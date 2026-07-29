Napi drágulás: már sehol sem tankolhatunk 10 lej alatti áron gázolajat

Ismét emelkedett az üzemanyagok ára szerda reggel, alig néhány órával az előző, kedd délutáni drágulás után. A gázolaj új irányadó ára literenként 10,2 lej, míg a benziné 9,2 lej.

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A piacvezető az OMV Petrom szerdán reggel ismét emelte az üzemanyagárakat a Versenytanács árfigyelő alkalmazásának adatai szerint, melyeket az Economica.net gazdasági portál ismertet.

A gázolaj literenként 10 banival, a benzin pedig 5 banival drágult.

Ugyanekkora áremelést alkalmaztak az OMV töltőállomásain is, a trendet pedig a többi piaci szereplő is követte.

Ez a második áremelés néhány órán belül, hiszen kedden délután az OMV Petrom már 15 banival emelte a gázolaj, és 10 banival a benzin literenkénti árát.

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Az első üzemanyag-forgalmazó, amely a gázolaj literenkénti árát a 10 lejes lélektani határ fölé emelte, a Lukoil volt. Az orosz vállalatnál már hétfőn 10,18 lejt kellett fizetni a dízel üzemanyagért.

korábban írtuk Ismét 10 lej fölé ugrott a gázolaj ára Ismét a tízlejes lélektani határ fölé ugrott a gázolaj literenkénti ára a Lukoil hálózatában, miután az orosz vállalat hétfőn jelentősen emelte az árait. A többi piaci szereplőnél egyelőre pár banival 10 lej alatt maradt az ár.

A szerdai drágulást követően az alábbiak szerint alakulnak az üzemanyagárak a romániai kutakon:

Gázolaj:

Petrom: 10,17 lej

Lukoil: 10,18 lej

MOL: 10,22 lej

Rompetrol: 10,23 lej

OMV: 10,23 lej

Benzin: