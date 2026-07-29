Területrendezést és építkezést szabályozó tervezetet fogadott el a képviselőház

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Fotó: Borbély Fanni
Elfogadta szerdán a képviselőház a területrendezési, településrendezési és építésügyi törvénykönyv tervezetét.
A jogszabályjavaslat célja a meglévő szabályozás rendszerezése, új fogalmak megalapozása, egyes alapelvek újrafogalmazása és bizonyos eljárások korszerűsítése.
Mindez az épített környezet minőségének javítását, az egészséges környezethez való alkotmányos jog biztosítását, a kiegyensúlyozott és fenntartható fejlődést, valamint a beruházási környezet stabilitását és kiszámíthatóságát szolgálja.
A tervezet szabályozza
a területrendezést,
a településrendezési tervezést,
az építési munkálatok engedélyezését,
az építőipari beruházások folyamatát,
az érintett szereplők feladatait és felelősségét,
illetve kijelöli az országos fejlesztési irányvonalakat.
A törvénykönyv a 2024-es bukaresti népszavazás eredményének megfelelően a kerületi önkormányzatok bizonyos hatásköreit a főpolgármesteri hivatalhoz utalja át. Eszerint
A tervezet visszakerül a szenátushoz megvitatásra és elfogadásra, mivel ebben felsőházban korábban hallgatólagosan fogadták el.
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Elfogadta szerdán a képviselőház a köztisztégviselők feddhetetlenségre vonatkozó jogszabályok módosításáról és kiegészítéséről szóló törvénytervezetet.
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November 12-én érkezik a mozikba a rendszerváltás utáni legnépszerűbb film folytatása, a Hogyan tudnék élni nélküled? második része. A kedvcsináló plakát után szerdán megjelent az első előzetes.
Bezárja a Zsibón (Jibou) működő üzemét az amerikai autóipari biztonsági rendszereket fejlesztő és gyártó Joyson Safety Systems – írja Profit.ro a Szilágy megyei munkaerő-elhelyező ügynökség (AJOFM) közleménye alapján.
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