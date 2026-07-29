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Napi drágulás: már sehol sem tankolhatunk 10 lej alatti áron gázolajat

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

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Ismét emelkedett az üzemanyagok ára szerda reggel, alig néhány órával az előző, kedd délutáni drágulás után. A gázolaj új irányadó ára literenként 10,2 lej, míg a benziné 9,2 lej.

Székelyhon

2026. július 29., 10:052026. július 29., 10:05

A piacvezető az OMV Petrom szerdán reggel ismét emelte az üzemanyagárakat a Versenytanács árfigyelő alkalmazásának adatai szerint, melyeket az Economica.net gazdasági portál ismertet.

A gázolaj literenként 10 banival, a benzin pedig 5 banival drágult.

Ugyanekkora áremelést alkalmaztak az OMV töltőállomásain is, a trendet pedig a többi piaci szereplő is követte.

Ez a második áremelés néhány órán belül, hiszen kedden délután az OMV Petrom már 15 banival emelte a gázolaj, és 10 banival a benzin literenkénti árát.

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Az első üzemanyag-forgalmazó, amely a gázolaj literenkénti árát a 10 lejes lélektani határ fölé emelte, a Lukoil volt. Az orosz vállalatnál már hétfőn 10,18 lejt kellett fizetni a dízel üzemanyagért.

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Ismét 10 lej fölé ugrott a gázolaj ára

Ismét a tízlejes lélektani határ fölé ugrott a gázolaj literenkénti ára a Lukoil hálózatában, miután az orosz vállalat hétfőn jelentősen emelte az árait. A többi piaci szereplőnél egyelőre pár banival 10 lej alatt maradt az ár.

A szerdai drágulást követően az alábbiak szerint alakulnak az üzemanyagárak a romániai kutakon:

Gázolaj:

  • Petrom: 10,17 lej

  • Lukoil: 10,18 lej

  • MOL: 10,22 lej

  • Rompetrol: 10,23 lej

  • OMV: 10,23 lej

Benzin:

  • Petrom: 9,21 lej

  • Lukoil: 9,24 lej

  • Rompetrol: 9,27 lej

  • MOL: 9,27 lej

  • OMV: 9,27 lej

A szenátus hétfőn elfogadott egy törvénytervezetet, amely egy adócsökkentési mechanizmus révén mérsékelné az üzemanyagok árát. A tervek szerint az intézkedés legalább három hónapig lenne érvényben. A javaslatot a képviselőháznak is el kell fogadnia, majd az államfőnek is ki kell hirdetnie, hogy hatályba lépjen.

Belföld Gazdaság
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