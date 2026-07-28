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Romániai tűzoltók is küzdenek a dél-franciaországi erdőtüzekkel

• Fotó: Országos Katasztrófavédelmi Felügyelőség

Fotó: Országos Katasztrófavédelmi Felügyelőség

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A dél-franciaországi Var megyében, Pontevès térségében segítik a növényzet- és erdőtüzek megfékezését a romániai tűzoltók.

Székelyhon

2026. július 28., 13:332026. július 28., 13:33

2026. július 28., 13:342026. július 28., 13:34

A Franciaországban szolgálatot teljesítő romániai egység küldetését a francia hatóságok kérésére további két héttel meghosszabbították, a jelenlegi csapatot pedig hamarosan egy új tűzoltóegység váltja.

A francia hatóságok az Európai Unió Polgári Védelmi Mechanizmusán keresztül kérték a romániai segítségnyújtás meghosszabbítását. Az Országos Vészhelyzeti Bizottság (CNSU) jóváhagyta

a küldetés további két héttel való meghosszabbítását

– közölte belügyminisztérium katasztrófavédelmi főosztálya (DSU).

A misszió a jelenleg Franciaországban tartózkodó tűzoltók leváltásával folytatódik: egy új egység veszi át a feladatokat a tűzvészek által érintett térségekben.

• Fotó: Országos Katasztrófavédelmi Felügyelőség Galéria

Fotó: Országos Katasztrófavédelmi Felügyelőség

A romániai tűzoltók az elmúlt napokban Pontevès környékén rejtett tűzfészkek felszámolásán, valamint a már leégett területek folyamatos megfigyelésén dolgoztak. A beavatkozások célja az újbóli fellángolások megelőzése és a lángok továbbterjedésének megakadályozása volt.

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Az egységek több kisebb tűzfészket is eloltottak még azelőtt, hogy azok nagyobb területekre terjedhettek volna. Egy másik beavatkozási övezetben ugyanakkor jelentősebb tűz ütött ki, amelynek megfékezéséhez a francia hatóságok földi egységeket és légi járműveket is mozgósítottak.

A lángokat mintegy ötórás küzdelem után sikerült körülhatárolni, majd eloltani

– olvasható a közleményben. Hozzáteszik, a romániai tűzoltók két műszakban dolgoznak, hogy folyamatosan készen álljanak a helyszíni beavatkozásokra. A műveleti bázison egy vízutánpótlási pontot is kialakítottak, amely a román tűzoltóautók mellett a francia egységek járműveit is ellátja.

• Fotó: Országos Katasztrófavédelmi Felügyelőség Galéria

Fotó: Országos Katasztrófavédelmi Felügyelőség

A román katasztrófavédelem tájékoztatása szerint jelenleg az egység teljes személyzete és valamennyi technikai eszköze bevethető.

A tűzoltók a francia hatóságok irányítása alatt, a nemzetközi csapatokkal együtt folytatják munkájukat

a veszélyeztetett térségek és a helyi közösségek védelmében.

• Fotó: Országos Katasztrófavédelmi Felügyelőség Galéria

Fotó: Országos Katasztrófavédelmi Felügyelőség

A romániai tűzoltók küldetésének meghosszabbítására egy olyan időszakban kerül sor, amikor Dél-Európa több országában is súlyos erdőtüzek pusztítanak. Az Euronews beszámolója szerint Franciaországban és Spanyolországban már

több mint 370 ezer embert kellett biztonságos helyre menekíteni a tüzek miatt.

A franciaországi Gironde térségében, Bordeaux közelében több ezer tűzoltó dolgozik a lángok megfékezésén, miközben Spanyolországban is jelentős erőket mozgósítottak az erdőtüzek elleni védekezésre.

Külföld Tűzoltóság
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