Napi drágulás: már sehol sem tankolhatunk 10 lej alatti áron gázolajat

Fotó: Borbély Fanni
Ismét emelkedett az üzemanyagok ára szerda reggel, alig néhány órával az előző, kedd délutáni drágulás után. A gázolaj új irányadó ára literenként 10,2 lej, míg a benziné 9,2 lej.
A piacvezető az OMV Petrom szerdán reggel ismét emelte az üzemanyagárakat a Versenytanács árfigyelő alkalmazásának adatai szerint, melyeket az Economica.net gazdasági portál ismertet.
Ugyanekkora áremelést alkalmaztak az OMV töltőállomásain is, a trendet pedig a többi piaci szereplő is követte.
Ez a második áremelés néhány órán belül, hiszen kedden délután az OMV Petrom már 15 banival emelte a gázolaj, és 10 banival a benzin literenkénti árát.
Az első üzemanyag-forgalmazó, amely a gázolaj literenkénti árát a 10 lejes lélektani határ fölé emelte, a Lukoil volt. Az orosz vállalatnál már hétfőn 10,18 lejt kellett fizetni a dízel üzemanyagért.
Ismét a tízlejes lélektani határ fölé ugrott a gázolaj literenkénti ára a Lukoil hálózatában, miután az orosz vállalat hétfőn jelentősen emelte az árait. A többi piaci szereplőnél egyelőre pár banival 10 lej alatt maradt az ár.
A szerdai drágulást követően az alábbiak szerint alakulnak az üzemanyagárak a romániai kutakon:
Gázolaj:
Petrom: 10,17 lej
Lukoil: 10,18 lej
MOL: 10,22 lej
Rompetrol: 10,23 lej
OMV: 10,23 lej
Benzin:
Petrom: 9,21 lej
Lukoil: 9,24 lej
Rompetrol: 9,27 lej
MOL: 9,27 lej
OMV: 9,27 lej
A szenátus hétfőn elfogadott egy törvénytervezetet, amely egy adócsökkentési mechanizmus révén mérsékelné az üzemanyagok árát. A tervek szerint az intézkedés legalább három hónapig lenne érvényben. A javaslatot a képviselőháznak is el kell fogadnia, majd az államfőnek is ki kell hirdetnie, hogy hatályba lépjen.
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