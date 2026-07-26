Viharok rondíthatnak bele a vasárnapunkba – sárga riasztást adtak ki Maros megyére is

Fotó: Borbély Fanni
Záporokra, zivatarokra, viharos szélre és jégesőre figyelmeztető sárga jelzésű előrejelzést adott ki vasárnap az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) az ország több térségére.
2026. július 26., 12:182026. július 26., 12:18
2026. július 26., 12:202026. július 26., 12:20
Eszerint vasárnap 12 és 22 óra között Máramarosban, Körösvidéken, Bánságban, Erdély nagy részén, hegyvidéken, Olténia nyugati és északnyugati részén, valamint Moldva északnyugati régióiban
A széllökések sebessége elérheti az 50-70 km/órát, elszórtan pedig meghaladhatja a 80 km/órát is. Rövid idő alatt 15-25 liter, elszórtan 30-40 liter csapadék hullhat négyzetméterenként – ismerteti az Agerpres.
Az ilyenkor megszokotthoz képest „csípősebb” volt a reggel országszerte az elmúlt napok lehűlése és csapadékos időjárása miatt.
A figyelmeztetés Szatmár, Máramaros, Szilágy, Beszterce-Naszód, Bihar, Kolozs, Maros, Arad, Fehér, Temes, Hunyad, Szeben, Brassó, Krassó-Szörény, Mehedinți, Gorj és Suceava megyére, valamint részben Vâlcea, Argeș, Dâmbovița és Prahova megyére vonatkozik.
Újabb drónt lőtt le vasárnap reggel 10:13-kor a román légierő egyik F-16-os vadászgépe Románia területi vizei fölött, a Sulina-Chilia térségben – jelentette be a Facebook-oldalán Nicușor Dan.
Az ilyenkor megszokotthoz képest „csípősebb” volt a reggel országszerte az elmúlt napok lehűlése és csapadékos időjárása miatt.
Buzău és Vrancea megyében is volt egy földrengés vasárnap hajnalban – közölte az országos földfizikai intézet (INCDFP).
Markó Bélával egyeztetett a határon túli magyar közösségek előtt álló kihívásokról – közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter szombaton.
A város fő vízvezetékének meghibásodása miatt vasárnap, előreláthatóan este 8 óráig nem lesz ivóvíz Segesváron és a környező településeken.
Az idei Tusványos talán legbarátságosabb estéjén már érezni lehetett, hogy közeleg a búcsú, de a nagyszínpad előtti hangulaton ennek nyoma sem látszott.
A fesztiválélmény megmarad, csak közben folyamatos matekozás zajlik: mire menjen el a napi keret? Egy nap Tusványoson könnyen elvisz 60–100 lejt, de tapasztalataink szerint a legtöbb fiatal igyekezett okosan beosztani a pénzét.
A Richter-skála szerint 3,1-es erősségű földrengés történt szombaton 15 óra 13 perckor Buzău megyében, Vrancea szeizmikus térségben – közölte az országos földfizikai intézet (INCDFP).
Alexandru Rogobete volt egészségügyi miniszter szerint a kormány az állások befagyasztásával és az egészségügyi dolgozók jövedelmének csökkentésével az állam védelmének egyik legfontosabb pillérét, az egészségügyi rendszert gyengíti.
A volt miniszterelnök tusványosi beszéde iránt nem lankadt az érdeklődés az előző évekhez képest. A Fidesz elnökét rengetegen hallgatták a nagyszínpad előtti téren, kormánykritikus molinókat, üzeneteket is emelve a magasba.
szóljon hozzá!