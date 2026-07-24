Hat bárányt pusztított el egy medve, kilövése mellett döntöttek

Fotó: Benedek Huszár János / Facebook
Hat bárányt pusztított el egy medve Miklósváron egy gazdaságában péntekre virradóra, végül a nagyvad kilövése mellett döntöttek – számolt be Facebook-oldalán Benedek Huszár János, Barót polgármestere.
2026. július 24., 14:322026. július 24., 14:32
2026. július 24., 14:582026. július 24., 14:58
A bejegyzés szerint a nagyvad az esti órákban ismét visszatért a gazdaság közelébe, ezért kilőtték. Benedek Huszár János a történtek kapcsán hangsúlyozta: álláspontja szerint
emellett pedig vissza kell adni a szakszerű vadgazdálkodás jogosítványát a vadgazdáknak és a vadászoknak.
A polgármester bejegyzésében azt is kiemelte, hogy a medvékre nem a csűrökben, udvarokon vagy a települések utcáin kell „vadászni”, hanem
hogy megelőzhetők legyenek a hasonló esetek.
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