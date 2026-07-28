Több mint száz ügyben a prefektúrától várják a megoldást Kovászna megyében

Az első félévben a román kormány is 3 beadványt intézett a prefektúrához. Többnyire ezek is helybéliektől indulnak, amit a kormány helyi szinte továbbít

2026 első félévében a Kovászna Megyei Prefektúrához összesen 131 beadvány érkezett, sok esetben többtucatnyi ember kérelmét tolmácsolva. Legtöbbször sikerült ezekre megoldást találni – tudtuk meg Ráduly István prefektus keddi sajtótájékoztatóján.

Bodor Tünde 2026. július 28., 18:092026. július 28., 18:09 2026. július 28., 18:092026. július 28., 18:09

A petíciók közül 37 a földtörvények alkalmazásával, illetve a kommunizmusban elkobzott javak visszaszolgáltatásával kapcsolatos. Ezek száma feltűnően csökkent,

3-4 évvel korábban a beadványok 80 százaléka a földügyekről szólt

– emelte ki a prefektus. Másik 58 petíció különböző ügyekkel kapcsolatos kérelem volt. Hirdetés A beadványok többsége magánszemélyektől (99) származik, de a román kormánytól is érkezett 3, más állami intézményektől 8, jogi személyektől 13, civil szervezetektől 6, valamint névtelen beadványokat (2) is jegyeztek. Utóbbiakkal csak olyan esetben foglalkoznak – tudtuk meg – ha a jelzett probléma fontos. A petíciókkal kapcsolatban még azt emelte ki a kormánymegbízott, hogy

azokon mindig legyen feltüntetve egy lakcím vagy email-cím, amelyre a választ elküldhetik.

Előfordul ugyanis, hogy akár több tízen is aláírnak egy beadványt, de nincs ahová címezni az intézmény válaszát. A beérkezett petíciók közül 53-at más illetékes állami intézményekhez továbbítottak. Ilyen volt például az a ma iktatott és 31 aláírással ellátott beadvány, amelyben

a Sepsi Aréna környékén feltűnő medvék eltávolítását, kilövését kérik ottani lakosok.

A 131 beadvány közül 93-at teljesen vagy részben kedvezően bíráltak el, 2-őt elutasítottak (például azokat, mellyel magáncégek kérelmeztek, hogy a prefektúra tegye lehetővé, illetve járjon közbe, hogy az önkormányzatoknál végezhessenek ingyenes látás- vagy hallásvizsgálatokat), 16 esetben tájékoztatták a kérelmezőket arról, hogy milyen jogi lehetőségekkel lehetne ügyüket megoldani, 2 ügyet lezártak, míg 18 beadvány elbírálása jelenleg is folyamatban van.

Fotó: Borbély Fanni

Az intézmény emellett az első félévben 99 ügyfélfogadást tartott. Sokszor előfordul, hogy

egy személy többször is visszajön ugyanazzal a problémával, vagy olyan gondjára (pl. szociális jellegűre) keres megoldást, mely nem a prefektúra hatáskörébe tartozik, de ilyenkor is útbaigazítják az eljárásrendben az illetőt.

A felmerülő ügyekben 57 esetben pozitív végkifejletet jegyezhettek, 9 ügy még folyamatban van, 33 esetben pedig az ügyeket más illetékes intézményekhez továbbították – közölte Ráduly István. A sajtótájékoztatón kiemelt téma volt a lakosság felkészítése a veszélyhelyzetekre. A prefektus véleménye szerint a megfelelő felkészültség és

a hiteles információk döntő szerepet játszhatnak az emberi élet és a javak megóvásában, akár egy olyan árvíz esetében is, amely 2025-ben veszélyeztette a bácstelekieket.