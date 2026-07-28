Több mint száz ügyben a prefektúrától várják a megoldást Kovászna megyében

Az első félévben a román kormány is 3 beadványt intézett a prefektúrához. Többnyire ezek is helybéliektől indulnak, amit a kormány helyi szinte továbbít
Fotó: Tuchiluș Alex
2026 első félévében a Kovászna Megyei Prefektúrához összesen 131 beadvány érkezett, sok esetben többtucatnyi ember kérelmét tolmácsolva. Legtöbbször sikerült ezekre megoldást találni – tudtuk meg Ráduly István prefektus keddi sajtótájékoztatóján.
2026. július 28., 18:092026. július 28., 18:09
2026. július 28., 18:092026. július 28., 18:09
A petíciók közül 37 a földtörvények alkalmazásával, illetve a kommunizmusban elkobzott javak visszaszolgáltatásával kapcsolatos. Ezek száma feltűnően csökkent,
– emelte ki a prefektus. Másik 58 petíció különböző ügyekkel kapcsolatos kérelem volt.
A beadványok többsége magánszemélyektől (99) származik, de a román kormánytól is érkezett 3, más állami intézményektől 8, jogi személyektől 13, civil szervezetektől 6, valamint névtelen beadványokat (2) is jegyeztek. Utóbbiakkal csak olyan esetben foglalkoznak – tudtuk meg – ha a jelzett probléma fontos. A petíciókkal kapcsolatban még azt emelte ki a kormánymegbízott, hogy
Előfordul ugyanis, hogy akár több tízen is aláírnak egy beadványt, de nincs ahová címezni az intézmény válaszát.
A beérkezett petíciók közül 53-at más illetékes állami intézményekhez továbbítottak.
Ilyen volt például az a ma iktatott és 31 aláírással ellátott beadvány, amelyben
A 131 beadvány közül 93-at teljesen vagy részben kedvezően bíráltak el, 2-őt elutasítottak (például azokat, mellyel magáncégek kérelmeztek, hogy a prefektúra tegye lehetővé, illetve járjon közbe, hogy az önkormányzatoknál végezhessenek ingyenes látás- vagy hallásvizsgálatokat), 16 esetben tájékoztatták a kérelmezőket arról, hogy milyen jogi lehetőségekkel lehetne ügyüket megoldani, 2 ügyet lezártak, míg 18 beadvány elbírálása jelenleg is folyamatban van.
Fotó: Borbély Fanni
Az intézmény emellett az első félévben 99 ügyfélfogadást tartott. Sokszor előfordul, hogy
A felmerülő ügyekben 57 esetben pozitív végkifejletet jegyezhettek, 9 ügy még folyamatban van, 33 esetben pedig az ügyeket más illetékes intézményekhez továbbították – közölte Ráduly István.
A sajtótájékoztatón kiemelt téma volt a lakosság felkészítése a veszélyhelyzetekre. A prefektus véleménye szerint a megfelelő felkészültség és
Ráduly elsősorban a személyes okmányok másolatainak összecsomagolására, illetve digitális elmentésére, cselekvési terv készítésére, valamint kis túlélő készlet összeállítására biztatott, de további hasznos információkat találhat minden érdekelt a fiipregatit.ro platformon.
Ráduly István felhívta a figyelmet arra, hogy 2026. augusztus 28-áig meghosszabbították azt a programot, amelynek keretében ingyenesen igényelhető az új elektronikus személyazonosító igazolvány.
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