Merre vigyük végzetünk? – Kiszámíthatóságot és párbeszédet sürgettek a nemzetpolitikai kerekasztal résztvevői

A kiszámíthatóság, a megmaradás és a politikai érdekképviselet kérdései kerültek a középpontba a 35. Tusványos hagyományos nemzetpolitikai kerekasztalán, ahol magyar szervezetek vezetői értékelték közösségeik helyzetét és a jövő kihívásait.
Fotó: Pinti Attila
A kiszámíthatóság, a megmaradás és a politikai érdekképviselet kérdései kerültek a középpontba a 35. Tusványos hagyományos nemzetpolitikai kerekasztalán, ahol magyar szervezetek vezetői értékelték közösségeik helyzetét és a jövő kihívásait.
A 35. Tusványos pénteki napján ismét megrendezték a hagyományos nemzetpolitikai kerekasztal-beszélgetést, amely idén a Merre vigyük végzetünk? címet viselte. A fórumon a Kárpát-medence és a nyugati diaszpóra magyar közösségeinek vezetői, valamint szakértők értékelték a nemzetpolitika jelenlegi helyzetét, majd a jövő kihívásairól és lehetőségeiről osztották meg gondolataikat.
A beszélgetést Nacsa Lőrinc, az Országgyűlés Magyarságpolitikai Bizottságának elnöke moderálta. Első körben arra kérte a résztvevőket, hogy értékeljék saját közösségük helyzetét, majd a jövőre vonatkozó elképzeléseiket ismertessék.
Fotó: Pinti Attila
Jankovics Robert, a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közösségének elnöke arról beszélt, hogy a horvátországi magyar közösség kis lélekszámú, ugyanakkor jelentős politikai felelősséget vállal. Kiemelte, hogy
ami jelentős nyomást helyezett rájuk. Hozzátette: bár a magyar–horvát államközi kapcsolatok az utóbbi időszakban nem alakultak kedvezően, ez nem befolyásolta a kisebbségek helyzetét. A jövő legfontosabb céljaként a kiszámíthatóságot nevezte meg.
Fotó: Pinti Attila
A Muravidéki Magyar Nemzeti Közösség elnöke, Orban Dušan szerint a muravidéki magyarság a legkisebb közösség a résztvevők között, ugyanakkor ötven éve nem tapasztaltak jelentős magyarellenes megnyilvánulásokat. Hangsúlyozta, hogy
és minden kormányzati szereplővel együtt kell tudniuk dolgozni. A jövő szempontjából ő is a kiszámíthatóság fontosságát emelte ki, valamint azt, hogy a többségi társadalom jobban megértse a határon túlra került magyar közösségek történelmi helyzetét.
Fotó: Pinti Attila
A kárpátaljai magyarság helyzetéről Brenzovics László, a KMKSZ elnöke beszélt. Mint fogalmazott,
és jelenleg nem látszik a konfliktus vége.
Fotó: Pinti Attila
A depopulációt és az elvándorlást nevezte a legnagyobb problémák egyikének, miközben az ukrán állam kisebbségpolitikáját is bírálta. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy eddig egyetlen magyar intézményt sem kellett bezárni. A jövőben
Fotó: Pinti Attila
Bárdi Nándor történész társadalomtörténeti szempontból közelítette meg a kérdést. Arra hívta fel a figyelmet, hogy a külhoni magyar közösségek soha nem rendelkeztek olyan kiterjedt intézményhálózattal, mint napjainkban. Véleménye szerint
miközben a virtuális nemzetépítés és a transznacionális kapcsolatok korát éljük. A jövő kulcsának a kötődések erősítését nevezte, különös tekintettel a vegyes házasságokra és a közösségi otthonosság élményének megteremtésére.
Fotó: Pinti Attila
Antal Árpád, az RMDSZ stratégiai igazgatója szerint Románia jelenleg súlyos költségvetési és kormányzati válsággal küzd. Kiemelte, hogy az erdélyi magyarok kétharmada olyan településen él, ahol magyar polgármester vezeti az önkormányzatot.
