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Nyomozás a családi tragédia után: a húgukat próbálták megmenteni a Moldova-folyóba fulladt fiútestvérek

• Fotó: Neamț megyei katasztrófavédelem

Fotó: Neamț megyei katasztrófavédelem

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Hatéves húgukat próbálták megmenteni azok a 12 és 15 éves fiútestvérek, akik a Moldova-folyóba fulladtak vasárnap – közölték a tragédia körülményeit vizsgáló nyomozáshoz közel álló források.

Székelyhon

2026. július 27., 10:222026. július 27., 10:22

2026. július 27., 10:272026. július 27., 10:27

A kislányt elsodorta az áramlat, ezért édesanyjának 38 éves élettársa utána ugrott. A víz mindkettőjüket magával ragadta, a férfi pedig segítséget kért a 15 éves fiútól. Amikor a fiú megpróbálta kihúzni őket, őt is elsodorta a víz, majd a segítségére siető 12 éves testvérét is.

A férfinak és a kislánynak sikerült kijutnia a partra, a két fiút azonban már nem tudták megmenteni.

A rendőrség gondatlanságból elkövetett emberölés gyanújával nyomoz az ügyben – írja az Agerpres hírügynökség.

Mint korábban írtuk, a Moldova-folyóba fulladt vasárnap délután egy testvérpár – egy 12 és egy 15 éves fiú – a Neamț megyei Horia település térségében. Egy hatéves kislányt sikerült megmenteni, őt kórházba szállították.

korábban írtuk

Egy testvérpár fulladt a Moldova-folyóba Neamț megyében
Egy testvérpár fulladt a Moldova-folyóba Neamț megyében

A Moldova-folyóba fulladt vasárnap délután egy testvérpár – egy 12 és egy 15 éves fiú – a Neamț megyei Horia település térségében. Egy hatéves kislányt sikerült megmenteni, őt kórházba szállították.

Belföld Tragédia
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