Területrendezést és építkezést szabályozó tervezetet fogadott el a képviselőház

Elfogadta szerdán a képviselőház a területrendezési, településrendezési és építésügyi törvénykönyv tervezetét.

Itt állíthatja be, hogy a Google-találatokban elöl legyen a Székelyhon!

A jogszabályjavaslat célja a meglévő szabályozás rendszerezése, új fogalmak megalapozása, egyes alapelvek újrafogalmazása és bizonyos eljárások korszerűsítése.

Hirdetés

Mindez az épített környezet minőségének javítását, az egészséges környezethez való alkotmányos jog biztosítását, a kiegyensúlyozott és fenntartható fejlődést, valamint a beruházási környezet stabilitását és kiszámíthatóságát szolgálja.

A tervezet szabályozza

a területrendezést,

a településrendezési tervezést,

az építési munkálatok engedélyezését,

az építőipari beruházások folyamatát,

az érintett szereplők feladatait és felelősségét,

illetve kijelöli az országos fejlesztési irányvonalakat.

A törvénykönyv a 2024-es bukaresti népszavazás eredményének megfelelően a kerületi önkormányzatok bizonyos hatásköreit a főpolgármesteri hivatalhoz utalja át. Eszerint