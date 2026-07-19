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Elkezdték tesztelni a kézdivásárhelyi uszodát, még idén megnyitnák

Komoly esély van rá, hogy év végére, illetve 2027 közepére két új fürdő- és szabadidőközponttal bővüljön Háromszék turisztikai kínálata. A kézdivásárhelyi uszodánál elkezdték a vezetékrendszer tesztelését, szeptemberben jöhet az átadás.

Kocsis Károly

2026. július 19., 18:052026. július 19., 18:05

Szeptemberben a város átveheti az uszoda kulcsát a kivitelezőtől

Szeptemberben a város átveheti az uszoda kulcsát a kivitelezőtől

Fotó: Kocsis Károly

Komoly esély van rá, hogy év végére, illetve 2027 közepére két új fürdő- és szabadidőközponttal bővüljön Háromszék turisztikai kínálata. A kézdivásárhelyi uszodánál elkezdték a vezetékrendszer tesztelését, szeptemberben jöhet az átadás.

Kocsis Károly

2026. július 19., 18:052026. július 19., 18:05

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Ha valaki csak kívülről szemlélte a létesítményt, túl nagy előrehaladást nem érzékelhetett az elmúlt egy-két hónap folyamán, ám

belülről a kézdivásárhelyi uszoda 98 százalékban elkészült,

és a bútorzat is le van szállítva – mutatott rá Bokor Tibor kézdivásárhelyi polgármester. A városvezetővel és Szilveszter Szabolcs alpolgármesterrel a héten látogattunk a helyszínre, ahol mindenekelőtt arról szerettünk volna meggyőződni, hogy a kivitelező eleget tett-e ígéretének, azaz hétfő éjszaka elkezdték-e a hegesztett, rozsdamentes acélból készült medencék feltöltését.

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Terv szerint haladnak Kézdivásárhely modern kori története legnagyobb beruházásával, a fedett uszoda építésével, így jelen állás szerint jövőre elkészülhet a sportlétesítmény.

Amint arról a belső szerelési munkálatokért felelős Nicu Vasilache mérnök lapunkat tájékoztatta, a feltöltést elkezdték, de ez a medencékben nem látszik, mert

egyelőre csak a csőrendszert tesztelik,

és azt is csak szakaszosan, hogy ha valahol szivárgást észlelnek, tudják kijavítani. Mivel az uszodának 3000 köbméter a teljes vízigénye, aminek felét a 33 × 20 × 2,4 méteres nagymedence fogadja be, ezt a mennyiséget csak éjszakánként, adagolva tudják beengedni a rendszerbe, hogy

a lakosság vízellátásában ne okozzon fennakadást.

A medencéket is fokozatosan töltik fel: először 10 centiméter vízzel, ellenőrzik, illetve kiküszöbölik az esetleges szivárgást, aztán további 10 centivel, és így tovább.

Nicu Vasilache mérnök megerősítette, a vezetékrendszer tesztelést elkezdték

Nicu Vasilache mérnök megerősítette, a vezetékrendszer tesztelést elkezdték

Fotó: Kocsis Károly

Ebből adódóan a tesztelési folyamat még legalább egy-másfél hónapot vesz fel,

a feltöltést viszont csak egyszer kell megejteni,

a víz ugyanis – kéthetente esedékes mintavétel mellett – már csak állandó kezelést igényel, cserét nem.

Kézdi-kártyával olcsóbb lesz a belépés

Nicu Vasilache mérnök végigvezetett a létesítményben, megmutatta mind a hét medencét, a finn és infraszaunákat, a berendezésre váró bárt, sőt még az alagsori gépházat is.

Csak a nagymedencébe közel 1500 köbméter víz fér bele

Csak a nagymedencébe közel 1500 köbméter víz fér bele

Fotó: Kocsis Károly

A „terepszemlén” kiderült, az egyik szauna fala sóval van borítva, valamint az is, hogy lesz egy szabadtéri, talpmasszírozó „kifutó” is a komplexumban, ahová a helyiek jóval olcsóbban tudnak majd belépni a máshonnan érkező vendégekhez képest, a Kézdi-kártya révén. Ennek kiváltását olyan feltételekhez kötik, mint például munkaviszony vagy a helyi adók befizetése. Mint megtudtuk, a rendszer kidolgozása még folyamatban van.

Több mint 40 alkalmazottra lesz szükség

Addig is az önkormányzatnak, a jogszabályoknak megfelelően új közszolgáltató céget kell létrehoznia, amely majd a létesítményt működteti. Itt az első és legnehezebb feladatnak egy olyan menedzsmentcsapat megtalálása ígérkezik, amely képes lesz összetoborozni 40 megfelelő alkalmazottat, ugyanis nagyjából ekkora személyzetre lesz szükség az uszoda üzemeltetéséhez.

A napfényt is jól hasznosítják belső megvilágításra

A napfényt is jól hasznosítják belső megvilágításra

Fotó: Kocsis Károly

Hacsak ennek is nem tesz keresztbe a közvállalatok teljesítményének nyomon követéséért és értékeléséért felelős ügynökség (AMEPIP) – emlékeztetett az elöljáró –, amely ugyanazokat a vállalatirányítási és vezetőkiválasztási szabályokat alkalmazza a kis önkormányzati cégekre is, mint a nagy állami vállalatokra (például a Tarom légitársaságra vagy a Román Államvasutakra).

A kézdivásárhelyi fedett uszoda a város rendszerváltás utáni legnagyobb közberuházása.

A 122 millió lejes költséget az Országos Beruházási Társaság (CNI) fedezi. A CNI 2023. március 14-én írta alá a kivitelezési szerződést a MIS Grouppal, a 36 hónapra tervezett munkálatokat néhány héttel később kezdték el.
Az Országos Beruházási Társaság a romániai fejlesztési minisztérium alárendeltségébe tartozó állami vállalat, amely közérdekű építési beruházások (sportcsarnokok, uszodák, kulturális létesítmények, wellness-központok és infrastruktúra) megvalósítását és felügyeletét végzi országszerte. Bármely önkormányzat vagy állami intézmény pályázhat náluk.

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Az Országos Beruházási Társaság támogatásával megvalósuló beruházás 2023 őszén kezdődött. Az eredeti tervek szerint tavalyra el kellett volna készülnie, ám a kivitelező kifizetésének késedelmei, valamint az építkezés során szükségessé vált műszaki módosítások miatt csúszott a befejezés. A mintegy háromhektáros területen, a sípálya közelében épülő komplexumban strand, fedett és szabadtéri medencék, wellnessrészleg, valamint egy több mint száz férőhelyes szálloda is helyet kap.

A vízmelegítéshez szükséges energiát napelemek révén nyerik

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Fotó: Kocsis Károly

Itt lesz a bár!

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Háromszék Kézdivásárhely
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