Rekordközeli árak a benzinkutakon

Fotó: Borbély Fanni
Már csak néhány banira van a március végi történelmi csúcstól az üzemanyagok ára, miután a forgalmazók csütörtökön is drágítottak. A gázolaj esetében a jövedéki adó szerdán elfogadott mérséklése eredményezhet árcsökkenést a következő időszakban.
Napról napra drágábbak az üzemanyagok a romániai töltőállomásokon, szerdára a gázolaj ára minden hálózatban meghaladta a 10 lejes lélektani határt, csütörtökön azonban újabb áremelések következtek.
Ismét emelkedett az üzemanyagok ára szerda reggel, alig néhány órával az előző, kedd délutáni drágulás után. A gázolaj új irányadó ára literenként 10,2 lej, míg a benziné 9,2 lej.
Jelenleg a standard gázolaj literenként 10,22–10,33 lejbe kerül, csupán néhány banival elmaradva a március 31-i rekordártól, amikor 10,35–10,38 lejért kínálták.
A standard benzin literenkénti ára 9,26–9,32 lej között változik, mindössze néhány banival a március 31-én jegyzett 9,33–9,35 lejes rekordár alatt – derül ki a Profit.ro gazdasági portál elemzéséből.
Csütörtök délelőtt az alábbiak szerint alakulnak az üzemanyagárak Romániában:
Benzin:
Petrom: 9,26 lej
Rompetrol: 9,27 lej
Mol: 9,27 lej
Lukoil: 9,29 lej
OMV: 9,32 lej
Gázolaj:
Mol: 10,22 lej
Petrom: 10,27 lej
Rompetrol: 10,28 lej
Lukoil: 10,28 lej
OMV: 10,33 lej
A képviselőház szerdán elfogadta a törvénytervezetet, amely válsághelyzetet hirdet a kőolaj és kőolajtermékek piacán, és ideiglenes intézkedéssel csökkenti a gázolaj jövedéki adóját. A szenátus által korábban már elfogadott jogszabály most Nicușor Dan államfőhöz kerül kihirdetésre, és csak a Hivatalos Közlönyben való megjelenést követően lesz érezhető hatása az üzemanyagárakra.
A képviselőház szerdán elfogadta a törvénytervezetet, amely válsághelyzetet hirdet a kőolaj és kőolajtermékek piacán, és ideiglenes intézkedéssel csökkenti a gázolaj jövedéki adóját.
Repülőgépeken elkövetett lopás gyanúja miatt tizenkét bukaresti, valamint Ilfov és Prahova megyei helyszínen tart házkutatást a rendőrség csütörtökön, és 16 személyt állítanak elő.
Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnök szerint mérlegelhető a Kelemen Hunor RMDSZ-elnök által javasolt „fegyverszüneti kormány” létrehozása, ha nem sikerül más kormányzati megoldást találni.
A Sanitas Szakszervezeti Szövetség bejelentette, hogy csütörtökön is folytatja az új közalkalmazotti bértörvény tervezete és az egészségügyi intézményekben tapasztalható személyzethiány miatt kirobbantott sztrájkot.
Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnök szerint megérzi Románia a cernavodai atomerőmű leállását, az országnak mozgósítania kell a gázerőművi, nap- és szélenergia-termelési, valamint energiatárolási kapacitásait, és növelnie kell a villamosenergia-importot.
Az általános sztrájk első napjához képest szerdán növekedett a hivatalosan tiltakozó dolgozók száma a Hargita megyei nagyobb kórházakban. Szintén szerdán arról döntött a kormány, hogy országszerte 6850 állás betöltését engedélyezi az egészségügyben.
A Duna vízszintjének további csökkenésétől függően szerda este vagy csütörtök reggel ellenőrzött módon leállítják és leválasztják az országos energiarendszerről a cernavodai atomerőmű 2-es reaktorát is – jelentette be a Nuclearelectrica.
Hivatalosan is megnyílt szerdán a Nyárádszeredai Padlásmúzeum, amely egy helyi magángyűjtemény kincseit tárja a nagyközönség elé, gazdagítva ezzel a térség múzeumi kínálatát. Az esemény egyúttal a Nyárádmente Fesztivál ünnepélyes megnyitója is volt.
Kelemen Hunor RMDSZ-elnök szerint a jelenlegi bel- és külpolitikai helyzetben indokolt lenne egy „politikai fegyverszüneti” kormány megalakítása, ami azt jelentené, hogy valamennyi párt tárgyalóasztalhoz ül.
Elfogadta szerdán a képviselőház a köztisztégviselők feddhetetlenségre vonatkozó jogszabályok módosításáról és kiegészítéséről szóló törvénytervezetet.
Elfogadta szerdán a képviselőház a területrendezési, településrendezési és építésügyi törvénykönyv tervezetét.
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