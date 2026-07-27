Mopeddel közlekedő idős férfit gázolt halálra egy haszongépjármű Nyárádtőnél

Idős férfi vesztette életét hétfőn Nyárádtőn, miután elektromos triciklijével egy hirtelen manővert hajtott végre, és elütötte őt egy szemből érkező haszongépjármű – közli a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság.

Székelyhon 2026. július 27., 16:512026. július 27., 16:51 2026. július 27., 16:522026. július 27., 16:52

Marosvásárhely irányából Nagycserged felé közlekedett elektromos triciklijével Nyárádtőn a 15-ös országúton a 84 éves férfi, amikor hirtelen manővert hajtott végre, és összeütközött egy szemből érkező, pótkocsit vontató haszongépjárművel. Utóbbit egy 53 éves náznánfalvi férfi vezette.

Az idős áldozatot kórházba szállították a mentőegységek, ám a későbbiekben életét vesztette.