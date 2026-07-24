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Megtalálhatták a lelőtt drón darabjait, megvannak az első következtetések

• Fotó: Buzău megyei prefektúra

Fotó: Buzău megyei prefektúra

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A Padina térségében talált több fémdarab feltehetően abból a drónból származik, amelyet pénteken a román légierő egyik F-16-os vadászgépe lőtt le – közölte Buzău megye prefektusa.

Székelyhon

2026. július 24., 19:492026. július 24., 19:49

Leonard Dimian az Agerpres hírügynökségnek elmondta, hogy a feltételezett drónmaradványokon nincs semmilyen felirat vagy jelzés. Hozzátette, hogy

mintegy 10–15 kisebb fémdarabot találtak nagy területen szétszóródva, a legnagyobbak 20–30 centiméteresek.

A prefektus szerint a feltételezett drónmaradványok grafitos polisztirolból vagy szénszálas anyagból készülhettek, és valószínűleg akkor szóródtak szét, amikor a rakéta eltalálta a harci eszközt.

• Fotó: Buzău megyei prefektúra Galéria

Fotó: Buzău megyei prefektúra

Leonard Dimian elmondta, hogy a darabokat várhatóan a védelmi minisztériumba szállítják, ahol az ügyészség bevonásával elemzik. A vizsgált térséget rövidesen biztonságos övezetté nyilváníthatják.

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A román légierő F-16-os vadászgépe pénteken rakétával lelőtt egy drónt Románia légterében, lakatlan terület fölött, a Buzău megyei Padina település közelében.

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Belföld
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