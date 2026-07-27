Nyomozás a családi tragédia után: a húgukat próbálták megmenteni a Moldova-folyóba fulladt fiútestvérek

Hatéves húgukat próbálták megmenteni azok a 12 és 15 éves fiútestvérek, akik a Moldova-folyóba fulladtak vasárnap – közölték a tragédia körülményeit vizsgáló nyomozáshoz közel álló források.

Székelyhon 2026. július 27., 10:222026. július 27., 10:22 2026. július 27., 10:272026. július 27., 10:27

A kislányt elsodorta az áramlat, ezért édesanyjának 38 éves élettársa utána ugrott. A víz mindkettőjüket magával ragadta, a férfi pedig segítséget kért a 15 éves fiútól. Amikor a fiú megpróbálta kihúzni őket, őt is elsodorta a víz, majd a segítségére siető 12 éves testvérét is.

A férfinak és a kislánynak sikerült kijutnia a partra, a két fiút azonban már nem tudták megmenteni.