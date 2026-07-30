Legkésőbb 72 órán belül teljesen leállíthatják a Paksi Atomerőművet

A Duna alacsony vízállása miatt a következő 24-72 órában elkerülhetetlenné válik a Paksi Atomerőmű teljes leállítása, ezzel a villamosenergia-termelés megszűnése - tette közzé honlapján az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. csütörtökön kora délután.

Székelyhon 2026. július 30., 19:052026. július 30., 19:05 2026. július 30., 19:112026. július 30., 19:11

A tájékoztatásban felidézték, a Magyarország villamosenergia-termelésének közel felét biztosító, mintegy 2000 megawatt (MW) teljesítményű Paksi Atomerőmű hűtését a Duna biztosítja. A vízre a kondenzátorok (blokkok) hűtésénél van szükség. {K1} A Duna vízszintje jelenleg 28 centiméterrel van az előző, 2018-as rekordszint alatt, amely több mint 1 méterrel volt alacsonyabb az atomerőmű több mint 40 évvel ezelőtti tervezésénél figyelembe vett, 100 éves minimum vízszintnél – ismertette a vállalat. Hirdetés A vízmennyiség elegendő lenne a blokkok hűtésére, de

az ehhez szükséges szivattyúk szívócsonkjának szintje magasabban helyezkedik el, mint a jelenlegi alacsony, és várhatóan tovább csökkenő vízállás, így feladatukat nem tudják ellátni.

A szívócsövek mélyebbre helyezésének műszaki kezelése elindult, néhány éven belül a jelenleginél alacsonyabb vízszint mellett is képes lesz folytatni a termelést az atomerőmű – közölték az MTI beszámolója szerint. Az atomerőmű felkészült a teljes leállás rendkívüli helyzetének kezelésére – hangsúlyozták. Kidolgozott eljárásrendek vannak a Duna alacsony vizes helyzetének kezelésére, az alacsony vizes állapotok 4 fokozatra vannak felosztva, jelenleg a 3. fokozatban járnak. Az előrejelzések alapján reális esélye van a 4. fokozat bekövetkezésének – fejtették ki a közleményben.

Az atomerőmű minden blokkjának leállítása után az álló blokkok hűtéséről gondoskodni kell. Ehhez percenként 5 köbméter víz szükséges, szemben a másodpercenként 100 köbmétert igénylő üzemelő blokkokénál.

A teljes leállásra a napon belül többször is változó vízügyi előrejelzések miatt jelenleg becslést tud adni az atomerőmű, a vállalat számításai szerint 24-72 óra az az időtáv, amelyen belül a leállítást végre kell hajtaniuk – jelezték. Felkészültek arra is, ha a Duna további extrém szintcsökkenést szenvedne el.

Fotó: MTI

Erre az esetre rendelkezésre állnak az Országos Vízügyi Főigazgatósággal együttműködésben telepített Pajtás szivattyúk, amelyek

biztosítják, hogy az atomerőmű álló blokkjainak lehűtve tartásához szükséges vízmennyiség mindig rendelkezésre álljon.

A Pajtás szivattyúkból szükség esetén 12 dolgozik folyamatosan, 4 tartalék és további 13 készenlétben van, mindehhez rendelkezésre áll a szükséges kezelő és javító személyzet, alkatrész-utánpótlás és üzemanyag is. Akár hetekig tartó extrém alacsony vízállás esetén is biztonságos állapotban tarják a blokkokat, a megfelelő vízszint elérése esetén pedig azonnal, lépcsőzetesen indítják a blokkok termelését. A blokkok újraindítása a vízszinttől függően akár néhány nap alatt is megtörténhet – közölték.

A Paksi Atomerőmű folyamatos fejlesztései tették lehetővé, hogy a tervezési vízszinthez képest 120 centiméterrel alacsonyabb vízszinten is termelni tudjon a létesítmény.

Az állandósult extrém vízcsökkenés azonban a jövőben további fejlesztéseket tesz szükségessé. Ezek a fejlesztések már megkezdődtek, a tervek szerint néhány éven belül lényegesen alacsonyabb vízszint mellett is zavartalanul folyhat a villamosenergia-termelés – emelte ki a vállalat. Az atomerőmű működését érintő információkról hivatalos weboldalukon és hivatalos Facebook-profilukon adnak tájékoztatást, ezeken a felületeken fogják bejelenti az atomerőmű teljes leállítását is. Az atomerőmű kéri a lakosságot, hogy felelős, takarékos áramhasználattal segítsék Magyarország villamosenergia-ellátásbiztonságának fenntartását. Magyar Péter: teljesen leáll a Paksi Atomerőmű a Duna rekordalacsony vízállása miatt A paksi atomerőmű 42 éves történetében először, várhatóan 24-72 órán belül teljesen leáll a termelés a Duna rekordalacsony vízállása miatt – közölte Magyar Péter miniszterelnök a Facebook-oldalán csütörtök délután.

Ez azt jelenti, hogy legkésőbb hétfőtől 2000 megawatt kiesik a magyar energiatermelésből, miközben a fokozódó hőség miatt folyamatosan nő a lakossági és a közületi energiafelhasználási igény