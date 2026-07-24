Megtalálhatták a lelőtt drón darabjait, megvannak az első következtetések

A Padina térségében talált több fémdarab feltehetően abból a drónból származik, amelyet pénteken a román légierő egyik F-16-os vadászgépe lőtt le – közölte Buzău megye prefektusa.

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Leonard Dimian az Agerpres hírügynökségnek elmondta, hogy a feltételezett drónmaradványokon nincs semmilyen felirat vagy jelzés. Hozzátette, hogy

A prefektus szerint a feltételezett drónmaradványok grafitos polisztirolból vagy szénszálas anyagból készülhettek, és valószínűleg akkor szóródtak szét, amikor a rakéta eltalálta a harci eszközt.

Leonard Dimian elmondta, hogy a darabokat várhatóan a védelmi minisztériumba szállítják, ahol az ügyészség bevonásával elemzik. A vizsgált térséget rövidesen biztonságos övezetté nyilváníthatják.

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A román légierő F-16-os vadászgépe pénteken rakétával lelőtt egy drónt Románia légterében, lakatlan terület fölött, a Buzău megyei Padina település közelében.