Rekordközeli árak a benzinkutakon

Már csak néhány banira van a március végi történelmi csúcstól az üzemanyagok ára, miután a forgalmazók csütörtökön is drágítottak. A gázolaj esetében a jövedéki adó szerdán elfogadott mérséklése eredményezhet árcsökkenést a következő időszakban.

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Napról napra drágábbak az üzemanyagok a romániai töltőállomásokon, szerdára a gázolaj ára minden hálózatban meghaladta a 10 lejes lélektani határt, csütörtökön azonban újabb áremelések következtek.

korábban írtuk Napi drágulás: már sehol sem tankolhatunk 10 lej alatti áron gázolajat Ismét emelkedett az üzemanyagok ára szerda reggel, alig néhány órával az előző, kedd délutáni drágulás után. A gázolaj új irányadó ára literenként 10,2 lej, míg a benziné 9,2 lej.

Jelenleg a standard gázolaj literenként 10,22–10,33 lejbe kerül, csupán néhány banival elmaradva a március 31-i rekordártól, amikor 10,35–10,38 lejért kínálták.

A standard benzin literenkénti ára 9,26–9,32 lej között változik, mindössze néhány banival a március 31-én jegyzett 9,33–9,35 lejes rekordár alatt – derül ki a Profit.ro gazdasági portál elemzéséből.

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Csütörtök délelőtt az alábbiak szerint alakulnak az üzemanyagárak Romániában:

Benzin:

Petrom: 9,26 lej

Rompetrol: 9,27 lej

Mol: 9,27 lej

Lukoil: 9,29 lej

OMV: 9,32 lej

Gázolaj:

Mol: 10,22 lej

Petrom: 10,27 lej

Rompetrol: 10,28 lej

Lukoil: 10,28 lej

OMV: 10,33 lej

A képviselőház szerdán elfogadta a törvénytervezetet, amely válsághelyzetet hirdet a kőolaj és kőolajtermékek piacán, és ideiglenes intézkedéssel csökkenti a gázolaj jövedéki adóját. A szenátus által korábban már elfogadott jogszabály most Nicușor Dan államfőhöz kerül kihirdetésre, és csak a Hivatalos Közlönyben való megjelenést követően lesz érezhető hatása az üzemanyagárakra.