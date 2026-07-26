Két autó ütközött – félsávos forgalomkorlátozást kellett bevezetni

Két személygépkocsi ütközött össze vasárnap délután a Kovászna megyei Hídvég településen, a helyszín közelében fogalomkorlátozásra kell számítani.

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A Kovászna Megyei Rendőrség sajtóirodájának tájékoztatása szerint 14 óra 30 perctől a forgalom váltakozó irányban, egy sávon halad a 13E országúton Hídvég térségében, ahol baleset történt.

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A helyszínen két személygépkocsi ütközött össze, a mentőegységek elsősegélyben részesítették a sérülteket. A rendőrök a baleset körülményeit vizsgálják és irányítják a forgalmat.

Arra kérik a sofőröket, hogy fokozott óvatossággal közlekedjenek, és kövessék a rendőrök utasításait.