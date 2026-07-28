Ismét 10 lej fölé ugrott a gázolaj ára

Újra négy számjegyű árakat találunk a Lukoil kutaknál
Fotó: Borbély Fanni
Ismét a tízlejes lélektani határ fölé ugrott a gázolaj literenkénti ára a Lukoil hálózatában, miután az orosz vállalat hétfőn jelentősen emelte az árait. A többi piaci szereplőnél egyelőre pár banival 10 lej alatt maradt az ár.
A Lukoil hétfő délután 20 banival drágította a standard gázolajat – melynek ára így 10 lej fölé emelkedett – és 15 banival a standard benzint. Az áremelés nyomán a korábban legolcsóbbnak számító hálózat kínálja most a legdrágábban az üzemanyagot – számolt be a Profit.ro gazdasági portál.
A Versenytanács árösszehasonlító oldala szerint dízel üzemanyagot jelenleg legolcsóbban, 9,92 lejért a Petrom kutaknál tankolhatunk míg az OMV, a Mol és a Rompetrol egyaránt 9,98 lejes áron kínálja. Egyelőre
A benzinért mindenhol 9 lejnél többet kell fizetnünk, a legjobb, 9,06 lejes árat ugyancsak a Petromnál találjuk. Az OMV-nél 9,12 lej, a Rompetrolnál és a Mol-nál pedig 9,15 lejbe kerül literje. A legdrágább itt is a Lukoil, náluk 9,24 lejért tankolhatunk.
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