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Hat bárányt pusztított el egy medve, kilövése mellett döntöttek

• Fotó: Benedek Huszár János / Facebook

Fotó: Benedek Huszár János / Facebook

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Hat bárányt pusztított el egy medve Miklósváron egy gazdaságában péntekre virradóra, végül a nagyvad kilövése mellett döntöttek – számolt be Facebook-oldalán Benedek Huszár János, Barót polgármestere.

Székelyhon

2026. július 24., 14:322026. július 24., 14:32

2026. július 24., 14:582026. július 24., 14:58

A bejegyzés szerint a nagyvad az esti órákban ismét visszatért a gazdaság közelébe, ezért kilőtték. Benedek Huszár János a történtek kapcsán hangsúlyozta: álláspontja szerint

minden olyan medvét ki kell lőni, amely háziállatokban tesz kárt,

emellett pedig vissza kell adni a szakszerű vadgazdálkodás jogosítványát a vadgazdáknak és a vadászoknak.

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A polgármester bejegyzésében azt is kiemelte, hogy a medvékre nem a csűrökben, udvarokon vagy a települések utcáin kell „vadászni”, hanem

természetes élőhelyükön kell kezelni az állományt,

hogy megelőzhetők legyenek a hasonló esetek.

Kovászna megye Háromszék medve
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