Romániai tűzoltók is küzdenek a dél-franciaországi erdőtüzekkel

Fotó: Országos Katasztrófavédelmi Felügyelőség
A dél-franciaországi Var megyében, Pontevès térségében segítik a növényzet- és erdőtüzek megfékezését a romániai tűzoltók.
2026. július 28., 13:332026. július 28., 13:33
2026. július 28., 13:342026. július 28., 13:34
A Franciaországban szolgálatot teljesítő romániai egység küldetését a francia hatóságok kérésére további két héttel meghosszabbították, a jelenlegi csapatot pedig hamarosan egy új tűzoltóegység váltja.
A francia hatóságok az Európai Unió Polgári Védelmi Mechanizmusán keresztül kérték a romániai segítségnyújtás meghosszabbítását. Az Országos Vészhelyzeti Bizottság (CNSU) jóváhagyta
– közölte belügyminisztérium katasztrófavédelmi főosztálya (DSU).
A misszió a jelenleg Franciaországban tartózkodó tűzoltók leváltásával folytatódik: egy új egység veszi át a feladatokat a tűzvészek által érintett térségekben.
Fotó: Országos Katasztrófavédelmi Felügyelőség
A romániai tűzoltók az elmúlt napokban Pontevès környékén rejtett tűzfészkek felszámolásán, valamint a már leégett területek folyamatos megfigyelésén dolgoztak. A beavatkozások célja az újbóli fellángolások megelőzése és a lángok továbbterjedésének megakadályozása volt.
Az egységek több kisebb tűzfészket is eloltottak még azelőtt, hogy azok nagyobb területekre terjedhettek volna. Egy másik beavatkozási övezetben ugyanakkor jelentősebb tűz ütött ki, amelynek megfékezéséhez a francia hatóságok földi egységeket és légi járműveket is mozgósítottak.
– olvasható a közleményben. Hozzáteszik, a romániai tűzoltók két műszakban dolgoznak, hogy folyamatosan készen álljanak a helyszíni beavatkozásokra. A műveleti bázison egy vízutánpótlási pontot is kialakítottak, amely a román tűzoltóautók mellett a francia egységek járműveit is ellátja.
Fotó: Országos Katasztrófavédelmi Felügyelőség
A román katasztrófavédelem tájékoztatása szerint jelenleg az egység teljes személyzete és valamennyi technikai eszköze bevethető.
a veszélyeztetett térségek és a helyi közösségek védelmében.
Fotó: Országos Katasztrófavédelmi Felügyelőség
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