Megtalálhatták a lelőtt drón darabjait, megvannak az első következtetések

Fotó: Buzău megyei prefektúra
A Padina térségében talált több fémdarab feltehetően abból a drónból származik, amelyet pénteken a román légierő egyik F-16-os vadászgépe lőtt le – közölte Buzău megye prefektusa.
Leonard Dimian az Agerpres hírügynökségnek elmondta, hogy a feltételezett drónmaradványokon nincs semmilyen felirat vagy jelzés. Hozzátette, hogy
A prefektus szerint a feltételezett drónmaradványok grafitos polisztirolból vagy szénszálas anyagból készülhettek, és valószínűleg akkor szóródtak szét, amikor a rakéta eltalálta a harci eszközt.
Fotó: Buzău megyei prefektúra
Leonard Dimian elmondta, hogy a darabokat várhatóan a védelmi minisztériumba szállítják, ahol az ügyészség bevonásával elemzik. A vizsgált térséget rövidesen biztonságos övezetté nyilváníthatják.
A román légierő F-16-os vadászgépe pénteken rakétával lelőtt egy drónt Románia légterében, lakatlan terület fölött, a Buzău megyei Padina település közelében.
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