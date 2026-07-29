Bombariadó a konstancai kikötőben, kiürítették a személyhajó-terminált

2026. július 28., kedd

Sanitas-képviselő: a betegek nem fogják megérezni, hogy sztrájk van

A betegellátás nem szenvedi meg az általános sztrájkot, és arra is lehetőség van, hogy sürgősségi esetben ott, ahol szükséges, a sztrájkoló dolgozó kilépjen a tiltakozásból és visszatérjen a munkába – mondta a Székelyhonnak a Sanitas képviselője.