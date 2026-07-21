Négyéves kislány életét mentette meg a törzsőrmester

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A Kovászna Megyei Katasztrófavédelmi Felügyelőség számolt be arról, hogy Mocanu Daniel Valentin törzsőrmester hétfőn megmentette egy bajba került kiskorú életét.

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„Néha a legfontosabb beavatkozások nem a szirénák hangjával kezdődnek, és nem is a szolgálat végével érnek véget. Ilyenkor nem az egyenruha teszi meg az első lépést, hanem az ember. Kollégánk, Mocanu Daniel Valentin törzsőrmester, Sepsiszentgyörgyön egy félreállt személygépkocsira lett figyelmes hétfőn. Egy kétségbeesett édesapa próbált segíteni négyéves kislányán, aki félrenyelt egy falat ételt és fulladozott.