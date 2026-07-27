Kéthetes előrejelzés: szerencsések, akik eddig vártak a nyaralással

Kánikulát is kapnak, akik július legvégére, augusztus elejére időzítették a nyaralást. Képünk illusztráció
Fotó: Pinti Attila
Elkészült a következő kéthetes, július 27. és augusztus 9. közötti időszak időjárási előrejelzése. Nagyon úgy tűnik, visszakapjuk a nyarat az Országos Meteorológiai Szolgálat hétfői jelentése szerint.
2026. július 27., 13:092026. július 27., 13:09
2026. július 27., 13:132026. július 27., 13:13
Erdélyben az előrejelzési időszak első három napján a nappali csúcshőmérsékletek átlaga 28 fok körül alakul. Ezután emelkedni fog a hőmérséklet, és a nappali maximumok átlaga meghaladja a 30 Celsius-fokot,
Az éjszakai minimumértékek az első héten 10 és 14 fok, a második héten pedig 14 és 18 fok között alakulnak.
Légköri instabilitással járó csapadékra az előre jelzett két hét első két napján, valamint nagyobb valószínűséggel augusztus 5. után lehet számítani.
Hegyvidéken az előrejelzési időszak első napjaiban a nappali csúcshőmérsékletek átlaga 18 fok körül alakul, majd július 29. és augusztus 5. között fokozatos felmelegedés következik: a nappali maximumok átlaga 25 Celsius-fok lesz, az éjszakai minimumoké pedig 15–16 fok köré mérséklődik.
Ezt követően a hőmérséklet enyhe csökkenő tendenciát mutat az időszak végéig, de az idő továbbra is meleg marad. A nappali hőmérsékletek átlaga 23 fok lesz, éjszaka pedig 14–15 fok.
Csapadék a hegyekben is ma és holnap, valamint augusztus 5. után várható nagyobb valószínűséggel.
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