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Két autó ütközött – félsávos forgalomkorlátozást kellett bevezetni

Képünk illusztráció • Fotó: Tuchiluș Alex

Képünk illusztráció

Fotó: Tuchiluș Alex

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Két személygépkocsi ütközött össze vasárnap délután a Kovászna megyei Hídvég településen, a helyszín közelében fogalomkorlátozásra kell számítani.

Simon Virág

2026. július 26., 14:562026. július 26., 14:56

2026. július 26., 14:572026. július 26., 14:57

A Kovászna Megyei Rendőrség sajtóirodájának tájékoztatása szerint 14 óra 30 perctől a forgalom váltakozó irányban, egy sávon halad a 13E országúton Hídvég térségében, ahol baleset történt.

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A helyszínen két személygépkocsi ütközött össze, a mentőegységek elsősegélyben részesítették a sérülteket. A rendőrök a baleset körülményeit vizsgálják és irányítják a forgalmat.

Arra kérik a sofőröket, hogy fokozott óvatossággal közlekedjenek, és kövessék a rendőrök utasításait.

Háromszék Baleset
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