, mint a legújabb Star Wars: a Mandalóri és Grogu, vagy éppen a Mortal Kombat második része.

Fotó: A24

Merthogy a Hátsó szobák (Backrooms) egy meglehetősen bizarr websorozaton alapszik, ami nekem mindeddig teljesen kimaradt az életemből, de a Z-generáció számára olyan mint amilyen nekünk, a millenial-generációnak a The Blair Witch Projekt volt, amit egy kísértetjárta erdőben, áldokumentarista stílusban hozott össze fillérekből néhány fiatal, azóta pedig egyfajta kulthorrorrá nőtte ki magát. A mindössze 10 millió dollárból készült Hátsó szobák 81 milliós nyitóhétvégét produkált az USA-ban, mindezt pedig egy szemtelenül fiatal, ígéretes rendezőnek, Kane Pearsonsnak köszönheti, aki korábban abszurdabbnál abszurdabb videókat tett közzé a YouTube-csatornáján, amiben nyomasztó és megmagyarázhatatlan dolgok történnek egy sárga tapétájú, neonlámpákkal megvilágított, labirintusszerű raktárhelyiségben,

ezen felül pedig biohazard védőruhás emberek próbálták megfejteni a helyiség rejtélyeit, hogy aztán ők maguk is a helyszín áldozataivá váljanak. Az áldokumentarista és retro-stílusban készült videók eredete még a 4chan közösségi médiás felületre vezethetőek vissza, ahová egy felhasználó egy fotót posztolt egy üres, rosszul megvilágított térről, azt írva hozzá hogy megmagyarázhatatlan módon egy másik realitásba, az úgynevezett Backroomsba „glitch-elt”.

Fotó: A24

Ez a hely az úgynevezett creepypasta-jelenség egyik ikonikus helyszínévé avanzsált az internetes folklórnak köszönhetően, ugyanis

egy megmagyarázhatatlan, végteleníthető tér volt, ami emlékekből épült fel, de teljesen értelmetlen formában, kialakítással és berendezésekkel.

A creepypasta-elem pedig a bolyongás során ebben a térben feltűnő, a szereplőt üldőző, megmagyarázhatatlan szörnyűség volt, aki helyenként csak pillanatokra tűnt fel a képkockákon, hátborzongató jelenléte pedig végig jelen van, a tőle való félelem és menekülés adta a Backroomsban készült felvételek horror-faktorát.

Fotó: A24

A Hátsó szobák mozifilm-változata a 90-es évek amerikájában játszódik, főszereplője egy sikertelen bútorüzlet-tulajdonos, akinek vakvágányra futott az élete:

feleségétől elvált, az üzlet nem megy, a problémái feldolgozásáért pedig pszichológushoz jár.

Mivel az éjszakáit is a boltjában tölti, fura villódzó fényeket, megmagyarázhatatlan biztosítéktáblát, és egy idő után egy átjárót fedez fel a létesítmény alagsorában, ami

egy megmagyarázhatatlan, labirintusszerű irodaházat idéz, amit mintha részegen és minden fizikai törvényt és szépérzéket mellőzve terveztek volna.

A felfedezés miatt az őrület határára kerülő kereskedő a pszichológusának is beszél erről a rejtélyes helyről, továbbá kollégáit is bevonja a helyszín dokumentálásába, ami nem várt fordulatokkal jár. Amit még érdemes az alkotásról tudni, hogy nagy szerepet kapnak benne az emlékek, ezt azonban rendkívül nyomasztó, helyenként a Twin Peaks-t idéző, és még azon is továbbmenő jelenetekben mutatja be a közel kétórás alkotás.

Fotó: A24

Innentől kezdve nem is érdemes semmit ellőni a cselekményből, érdemes ezt mindenkinek megtapasztalnia, aki fogékony az ilyesfajta élményekre, a mozitermeket betöltő, mozgóképet többségében Youtube-shortok, intstaposztok és TikTok-videók formájában fogyasztó tinédzserekhez hasonlóan, akiket Kane Parsons és az A24 koprodukciója több millió mozijegy megvásárlására is „rávett”, hiszen

a film minden előzetes várakozást felülmúlva, több mint 226 millió dollárt termelt a pénztáraknál.

Az ezzel párhuzamosan futó, szintén kisköltségvetésű és elsőfilmes által készített másik horrorszenzáció, az Obsession is tarol a mozikban, és ezek a produkciók egy újfajta trendet is kirajzolnak, miszerint a genZ-közönség már ezekre a filmekre, mintsem a százmilliókból készült blockbusterekre kíváncsi. Aki tehát nyitott a szürreális filmélményekre, és kíváncsi egy internetes jelenség egy fiatal filmes szemszögén keresztül, az mindenképp tegyen egy próbát a Backrooms-szal. Aki viszont nincs oda képernyőn megjelenő abszurditásokért és nyomasztásokért, az messziről kerülje, hiszen nincs benne ennek a filmnek a célközönségében.