Negyvenmillió lej kölcsönt vesz fel Sepsiszentgyörgy a beruházások befejezéséhez

Sepsiszentgyörgy önkormányzata 40 millió lejes kölcsönt vesz fel, hogy fedezni tudja az Országos Helyreállítási Alap (PNRR) támogatásával kivitelezett beruházások befejezéséhez szükséges önrészt. Erről rendkívüli ülésén döntött a helyi tanács.

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A PNRR pályázati alapból támogatott beruházások kivitelezési határideje közel van, az utolsó határidő augusztus 31-e. Sepsiszentgyörgy nagyon sokat pályázott, a most jóváhagyott kölcsönből négy tanintézmény felújítási munkálataihoz, illetve a kommunizmus múzeumának befejezéséhez szükséges önrészt biztosítanák.

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A négy szóban forgó intézmény, ahol nemcsak modernizálás, hanem az épületek energetikai hatékonyságának növelése is megtörtént,

a Nicolae Colan és Váradi József általános iskolák,

a Napsugár óvoda, illetve

a Székely Mikó Kollégium bentlakása.

Mindezek együttesen közel 110 millió lejes beruházást jelentenek, amihez a város is hozzá kell járuljon több mint 54 millió lejjel.

A 40 milliós kölcsönnel együtt sem éri el a város eladósodottsága a lehetséges maximális összeg felét sem, ami a város összköltségvetésének a 20 százaléka – jelezte Tóth-Birtan Csaba alpolgármester.