Zöld utat kapott a saját szemétszolgáltató és az első iskolatáska program Marosvásárhelyen

Minden előkészítő osztályos kisdiák felszerelt iskolatáskát kap szeptemberben, Marosvásárhelyen – erről döntöttek az önkormányzati képviselők csütörtökön, amikor rábólintottak a helyi köztisztasági vállalat létrehozására is.
Negyvenkét határozattervezetről voksoltak júliusi soros ülésükön a marosvásárhelyi tanácsosok, csütörtökön. A maratoninak mondható tanácsülés nem volt zökkenőmentes, több kérdésben is vitáztak a választott képviselők.
Csütörtökön kétszázötvenezer lejt hagytak jóvá az Első iskolatáska programra, amelyet idén első alkalommal ültetnek életbe Marosvásárhelyen. Mint kiderült
Mint Kovács Mihály Levente alpolgármester elmondta Marosvásárhelyen, a tanfelügyelőség nyilvántartása szerint 1268 gyerek kezdi az iskolát. A tervezetet megszavazták, noha többen kifogásolták, hogy nem csak a hátrányos családokból érkezők kapnak iskolatáskát. A liberálisok szerint ez a támogatás egy kampányfogás és az RMDSZ-es és a szociáldemokrata tanácsosok máris voksokat gyűjtenek.
Megbízható és olcsó utcai szemétszolgáltatást szeretne Kovács Mihály Levente marosvásárhelyi alpolgármester, így az RMDSZ-frakcióval kezdeményezte, hogy a város hozzon létre egy saját szolgáltatót. Soós Zoltán polgármesterrel most nem egyeztettek.
A tanácsosok elfogadták a Cleanserv cég létrehozását, ami egy közhasznú vállalat lesz és utcai sepregetéssel, a közterek tisztán tartásával, az elhullott állatok összegyűjtésével és a hóeltakarítással fog foglalkozni. A javaslatot az RMDSZ-es tanácsosok terjesztették elő és kétharmados többséggel elfogadták.
Saját szemétszolgáltatót akar létrehozni a városvezetés Marosvásárhelyen
Fotó: Haáz Vince
A Szabad Emberek Pártjának Tanácsosa, Dan Mașca a kérdés kapcsán kifejtette: szerinte a város nem kellene létrehozzon saját szolgáltatót, hanem a magáncégek kellene sepregessenek. Ugyanakkor kíváncsi volt, hogy mi lesz a városháza által meghirdetett országos közbeszerzéssel, aminek célja, hogy a város szerződtessen egy magáncéget ezekre a szolgáltatásokra. A kérdésére nem kapott konkrét választ.
Megemelik és szigetelik a marosvásárhelyi vár falának egyik szakaszát, átalakítják a Vársétány felőli bejáratot, és új, egységes arculatú faházakat telepítenek az árusok számára. A költségvetésről a helyi képviselő-testület csütörtöki ülésén döntenek.
A maratoni tanácsülés napirendjéről levették a marosvásárhelyi várfal átalakításáról és az ideiglenes kereskedelmi bódék megvásárlásáról szóló határozattervezetet, amelyről részletesen beszámoltunk korábban. Az ülésen nem indokolták meg, hogy miért került le a napirendről.
A Duna alacsony vízállása miatt a következő 24-72 órában elkerülhetetlenné válik a Paksi Atomerőmű teljes leállítása, ezzel a villamosenergia-termelés megszűnése - tette közzé honlapján az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. csütörtökön kora délután.
A szenátus jogi bizottsága csütörtökön több módosítással elfogadta a köztisztségviselők feddhetetlenségre vonatkozó jogszabályok módosításáról és kiegészítéséről szóló törvénytervezetet, amelyet szerdán a képviselőház már megszavazott.
Egy személyt kórházba szállították csütörtökön Bukarestben, miután két gépkocsi összeütközött az Iuliu Maniu sugárúton – közölte a fővárosi közlekedésrendészet.
A kormány csütörtökön 630 millió euró értékű hitelfelvételt hagyott jóvá a Brassó–Segesvár vasútvonal korszerűsítésére.
Szeptember elsejétől használhatják a páciensek az E-Sănătatea Mea országos digitális platformot – jelentette be csütörtökön az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (CNAS) elnöke.
Elfogadta a kormány csütörtöki ülésén a mezőgazdaságban használt gázolaj jövedéki adójának támogatására szánt költségvetés kiegészítését.
Egyelőre nem állítják le a cernavodai atomerőmű 2-es reaktorát, mert üzemi paraméterei lehetővé teszik a biztonságos működés folytatását – közölte csütörtökön a Nuclearelectrica.
Több ezer juhtenyésztő tüntet csütörtökön Bukarestben az Országos Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Hatóság (ANSVSA) székházánál.
Már csak néhány banira van a március végi történelmi csúcstól az üzemanyagok ára, miután a forgalmazók csütörtökön is drágítottak. A gázolaj esetében a jövedéki adó szerdán elfogadott mérséklése eredményezhet árcsökkenést a következő időszakban.
Repülőgépeken elkövetett lopás gyanúja miatt tizenkét bukaresti, valamint Ilfov és Prahova megyei helyszínen tart házkutatást a rendőrség csütörtökön, és 16 személyt állítanak elő.
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