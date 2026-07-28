Medveexport: először költöztetnek külföldre nagyvadakat Romániából

Romániából először telepítenek medvéket külföldre, egy franciaországi állatparkba. A négy nagyvadat a zernyesti medverezervátumból viszik át nemzetközi együttműködésben – írta kedden az MTI a rezervátumot működtető egyesület közlése alapján.

Székelyhon 2026. július 28., 15:132026. július 28., 15:13

A tájékoztatás szerint a kitelepítendő állatok két és fél évesek, testvérek: Alexandra, Anita, Chance, Thomas. Elaltatják őket, majd teherautóval viszik őket egy nap alatt a Parc Animalier de Sainte-Croix-ba. Az egyesület szerint

áttelepítésük egyedi és szigorú előírások betartásával valósul meg.

A franciaországi állatpark 120 hektáros, több mint 1500 állat otthona, amelyek az európai állatvilág száz különböző fajához tartoznak. A park egyik célja a látogatóknak a természet tiszteletére nevelése. Hirdetés A dél-erdélyi Zernyest mellett található Libearty Bear Sanctuary Európa legnagyobb barnamedve-menhelye.

Több mint 130 medve otthona, amelyeket korábban fogságban, sanyarú körülmények között tartottak.

A 69 hektáros, tölgyerdővel borított területen az állatok természetes körülmények között élnek.