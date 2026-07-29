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Bombariadó a konstancai kikötőben, kiürítették a személyhajó-terminált

• Fotó: Pexels

Fotó: Pexels

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Kiürítették szerdán a konstancai kikötő személyhajó-terminálját egy telefonos bombafenyegetés miatt – közölte Konstanca megye prefektusa.

Székelyhon

2026. július 29., 13:522026. július 29., 13:52

Adrian Picoiu tájékoztatása szerint 11 óra 26 perckor érkezett az 112-re egy segélyhívás, amelyben a Román Tengerészeti Hatóság (ANR) egyik alkalmazottja arról számolt be, hogy az intézmény telefonrendszerére román nyelvű, előre rögzített hangüzenetet kaptak, amely szerint

bombákat helyeztek el a kikötő személyhajó-termináljának térségében.

Az illetékes hatóságok átvizsgálják a helyszínt és figyelemmel kísérik a helyzetet.

A prefektus nyugalomra intette a lakosságot, hangsúlyozva, hogy jelenleg nincs ok aggodalomra, és arra kérte az embereket, bízzanak az illetékes állami intézményekben – írja az Agerpres.

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