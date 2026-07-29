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Területrendezést és építkezést szabályozó tervezetet fogadott el a képviselőház

Képünk illusztráció • Fotó: Borbély Fanni

Képünk illusztráció

Fotó: Borbély Fanni

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Elfogadta szerdán a képviselőház a területrendezési, településrendezési és építésügyi törvénykönyv tervezetét.

Székelyhon

2026. július 29., 17:092026. július 29., 17:09

A jogszabályjavaslat célja a meglévő szabályozás rendszerezése, új fogalmak megalapozása, egyes alapelvek újrafogalmazása és bizonyos eljárások korszerűsítése.

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Mindez az épített környezet minőségének javítását, az egészséges környezethez való alkotmányos jog biztosítását, a kiegyensúlyozott és fenntartható fejlődést, valamint a beruházási környezet stabilitását és kiszámíthatóságát szolgálja.

A tervezet szabályozza

  • a területrendezést,

  • a településrendezési tervezést,

  • az építési munkálatok engedélyezését,

  • az építőipari beruházások folyamatát,

  • az érintett szereplők feladatait és felelősségét,

  • illetve kijelöli az országos fejlesztési irányvonalakat.

A törvénykönyv a 2024-es bukaresti népszavazás eredményének megfelelően a kerületi önkormányzatok bizonyos hatásköreit a főpolgármesteri hivatalhoz utalja át. Eszerint

2028. november 1-jétől a településrendezési dokumentációkat a kerületi polgármesteri hivatalok helyett a bukaresti főpolgármesteri hivatal bocsátja ki.

A tervezet visszakerül a szenátushoz megvitatásra és elfogadásra, mivel ebben felsőházban korábban hallgatólagosan fogadták el.

Belföld
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