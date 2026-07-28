Romániai tűzoltók is küzdenek a dél-franciaországi erdőtüzekkel

A dél-franciaországi Var megyében, Pontevès térségében segítik a növényzet- és erdőtüzek megfékezését a romániai tűzoltók.

Székelyhon 2026. július 28., 13:332026. július 28., 13:33 2026. július 28., 13:342026. július 28., 13:34

A Franciaországban szolgálatot teljesítő romániai egység küldetését a francia hatóságok kérésére további két héttel meghosszabbították, a jelenlegi csapatot pedig hamarosan egy új tűzoltóegység váltja. A francia hatóságok az Európai Unió Polgári Védelmi Mechanizmusán keresztül kérték a romániai segítségnyújtás meghosszabbítását. Az Országos Vészhelyzeti Bizottság (CNSU) jóváhagyta

a küldetés további két héttel való meghosszabbítását

– közölte belügyminisztérium katasztrófavédelmi főosztálya (DSU). A misszió a jelenleg Franciaországban tartózkodó tűzoltók leváltásával folytatódik: egy új egység veszi át a feladatokat a tűzvészek által érintett térségekben.

Fotó: Országos Katasztrófavédelmi Felügyelőség

A romániai tűzoltók az elmúlt napokban Pontevès környékén rejtett tűzfészkek felszámolásán, valamint a már leégett területek folyamatos megfigyelésén dolgoztak. A beavatkozások célja az újbóli fellángolások megelőzése és a lángok továbbterjedésének megakadályozása volt. Hirdetés Az egységek több kisebb tűzfészket is eloltottak még azelőtt, hogy azok nagyobb területekre terjedhettek volna. Egy másik beavatkozási övezetben ugyanakkor jelentősebb tűz ütött ki, amelynek megfékezéséhez a francia hatóságok földi egységeket és légi járműveket is mozgósítottak.

A lángokat mintegy ötórás küzdelem után sikerült körülhatárolni, majd eloltani

– olvasható a közleményben. Hozzáteszik, a romániai tűzoltók két műszakban dolgoznak, hogy folyamatosan készen álljanak a helyszíni beavatkozásokra. A műveleti bázison egy vízutánpótlási pontot is kialakítottak, amely a román tűzoltóautók mellett a francia egységek járműveit is ellátja.

Fotó: Országos Katasztrófavédelmi Felügyelőség

A román katasztrófavédelem tájékoztatása szerint jelenleg az egység teljes személyzete és valamennyi technikai eszköze bevethető.

A tűzoltók a francia hatóságok irányítása alatt, a nemzetközi csapatokkal együtt folytatják munkájukat

a veszélyeztetett térségek és a helyi közösségek védelmében.

Fotó: Országos Katasztrófavédelmi Felügyelőség

A romániai tűzoltók küldetésének meghosszabbítására egy olyan időszakban kerül sor, amikor Dél-Európa több országában is súlyos erdőtüzek pusztítanak. Az Euronews beszámolója szerint Franciaországban és Spanyolországban már

több mint 370 ezer embert kellett biztonságos helyre menekíteni a tüzek miatt.