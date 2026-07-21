Négyéves kislány életét mentette meg a törzsőrmester

Mocanu Daniel Valentin két éve dolgozik tűzoltóként
Fotó: Kovászna megyei ISU
Heimlich-fogást alkalmazott egy szolgálaton kívül levő tűzoltó Sepsiszentgyörgyön, megmentve egy 4 éves kislány életét.
A Kovászna Megyei Katasztrófavédelmi Felügyelőség számolt be arról, hogy Mocanu Daniel Valentin törzsőrmester hétfőn megmentette egy bajba került kiskorú életét.
„Néha a legfontosabb beavatkozások nem a szirénák hangjával kezdődnek, és nem is a szolgálat végével érnek véget. Ilyenkor nem az egyenruha teszi meg az első lépést, hanem az ember. Kollégánk, Mocanu Daniel Valentin törzsőrmester, Sepsiszentgyörgyön egy félreállt személygépkocsira lett figyelmes hétfőn. Egy kétségbeesett édesapa próbált segíteni négyéves kislányán, aki félrenyelt egy falat ételt és fulladozott.
Miután a kislány újra önállóan lélegezni kezdett, nem távozott mellőle. Ott maradt, hogy megnyugtassa, kedves szavakkal bátorítsa, és figyelemmel kísérje az állapotát egészen a mentőegység megérkezéséig” – olvasható a beszámolóban.
Mocanu Daniel Valentin két éve dolgozik tűzoltóként a Kovászna megyei egységnél.
Közúti baleset történt Sepsiszentgyörgy Kökös felőli kijáratánál kedden délelőtt.
Ha minden kárt sikerül helyreállítani, még úgyis kihat az internetes oldal további „életére” egy kibertámadás. A háromszéki önkormányzatok feltört honlapjai kapcsán beszélgettünk az üzemeltetővel.
Negyedik emeleti tömbházlakásban csaptak fel a lángok, amelyek időközben egy másik apartmanra is átterjedtek Sepsiszentgyörgyön; a tűzoltás jelenleg is folyamatban van.
Megrongálódott több középfeszültségű hálózati elem a vasárnapi viharban Kovászna megyében, de hétfő délig minden hibát elhárítottak. Jelenleg minden fogyasztó áramellátása biztosított, áramszünet sehol sincs Háromszéken.
Komoly esély van rá, hogy év végére, illetve 2027 közepére két új fürdő- és szabadidőközponttal bővüljön Háromszék turisztikai kínálata. A kézdivásárhelyi uszodánál elkezdték a vezetékrendszer tesztelését, szeptemberben jöhet az átadás.
Naranccsárga jelzésű (másodfokú), azonnali viharriasztást adott ki több kézdiszéki településre szombat délután az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM)
Bár Csecsenföldet szerették volna mielőbb maguk mögött tudni, végül ott is sátoroztak egy éjszakát, és egyáltalán nem bánták meg. Kézdiszéki honfitársaink most éppen Kazahsztán végtelen sztyeppéin haladnak, hamarosan átlépik Ázsia kapuját.
Harmincnapos előzetes letartóztatásba került egy 29 éves férfi, akit minősített emberöléssel gyanúsítanak. A nyomozás szerint a gyanúsított július 11-én halálosan megkéselt egy 22 éves férfit Málnás külterületén.
A nyár közepére már bőséges a kínálat a piacokon, de a vásárlók figyelmét ilyenkor nemcsak a friss zöldségek és gyümölcsök, hanem az árak is lekötik.
A székely himnusz keletkezését, történelmi és kulturális hátterét bemutató tablókiállítás nyílik július 21-én a Székely Nemzeti Múzeumban. Az utazó tárlat Székelykeresztúrról érkezik Sepsiszentgyörgyre.
szóljon hozzá!