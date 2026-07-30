Zöld utat kapott a saját szemétszolgáltató és az első iskolatáska program Marosvásárhelyen

Minden előkészítő osztályos kisdiák felszerelt iskolatáskát kap szeptemberben, Marosvásárhelyen – erről döntöttek az önkormányzati képviselők csütörtökön, amikor rábólintottak a helyi köztisztasági vállalat létrehozására is.

Simon Virág 2026. július 30., 18:342026. július 30., 18:34

Negyvenkét határozattervezetről voksoltak júliusi soros ülésükön a marosvásárhelyi tanácsosok, csütörtökön. A maratoninak mondható tanácsülés nem volt zökkenőmentes, több kérdésben is vitáztak a választott képviselők. Iskolakezdési támogatás Csütörtökön kétszázötvenezer lejt hagytak jóvá az Első iskolatáska programra, amelyet idén első alkalommal ültetnek életbe Marosvásárhelyen. Mint kiderült Hirdetés

minden előkészítős diák ingyenesen kap egy iskolatáskát, amely az előkészítő osztályos tanulók életkorának és tanulmányi szintjének megfelelő alapvető tanszereket és iskolai felszereléseket tartalmaz.

Mint Kovács Mihály Levente alpolgármester elmondta Marosvásárhelyen, a tanfelügyelőség nyilvántartása szerint 1268 gyerek kezdi az iskolát. A tervezetet megszavazták, noha többen kifogásolták, hogy nem csak a hátrányos családokból érkezők kapnak iskolatáskát. A liberálisok szerint ez a támogatás egy kampányfogás és az RMDSZ-es és a szociáldemokrata tanácsosok máris voksokat gyűjtenek. korábban írtuk Saját szemétszolgáltatót hoznának létre Marosvásárhelyen Megbízható és olcsó utcai szemétszolgáltatást szeretne Kovács Mihály Levente marosvásárhelyi alpolgármester, így az RMDSZ-frakcióval kezdeményezte, hogy a város hozzon létre egy saját szolgáltatót. Soós Zoltán polgármesterrel most nem egyeztettek. Saját szemétszolgáltatót hoznak létre A tanácsosok elfogadták a Cleanserv cég létrehozását, ami egy közhasznú vállalat lesz és utcai sepregetéssel, a közterek tisztán tartásával, az elhullott állatok összegyűjtésével és a hóeltakarítással fog foglalkozni. A javaslatot az RMDSZ-es tanácsosok terjesztették elő és kétharmados többséggel elfogadták.

A megszavazott határozat értelmében először készül egy megvalósíthatósági tanulmány, amely kimutatja, hogy érdemes-e a városnak saját szemétszolgáltatót létrehozni és milyen módon.

Saját szemétszolgáltatót akar létrehozni a városvezetés Marosvásárhelyen Fotó: Haáz Vince