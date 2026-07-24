Hat bárányt pusztított el egy medve, kilövése mellett döntöttek

Hat bárányt pusztított el egy medve Miklósváron egy gazdaságában péntekre virradóra, végül a nagyvad kilövése mellett döntöttek – számolt be Facebook-oldalán Benedek Huszár János, Barót polgármestere.

Itt állíthatja be, hogy a Google-találatokban elöl legyen a Székelyhon!

A bejegyzés szerint a nagyvad az esti órákban ismét visszatért a gazdaság közelébe, ezért kilőtték. Benedek Huszár János a történtek kapcsán hangsúlyozta: álláspontja szerint

minden olyan medvét ki kell lőni, amely háziállatokban tesz kárt,

emellett pedig vissza kell adni a szakszerű vadgazdálkodás jogosítványát a vadgazdáknak és a vadászoknak.

Hirdetés

A polgármester bejegyzésében azt is kiemelte, hogy a medvékre nem a csűrökben, udvarokon vagy a települések utcáin kell „vadászni”, hanem