Úgy vélte,
hiszen más körülmények között élnek. Hangsúlyozta, hogy az RMDSZ célja továbbra is a szülőföldön való boldogulás és az önálló politikai gondolkodás megőrzése.
Fotó: Pinti Attila
Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, a KDNP elnöke a magyar nemzetpolitika elmúlt másfél évtizedének eredményeit összegezte. Kiemelte, hogy az állampolgárság, az intézményrendszer és az oktatási hálózat olyan alapokat jelent, amelyeket
Felidézte, hogy a Határtalanul program keretében több mint tízezer kirándulás valósult meg, amelyek személyes kapcsolatokat és élményeket teremtettek a fiatalok között. A jövő céljaként az önfeladás nélküli párbeszédet nevezte meg.
Fotó: Pinti Attila
A Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, Pásztor Bálint arról beszélt, hogy a vajdasági magyarság az elmúlt több mint száz év során számos kihívással nézett szembe, mégis megőrizte identitását.
Szerinte az elmúlt másfél évtizedben a konfliktusok helyett egyre inkább az együttélés került előtérbe Szerbiában. A jövő legfontosabb kérdésének azt tartja, hogy
Zakariás Zoltán, az Erdélyi Magyar Szövetség elnöke úgy fogalmazott, hogy az elmúlt évben nem történt érdemi pozitív változás az erdélyi magyarság helyzetében. Szerinte növekvő bizonytalanság tapasztalható, amelyet az elvándorlás és a közösségi közöny is erősít. Hangsúlyozta a politikai pluralizmus jelentőségét, mondván,
Fotó: Pinti Attila
A jövő egyik legfontosabb feladatának az önálló politikai arculat megőrzését és az együttműködés kialakítását nevezte.
A Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek Szövetségének elnöke, Bihari Szabolcs Zoltán a diaszpóra helyzetét ismertette. Elmondta, hogy szervezetük negyed évszázada dolgozik a nyugati magyar közösségek megszervezésén és a magyarságtudat fenntartásán.
Fotó: Pinti Attila
Szerinte minden külföldön élő magyar egyfajta nagykövetként képviseli Magyarországot. A legnagyobb veszélynek a későbbi generációk asszimilációját tartja, ugyanakkor
Gubík László, a szlovákiai Magyar Szövetség elnöke emlékeztetett arra, hogy 2020 óta nem volt szervezett magyar parlamenti érdekképviselet Szlovákiában, ezért kiemelt feladatnak tartja a politikai súly visszaépítését.
Fotó: Pinti Attila
Beszámolt arról is, hogy közösségük egy 13 pontos jövőképet dolgozott ki. A következő időszak legfontosabb feladatának a választók mozgósítását és az őszinte kommunikációt nevezte.
A beszélgetést Németh Zsolt országgyűlési képviselő zárta. Köszönetet mondott a külhoni magyar közösségek támogatásáért, majd hangsúlyozta: a nemzetpolitika alapelve továbbra is az, hogy
Kiemelte az etnikai alapon szerveződő érdekképviseletek, a szülőföldön való boldogulás és a kölcsönös tisztelet fontosságát. Úgy fogalmazott, továbbra is van esély arra, hogy a külhoni magyarság ügye kikerüljön a pártpolitikai csatározások köréből, ehhez azonban tudományosan megalapozott döntésekre és értelmes párbeszédre van szükség.
Fotó: Pinti Attila
A kerekasztal-beszélgetés egyik visszatérő motívuma a kiszámíthatóság, az együttműködés és a közösségi intézmények megőrzésének fontossága volt. Bár a résztvevők eltérő helyzetű magyar közösségeket képviselnek, abban egyetértettek, hogy
Fotó: Pinti Attila
Fotó: Pinti Attila
Fotó: Pinti Attila
Fotó: Pinti Attila
Fotó: Pinti Attila
Fotó: Pinti Attila
Fotó: Pinti Attila
Fotó: Pinti Attila
Fotó: Pinti Attila
Fotó: Pinti Attila
Fotó: Pinti Attila
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