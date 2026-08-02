Lekapcsolták az utolsó előtti paksi blokkot, ma teljesen leállhat az atomerőmű

Fotó: Purger Tamás/MTI
Vasárnap hajnalban lekapcsolták a Paksi Atomerőmű utolsó előtti termelőegységét a Duna alacsony vízállása miatt. Magyar Péter szombat éjszakai bejelentése szerint vasárnap folyamán az utolsó blokkot is leállítják.
2026. augusztus 02., 09:502026. augusztus 02., 09:50
2026. augusztus 02., 09:512026. augusztus 02., 09:51
A Duna vízszintjének további csökkenése miatt az elmúlt éjszaka 1:30-kor lekapcsolták a Paksi Atomerőmű utolsó előtti termelő gépegységét. Magyar Péter miniszterelnök éjszakai bejelentése szerint az erőmű teljesítménye ezzel 240 megawattra csökkent, a nap folyamán pedig az utolsó blokkot is leállítják. Ha ez megtörténik,
Az MTI által ismertetett bejelentés előzménye, hogy – amint arról korábban mi is beszámoltunk – a rekordalacsony dunai vízállás miatt a kormány már jelezte: legkésőbb 72 órán belül teljesen leállhat a paksi atomerőmű. Szombaton a Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító (Mavir) életbe léptette a villamosenergia-rendszer jelentős zavara esetére kidolgozott protokollt.
A Duna alacsony vízállása miatt a következő 24-72 órában elkerülhetetlenné válik a Paksi Atomerőmű teljes leállítása, ezzel a villamosenergia-termelés megszűnése - tette közzé honlapján az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. csütörtökön kora délután.
Magyar Péter közölte, hogy valamennyi rendelkezésre álló kisegítő erőmű működik vagy készenlétben áll, beleértve a hosszabb ideje nem használt létesítményeket is, és gondoskodtak a működésükhöz szükséges tüzelőanyagról. A szombat este hatályba lépett kormányrendelet alapján
A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a korlátozási sorrend végén a lakosság áll, vagyis a háztartások áramellátását csak végső esetben érintheti korlátozás. Az energiatakarékossági intézkedések részeként hétfőtől a legkritikusabb,
az államigazgatásban pedig a jövő hét első három napján minden olyan munkakörben elrendelik az otthoni munkavégzést, ahol ez megoldható.
A kormány arra kéri a piaci szereplőket is, hogy biztosítsák a távmunka lehetőségét, és a lehető legalacsonyabb szintre csökkentsék irodaépületeik energiafelhasználását. Emellett
az önkormányzatoktól pedig a lehető legszigorúbb energiatakarékossági intézkedések bevezetését várják.
A rendőrök büntetőeljárást indítottak a pénteki câmpulungi közúti baleset ügyében, amelyben egy személy életét vesztette, 13 pedig megsérült.
A szakhatóságok a Duna Bala-ágánál is különböző beavatkozási lehetőségeket elemeznek, hogy biztosítsák a cernavodai atomerőmű 2-es reaktorának működéséhez szükséges vízszintet – jelentette ki péntek este Ilie Bolojan.
Jövő héttől ingyenesen lehet használni a városi buszjáratokat Csíkszeredában a hétvégéken. A Csíki Trans Kft. ugyanakkor 25 százalékkal emeli a bérletek árát, a jegyek ára azonban egyelőre a régi marad.
Országos energetikai válsághelyzetet hirdettek Romániában augusztusra a villamosenergia-termelés csökkenése miatt – jelentette be pénteken Ilie Bolojan.
Újabb marosvásárhelyi útkereszteződéseknél és átjáróknál helyezik üzembe az új jelzőlámpákat az okos forgalomirányító-rendszer részeként. Soós Zoltán polgármester szerint segítenek, gyorsítják a haladást.
Duna vízhozama továbbra is alacsony marad, augusztus 6-áig várhatóan 1450 köbméter/másodpercre csökken, fokozatos emelkedés pedig augusztus második felében várható – közölte csütörtökön az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet (INHGA).
Kedden vagy szerdán lehet olyan alacsony a Duna vízszintje, hogy a paksi atomerőmű utolsó, még üzemelő blokkját is teljesen le kell kapcsolni – mondta Magyar Péter miniszterelnök pénteken Pakson.
A Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke, Sorin Grindeanu szerint a jelenlegi parlamenti erőviszonyok alapján egy új kormány csak szűk többséggel, valamivel több mint 240 szavazattal kaphatna bizalmat a parlamentben.
Mezőrücsre telepednek ki augusztus 3-án, hétfőn a marosvásárhelyi vérközpont szakemberei, lehetőséget adva a véradásra.
Csak részben orvosolja a székelyföldi orvos- és személyzethiányt az egészségügyi létszámstop feloldása.
szóljon hozzá!