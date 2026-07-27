Mopeddel közlekedő idős férfit gázolt halálra egy haszongépjármű Nyárádtőnél

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Fotó: Tuchiluș Alex
Idős férfi vesztette életét hétfőn Nyárádtőn, miután elektromos triciklijével egy hirtelen manővert hajtott végre, és elütötte őt egy szemből érkező haszongépjármű – közli a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság.
2026. július 27., 16:512026. július 27., 16:51
2026. július 27., 16:522026. július 27., 16:52
Marosvásárhely irányából Nagycserged felé közlekedett elektromos triciklijével Nyárádtőn a 15-ös országúton a 84 éves férfi, amikor hirtelen manővert hajtott végre, és összeütközött egy szemből érkező, pótkocsit vontató haszongépjárművel. Utóbbit egy 53 éves náznánfalvi férfi vezette.
A haszongépjármű sofőrje nem volt alkohol hatása alatt a történtekkor.
Büntetőeljárás részeként folytatódik a nyomozás az ügy pontos körülményeinek felderítése érdekében.
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