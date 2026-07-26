Két autó ütközött – félsávos forgalomkorlátozást kellett bevezetni

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Fotó: Tuchiluș Alex
Két személygépkocsi ütközött össze vasárnap délután a Kovászna megyei Hídvég településen, a helyszín közelében fogalomkorlátozásra kell számítani.
2026. július 26., 14:562026. július 26., 14:56
2026. július 26., 14:572026. július 26., 14:57
A Kovászna Megyei Rendőrség sajtóirodájának tájékoztatása szerint 14 óra 30 perctől a forgalom váltakozó irányban, egy sávon halad a 13E országúton Hídvég térségében, ahol baleset történt.
A helyszínen két személygépkocsi ütközött össze, a mentőegységek elsősegélyben részesítették a sérülteket. A rendőrök a baleset körülményeit vizsgálják és irányítják a forgalmat.
Arra kérik a sofőröket, hogy fokozott óvatossággal közlekedjenek, és kövessék a rendőrök utasításait.
Egy tucat halálos baleset volt tavaly a Maros és Hargita megyén is áthaladó 15-ös országúton, így a közlekedésügyi rendőrök vasárnap is razziáznak ezen az útszakaszon.
Alkoholos befolyásoltság alatt vezetett több sofőrt a hétvégén Hargita megyében, a rendőrség bűncselekmény elkövetése miatt indított eljárás ellenük.
Az ukrajnai háború kezdetétől 33 esetben sértették meg orosz drónok Románia légterét – közölte vasárnap a védelmi minisztérium.
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Újabb drónt lőtt le vasárnap reggel 10:13-kor a román légierő egyik F-16-os vadászgépe Románia területi vizei fölött, a Sulina-Chilia térségben – jelentette be a Facebook-oldalán Nicușor Dan.
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Markó Bélával egyeztetett a határon túli magyar közösségek előtt álló kihívásokról – közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter szombaton.
A város fő vízvezetékének meghibásodása miatt vasárnap, előreláthatóan este 8 óráig nem lesz ivóvíz Segesváron és a környező településeken.
Az idei Tusványos talán legbarátságosabb estéjén már érezni lehetett, hogy közeleg a búcsú, de a nagyszínpad előtti hangulaton ennek nyoma sem látszott.
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