Legkésőbb 72 órán belül teljesen leállíthatják a Paksi Atomerőművet

Fotó: Kiss Dániel/MTI
A Duna alacsony vízállása miatt a következő 24-72 órában elkerülhetetlenné válik a Paksi Atomerőmű teljes leállítása, ezzel a villamosenergia-termelés megszűnése - tette közzé honlapján az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. csütörtökön kora délután.
2026. július 30., 19:052026. július 30., 19:05
2026. július 30., 19:112026. július 30., 19:11
A tájékoztatásban felidézték, a Magyarország villamosenergia-termelésének közel felét biztosító, mintegy 2000 megawatt (MW) teljesítményű Paksi Atomerőmű hűtését a Duna biztosítja. A vízre a kondenzátorok (blokkok) hűtésénél van szükség.
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A Duna vízszintje jelenleg 28 centiméterrel van az előző, 2018-as rekordszint alatt, amely több mint 1 méterrel volt alacsonyabb az atomerőmű több mint 40 évvel ezelőtti tervezésénél figyelembe vett, 100 éves minimum vízszintnél – ismertette a vállalat.
A vízmennyiség elegendő lenne a blokkok hűtésére, de
A szívócsövek mélyebbre helyezésének műszaki kezelése elindult, néhány éven belül a jelenleginél alacsonyabb vízszint mellett is képes lesz folytatni a termelést az atomerőmű – közölték az MTI beszámolója szerint.
Az atomerőmű felkészült a teljes leállás rendkívüli helyzetének kezelésére – hangsúlyozták.
Kidolgozott eljárásrendek vannak a Duna alacsony vizes helyzetének kezelésére, az alacsony vizes állapotok 4 fokozatra vannak felosztva, jelenleg a 3. fokozatban járnak. Az előrejelzések alapján reális esélye van a 4. fokozat bekövetkezésének – fejtették ki a közleményben.
A teljes leállásra a napon belül többször is változó vízügyi előrejelzések miatt jelenleg becslést tud adni az atomerőmű, a vállalat számításai szerint 24-72 óra az az időtáv, amelyen belül a leállítást végre kell hajtaniuk – jelezték. Felkészültek arra is, ha a Duna további extrém szintcsökkenést szenvedne el.
Fotó: MTI
Erre az esetre rendelkezésre állnak az Országos Vízügyi Főigazgatósággal együttműködésben telepített Pajtás szivattyúk, amelyek
A Pajtás szivattyúkból szükség esetén 12 dolgozik folyamatosan, 4 tartalék és további 13 készenlétben van, mindehhez rendelkezésre áll a szükséges kezelő és javító személyzet, alkatrész-utánpótlás és üzemanyag is.
Akár hetekig tartó extrém alacsony vízállás esetén is biztonságos állapotban tarják a blokkokat, a megfelelő vízszint elérése esetén pedig azonnal, lépcsőzetesen indítják a blokkok termelését. A blokkok újraindítása a vízszinttől függően akár néhány nap alatt is megtörténhet – közölték.
Az állandósult extrém vízcsökkenés azonban a jövőben további fejlesztéseket tesz szükségessé. Ezek a fejlesztések már megkezdődtek, a tervek szerint néhány éven belül lényegesen alacsonyabb vízszint mellett is zavartalanul folyhat a villamosenergia-termelés – emelte ki a vállalat.
Az atomerőmű működését érintő információkról hivatalos weboldalukon és hivatalos Facebook-profilukon adnak tájékoztatást, ezeken a felületeken fogják bejelenti az atomerőmű teljes leállítását is.
Az atomerőmű kéri a lakosságot, hogy felelős, takarékos áramhasználattal segítsék Magyarország villamosenergia-ellátásbiztonságának fenntartását.
A paksi atomerőmű 42 éves történetében először, várhatóan 24-72 órán belül teljesen leáll a termelés a Duna rekordalacsony vízállása miatt – közölte Magyar Péter miniszterelnök a Facebook-oldalán csütörtök délután.
– tette hozzá az MTI beszámolója szerint.
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