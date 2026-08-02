Lekapcsolták az utolsó előtti paksi blokkot, ma teljesen leállhat az atomerőmű

Vasárnap hajnalban lekapcsolták a Paksi Atomerőmű utolsó előtti termelőegységét a Duna alacsony vízállása miatt. Magyar Péter szombat éjszakai bejelentése szerint vasárnap folyamán az utolsó blokkot is leállítják.

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A Duna vízszintjének további csökkenése miatt az elmúlt éjszaka 1:30-kor lekapcsolták a Paksi Atomerőmű utolsó előtti termelő gépegységét. Magyar Péter miniszterelnök éjszakai bejelentése szerint az erőmű teljesítménye ezzel 240 megawattra csökkent, a nap folyamán pedig az utolsó blokkot is leállítják. Ha ez megtörténik,

a Paksi Atomerőmű 44 éves működése során először teljesen megszűnik az áramtermelés.

Az MTI által ismertetett bejelentés előzménye, hogy – amint arról korábban mi is beszámoltunk – a rekordalacsony dunai vízállás miatt a kormány már jelezte: legkésőbb 72 órán belül teljesen leállhat a paksi atomerőmű. Szombaton a Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító (Mavir) életbe léptette a villamosenergia-rendszer jelentős zavara esetére kidolgozott protokollt. korábban írtuk Legkésőbb 72 órán belül teljesen leállíthatják a Paksi Atomerőművet A Duna alacsony vízállása miatt a következő 24-72 órában elkerülhetetlenné válik a Paksi Atomerőmű teljes leállítása, ezzel a villamosenergia-termelés megszűnése - tette közzé honlapján az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. csütörtökön kora délután. Magyar Péter közölte, hogy valamennyi rendelkezésre álló kisegítő erőmű működik vagy készenlétben áll, beleértve a hosszabb ideje nem használt létesítményeket is, és gondoskodtak a működésükhöz szükséges tüzelőanyagról. A szombat este hatályba lépett kormányrendelet alapján

az ipari nagyfogyasztókat lekapcsolhatják az áramellátásról, ha nem teljesítik az előírt fogyasztáscsökkentést.

A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a korlátozási sorrend végén a lakosság áll, vagyis a háztartások áramellátását csak végső esetben érintheti korlátozás. Az energiatakarékossági intézkedések részeként hétfőtől a legkritikusabb,

17 és 22 óra közötti időszakban leállítják a vasúti teherforgalmat,

az államigazgatásban pedig a jövő hét első három napján minden olyan munkakörben elrendelik az otthoni munkavégzést, ahol ez megoldható. Hirdetés A kormány arra kéri a piaci szereplőket is, hogy biztosítsák a távmunka lehetőségét, és a lehető legalacsonyabb szintre csökkentsék irodaépületeik energiafelhasználását. Emellett

minden állami intézményben lekapcsolják a díszkivilágítást és minden mellőzhető világítást,