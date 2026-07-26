Viharok rondíthatnak bele a vasárnapunkba – sárga riasztást adtak ki Maros megyére is

Záporokra, zivatarokra, viharos szélre és jégesőre figyelmeztető sárga jelzésű előrejelzést adott ki vasárnap az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) az ország több térségére.

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Eszerint vasárnap 12 és 22 óra között Máramarosban, Körösvidéken, Bánságban, Erdély nagy részén, hegyvidéken, Olténia nyugati és északnyugati részén, valamint Moldva északnyugati régióiban

villámlásokkal és viharos erejű széllel kísért felhőszakadásokra és helyenként jégesőre kell számítani.

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A széllökések sebessége elérheti az 50-70 km/órát, elszórtan pedig meghaladhatja a 80 km/órát is. Rövid idő alatt 15-25 liter, elszórtan 30-40 liter csapadék hullhat négyzetméterenként – ismerteti az Agerpres.

korábban írtuk Októberi reggelnek is beillett volna ez a július végi vasárnap Az ilyenkor megszokotthoz képest „csípősebb” volt a reggel országszerte az elmúlt napok lehűlése és csapadékos időjárása miatt.

A figyelmeztetés Szatmár, Máramaros, Szilágy, Beszterce-Naszód, Bihar, Kolozs, Maros, Arad, Fehér, Temes, Hunyad, Szeben, Brassó, Krassó-Szörény, Mehedinți, Gorj és Suceava megyére, valamint részben Vâlcea, Argeș, Dâmbovița és Prahova megyére vonatkozik.