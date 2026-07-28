Medveexport: először költöztetnek külföldre nagyvadakat Romániából

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Fotó: Tuchiluș Alex
Romániából először telepítenek medvéket külföldre, egy franciaországi állatparkba. A négy nagyvadat a zernyesti medverezervátumból viszik át nemzetközi együttműködésben – írta kedden az MTI a rezervátumot működtető egyesület közlése alapján.
A tájékoztatás szerint a kitelepítendő állatok két és fél évesek, testvérek: Alexandra, Anita, Chance, Thomas. Elaltatják őket, majd teherautóval viszik őket egy nap alatt a Parc Animalier de Sainte-Croix-ba. Az egyesület szerint
A franciaországi állatpark 120 hektáros, több mint 1500 állat otthona, amelyek az európai állatvilág száz különböző fajához tartoznak. A park egyik célja a látogatóknak a természet tiszteletére nevelése.
A dél-erdélyi Zernyest mellett található Libearty Bear Sanctuary Európa legnagyobb barnamedve-menhelye.
A 69 hektáros, tölgyerdővel borított területen az állatok természetes körülmények között élnek.
Romániában található Európa legnagyobb barnamedve-állománya. Számuk egy genetikai felmérés szerint 10 419 és 12 770 egyed között mozog, ami egyes szakemberek szerint négyszerese az optimálisnak.
A dél-franciaországi Var megyében, Pontevès térségében segítik a növényzet- és erdőtüzek megfékezését a romániai tűzoltók.
Katonai drónok közös romániai gyártásában állapodott meg az Oves Enterprise romániai vállalat az Edrone ukrajnai dróngyártóval.
A Duna példátlanul alacsony vízállása miatt kedden 11 órakor ellenőrzött módon leállítják és leválasztják az országos energiarendszerről a cernavodai atomerőmű 1-es reaktorát – jelentette be hétfő este a Nuclearelectrica.
Kedden kirobbant az elmúlt tíz év első általános, azaz munkabeszüntetéssel járó sztrájkja az egészségügyi rendszerben. A székelyföldi kórházakban arról érdeklődtünk, hogy milyen hatással van az egységek működésére és a betegellátásra a tiltakozás.
Kelemen Hunor RMDSZ-elnök az oktatásban és egészségügyben dolgozók fizetésével kapcsolatos jelentős nézeteltérések miatt a következő két hétben nincs reális esély a közalkalmazotti bértörvény tervezetének elfogadására.
Ismét a tízlejes lélektani határ fölé ugrott a gázolaj literenkénti ára a Lukoil hálózatában, miután az orosz vállalat hétfőn jelentősen emelte az árait. A többi piaci szereplőnél egyelőre pár banival 10 lej alatt maradt az ár.
Kelemen Hunor RMDSZ-elnök hétfő este kijelentette, hogy a Románia légterébe behatoló drónokat már az első ilyen incidensek alkalmával le kellett volna lőni.
Oroszország soha nem küldött és jelenleg sem küld harci drónokat romániai célpontok ellen, az ezzel kapcsolatos találgatások pedig teljesen alaptalanok – közölte hétfőn Oroszország bukaresti nagykövetsége.
A szenátus elfogadta a törvénytervezetet, amely válsághelyzetet hirdet a kőolaj és kőolajtermékek piacán, és ideiglenes intézkedéssel csökkenti a gázolaj jövedéki adóját. A javaslatot 116 támogató szavazattal és nyolc tartózkodással fogadták el.
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