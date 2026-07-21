Negyvenmillió lej kölcsönt vesz fel Sepsiszentgyörgy a beruházások befejezéséhez

A kölcsön felvételét jóváhagyta a tanács. Az összeget 13 év alatt kell visszatérítenie a városnak
Fotó: Tuchiluș Alex
Sepsiszentgyörgy önkormányzata 40 millió lejes kölcsönt vesz fel, hogy fedezni tudja az Országos Helyreállítási Alap (PNRR) támogatásával kivitelezett beruházások befejezéséhez szükséges önrészt. Erről rendkívüli ülésén döntött a helyi tanács.
2026. július 21., 18:512026. július 21., 18:51
2026. július 21., 18:532026. július 21., 18:53
A PNRR pályázati alapból támogatott beruházások kivitelezési határideje közel van, az utolsó határidő augusztus 31-e. Sepsiszentgyörgy nagyon sokat pályázott, a most jóváhagyott kölcsönből négy tanintézmény felújítási munkálataihoz, illetve a kommunizmus múzeumának befejezéséhez szükséges önrészt biztosítanák.
A négy szóban forgó intézmény, ahol nemcsak modernizálás, hanem az épületek energetikai hatékonyságának növelése is megtörtént,
a Nicolae Colan és Váradi József általános iskolák,
a Napsugár óvoda, illetve
a Székely Mikó Kollégium bentlakása.
Mindezek együttesen közel 110 millió lejes beruházást jelentenek, amihez a város is hozzá kell járuljon több mint 54 millió lejjel.
A 40 milliós kölcsönnel együtt sem éri el a város eladósodottsága a lehetséges maximális összeg felét sem, ami a város összköltségvetésének a 20 százaléka – jelezte Tóth-Birtan Csaba alpolgármester.
Az Országos Helyreállítási Alap (PNRR) az Európai Unió NextGenerationEU újjáépítési csomagjának nemzeti szintű végrehajtási eszköze. Legfőbb célja a koronavírus-járvány gazdasági és társadalmi kárainak felszámolása, a gazdaság újraindítása, valamint a zöld és digitális átállás felgyorsítása. A program kritikus szakaszába lépett: az uniós szabályozás értelmében minden beruházást és reformot 2026. augusztus 31-ig be kell fejezni, az utolsó kifizetési kérelmeket pedig 2026. szeptember 30-ig kell benyújtani az Európai Bizottsághoz.
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