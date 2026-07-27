Nyomozás a családi tragédia után: a húgukat próbálták megmenteni a Moldova-folyóba fulladt fiútestvérek

Fotó: Neamț megyei katasztrófavédelem
Hatéves húgukat próbálták megmenteni azok a 12 és 15 éves fiútestvérek, akik a Moldova-folyóba fulladtak vasárnap – közölték a tragédia körülményeit vizsgáló nyomozáshoz közel álló források.
2026. július 27., 10:222026. július 27., 10:22
2026. július 27., 10:272026. július 27., 10:27
A kislányt elsodorta az áramlat, ezért édesanyjának 38 éves élettársa utána ugrott. A víz mindkettőjüket magával ragadta, a férfi pedig segítséget kért a 15 éves fiútól. Amikor a fiú megpróbálta kihúzni őket, őt is elsodorta a víz, majd a segítségére siető 12 éves testvérét is.
A rendőrség gondatlanságból elkövetett emberölés gyanújával nyomoz az ügyben – írja az Agerpres hírügynökség.
Mint korábban írtuk, a Moldova-folyóba fulladt vasárnap délután egy testvérpár – egy 12 és egy 15 éves fiú – a Neamț megyei Horia település térségében. Egy hatéves kislányt sikerült megmenteni, őt kórházba szállították.
A Moldova-folyóba fulladt vasárnap délután egy testvérpár – egy 12 és egy 15 éves fiú – a Neamț megyei Horia település térségében. Egy hatéves kislányt sikerült megmenteni, őt kórházba szállították.
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A védelmi minisztérium radarrendszere hétfőn egy drónt észlelt, amely Sulinától keletre behatolt Románia légterébe. A helyzet megfigyelésére 8 óra 53 perckor két F-16-os vadászgép szállt fel a fetești 86-os légi támaszpontról.
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A Moldova-folyóba fulladt vasárnap délután egy testvérpár – egy 12 és egy 15 éves fiú – a Neamț megyei Horia település térségében. Egy hatéves kislányt sikerült megmenteni, őt kórházba szállították.
Lehet ügyeket intézni online, elérhetők okostelefonról is a közérdekű információk? Biztonságosak az önkormányzati honlapok? A válaszokból elkészült az országos ranglista. Marosvásárhelyt Szentegyháza és Gyergyószentmiklós is megelőzi.
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