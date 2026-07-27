Kéthetes előrejelzés: szerencsések, akik eddig vártak a nyaralással

Elkészült a következő kéthetes, július 27. és augusztus 9. közötti időszak időjárási előrejelzése. Nagyon úgy tűnik, visszakapjuk a nyarat az Országos Meteorológiai Szolgálat hétfői jelentése szerint.

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Erdélyben az előrejelzési időszak első három napján a nappali csúcshőmérsékletek átlaga 28 fok körül alakul. Ezután emelkedni fog a hőmérséklet, és a nappali maximumok átlaga meghaladja a 30 Celsius-fokot,

augusztus 1–7. között pedig kánikula várható, amikor az átlagos csúcshőmérsékletek elérik a 35–36 fokot.

Az éjszakai minimumértékek az első héten 10 és 14 fok, a második héten pedig 14 és 18 fok között alakulnak.

Légköri instabilitással járó csapadékra az előre jelzett két hét első két napján, valamint nagyobb valószínűséggel augusztus 5. után lehet számítani.

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Hegyvidéken az előrejelzési időszak első napjaiban a nappali csúcshőmérsékletek átlaga 18 fok körül alakul, majd július 29. és augusztus 5. között fokozatos felmelegedés következik: a nappali maximumok átlaga 25 Celsius-fok lesz, az éjszakai minimumoké pedig 15–16 fok köré mérséklődik.

Ezt követően a hőmérséklet enyhe csökkenő tendenciát mutat az időszak végéig, de az idő továbbra is meleg marad. A nappali hőmérsékletek átlaga 23 fok lesz, éjszaka pedig 14–15 fok.

Csapadék a hegyekben is ma és holnap, valamint augusztus 5. után várható nagyobb valószínűséggel.