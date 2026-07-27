Pénzügyi érdekeltségi nyilatkozatra köteleznék a közjogi méltóságokat

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Fotó: Kozán István
A Nemzeti Liberális Párt (PNL) és a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) parlamenti frakciói módosító javaslatot nyújtottak be, amely pénzügyi érdekeltségi nyilatkozat benyújtására kötelezné a közjogi méltóságokat és köztisztségviselők egy részét.
A PNL hétfői közleménye szerint a kötelezettség többek között Románia elnökére, a kormányfőre, a parlamenti képviselőkre és szenátorokra, valamint a fontos közintézmények – köztük a Pénzügyi Felügyeleti Hatóság (ASF), az ombudsmani hivatal, a Román Nemzeti Bank, a Versenytanács és a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács (CSM) – vezetőire vonatkozik.
A módosító javaslat értelmében ezeket a nyilatkozatokat nyilvánosságra hozza az Országos Feddhetetlenségi Ügynökség (ANI) – írja az Agerpres.
A liberálisok szerint
A PNL ezért arra kéri a parlamenti képviselőket és szenátorokat, hogy a rendkívüli ülésszakon támogassák az új integritási törvényt és a pénzügyi érdekeltségi nyilatkozatokról szóló módosítást.
A rendkívüli ülésszakra összehívott parlament ezen a héten tárgyalja az integritási jogszabályokat egységesítő törvényjavaslatot is. A tervezetet előbb a képviselőház jogi bizottsága vitatja meg, ezután a képviselőház plénuma szavaz róla, majd a döntő házként eljáró szenátus elé kerül.
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