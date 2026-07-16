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Felborult egy farönköket szállító teherautó Lemhénynél, lezárták a 11-es országutat

• Fotó: Kézdivásárhelyi közlekedési INFO/Facebook

Fotó: Kézdivásárhelyi közlekedési INFO/Facebook

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Lezárták csütörtök reggel a 11-es országutat Lemhény közelében, miután egy farönköket szállító teherautó lesodródott az úttestről és felborult – közölte a Kovászna megyei rendőr-főkapitányság.

Székelyhon

2026. július 16., 08:272026. július 16., 08:27

2026. július 16., 09:482026. július 16., 09:48

A balesetben egy ember megsérült, a helyszínre érkezett mentőegység elsősegélyben részesíti és felméri az állapotát.

A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit – írja az Agerpres hírügynökség.

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Háromszék Baleset Közlekedés
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