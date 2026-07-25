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Szombat délután is rengett a föld

• Fotó: Országos Földfizikai Intézet

Fotó: Országos Földfizikai Intézet

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A Richter-skála szerint 3,1-es erősségű földrengés történt szombaton 15 óra 13 perckor Buzău megyében, Vrancea szeizmikus térségben – közölte az országos földfizikai intézet (INCDFP).

Székelyhon

2026. július 25., 20:132026. július 25., 20:13

A szeizmikus mozgás 1019,3 kilométeres mélységben következett be. Epicentruma 41 kilométerre volt Buzăutól, 57 kilométerre Focșani-tól, 73 kilométerre Sepsiszentgyörgytől, 75 kilométerre Brassótól és 69 kilométerre Ploiești-től – ismerteti az Agerpres.

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Legutóbb péntek hajnalban rengett a föld szintén Vrancea szeizmikus térségében.

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Rengett a föld péntek hajnalban
Rengett a föld péntek hajnalban

A Richter-skála szerint 3,3-as erősségű földrengés történt pénteken 5 óra 19 perckor Buzău megyében, Vrancea szeizmikus térségben – közölte az országos földfizikai intézet (INCDFP).

Júliusban eddig 16, a Richter-skála szerint 2 és 3,4 közötti erősségű földrengés történt Romániában.

Az idei év legerősebb, 4,5-ös erősségű földrengése február 26-án következett be Vrancea megyében.

Belföld
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