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Zöld utat kapott a saját szemétszolgáltató és az első iskolatáska program Marosvásárhelyen

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Minden előkészítő osztályos kisdiák felszerelt iskolatáskát kap szeptemberben, Marosvásárhelyen – erről döntöttek az önkormányzati képviselők csütörtökön, amikor rábólintottak a helyi köztisztasági vállalat létrehozására is.

Simon Virág

2026. július 30., 18:342026. július 30., 18:34

Negyvenkét határozattervezetről voksoltak júliusi soros ülésükön a marosvásárhelyi tanácsosok, csütörtökön. A maratoninak mondható tanácsülés nem volt zökkenőmentes, több kérdésben is vitáztak a választott képviselők.

Iskolakezdési támogatás

Csütörtökön kétszázötvenezer lejt hagytak jóvá az Első iskolatáska programra, amelyet idén első alkalommal ültetnek életbe Marosvásárhelyen. Mint kiderült

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minden előkészítős diák ingyenesen kap egy iskolatáskát, amely az előkészítő osztályos tanulók életkorának és tanulmányi szintjének megfelelő alapvető tanszereket és iskolai felszereléseket tartalmaz.

Mint Kovács Mihály Levente alpolgármester elmondta Marosvásárhelyen, a tanfelügyelőség nyilvántartása szerint 1268 gyerek kezdi az iskolát. A tervezetet megszavazták, noha többen kifogásolták, hogy nem csak a hátrányos családokból érkezők kapnak iskolatáskát. A liberálisok szerint ez a támogatás egy kampányfogás és az RMDSZ-es és a szociáldemokrata tanácsosok máris voksokat gyűjtenek.

korábban írtuk

Saját szemétszolgáltatót hoznának létre Marosvásárhelyen
Saját szemétszolgáltatót hoznának létre Marosvásárhelyen

Megbízható és olcsó utcai szemétszolgáltatást szeretne Kovács Mihály Levente marosvásárhelyi alpolgármester, így az RMDSZ-frakcióval kezdeményezte, hogy a város hozzon létre egy saját szolgáltatót. Soós Zoltán polgármesterrel most nem egyeztettek.

Saját szemétszolgáltatót hoznak létre

A tanácsosok elfogadták a Cleanserv cég létrehozását, ami egy közhasznú vállalat lesz és utcai sepregetéssel, a közterek tisztán tartásával, az elhullott állatok összegyűjtésével és a hóeltakarítással fog foglalkozni. A javaslatot az RMDSZ-es tanácsosok terjesztették elő és kétharmados többséggel elfogadták.

A megszavazott határozat értelmében először készül egy megvalósíthatósági tanulmány, amely kimutatja, hogy érdemes-e a városnak saját szemétszolgáltatót létrehozni és milyen módon.

Saját szemétszolgáltatót akar létrehozni a városvezetés Marosvásárhelyen • Fotó: Haáz Vince Galéria

Saját szemétszolgáltatót akar létrehozni a városvezetés Marosvásárhelyen

Fotó: Haáz Vince

A Szabad Emberek Pártjának Tanácsosa, Dan Mașca a kérdés kapcsán kifejtette: szerinte a város nem kellene létrehozzon saját szolgáltatót, hanem a magáncégek kellene sepregessenek. Ugyanakkor kíváncsi volt, hogy mi lesz a városháza által meghirdetett országos közbeszerzéssel, aminek célja, hogy a város szerződtessen egy magáncéget ezekre a szolgáltatásokra. A kérdésére nem kapott konkrét választ.

korábban írtuk

Megemelik a várfal egy részét és elköltöztetik az árusokat
Megemelik a várfal egy részét és elköltöztetik az árusokat

Megemelik és szigetelik a marosvásárhelyi vár falának egyik szakaszát, átalakítják a Vársétány felőli bejáratot, és új, egységes arculatú faházakat telepítenek az árusok számára. A költségvetésről a helyi képviselő-testület csütörtöki ülésén döntenek.

A maratoni tanácsülés napirendjéről levették a marosvásárhelyi várfal átalakításáról és az ideiglenes kereskedelmi bódék megvásárlásáról szóló határozattervezetet, amelyről részletesen beszámoltunk korábban. Az ülésen nem indokolták meg, hogy miért került le a napirendről.

Marosszék Marosvásárhely
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