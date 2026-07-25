Szovátán lép fel a Bekecs Táncszínház vasárnap

A szovátai szabadtéri színpadon adja elő a Bekecs Táncszínház vasárnap a Táncolva öröklődik című előadását.

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A Bekecs Táncszínház folklórműsora vasárnap 20 órától kezdődik a szovátai szabadtéri színpadon. A Táncolva öröklődik című darab autentikus barangolás a Kárpát-medence reprezentatív települései és dialektusai között.

A fellépő művészek bepillantást nyújtanak a táncos, énekes, zenész mesterek saját szellemi kulturális örökségébe, felhasználva azok jellegzetes stílusát, mozgásesztétikai értékét.

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Az előadás Dél-Alföld, Felcsík, Gyergyó, Szatmár, Méhkerék, Szilágyság, Sóvidék és Kalotaszeg jellegzetes táncbéli hangulatait idézi meg.