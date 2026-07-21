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Négyéves kislány életét mentette meg a törzsőrmester

Mocanu Daniel Valentin két éve dolgozik tűzoltóként • Fotó: Kovászna megyei ISU

Mocanu Daniel Valentin két éve dolgozik tűzoltóként

Fotó: Kovászna megyei ISU

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Heimlich-fogást alkalmazott egy szolgálaton kívül levő tűzoltó Sepsiszentgyörgyön, megmentve egy 4 éves kislány életét.

Simon Virág

2026. július 21., 18:262026. július 21., 18:26

A Kovászna Megyei Katasztrófavédelmi Felügyelőség számolt be arról, hogy Mocanu Daniel Valentin törzsőrmester hétfőn megmentette egy bajba került kiskorú életét.

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„Néha a legfontosabb beavatkozások nem a szirénák hangjával kezdődnek, és nem is a szolgálat végével érnek véget. Ilyenkor nem az egyenruha teszi meg az első lépést, hanem az ember. Kollégánk, Mocanu Daniel Valentin törzsőrmester, Sepsiszentgyörgyön egy félreállt személygépkocsira lett figyelmes hétfőn. Egy kétségbeesett édesapa próbált segíteni négyéves kislányán, aki félrenyelt egy falat ételt és fulladozott.

Idézet
Habozás nélkül megállt, és azonnal cselekedett. Alkalmazta a Heimlich-fogást, és tárcsázta a 112-es segélyhívó számot.

Miután a kislány újra önállóan lélegezni kezdett, nem távozott mellőle. Ott maradt, hogy megnyugtassa, kedves szavakkal bátorítsa, és figyelemmel kísérje az állapotát egészen a mentőegység megérkezéséig” – olvasható a beszámolóban.

Mocanu Daniel Valentin két éve dolgozik tűzoltóként a Kovászna megyei egységnél.

Háromszék Tűzoltóság
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