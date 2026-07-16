Felborult egy farönköket szállító teherautó Lemhénynél, lezárták a 11-es országutat

Fotó: Kézdivásárhelyi közlekedési INFO/Facebook
Lezárták csütörtök reggel a 11-es országutat Lemhény közelében, miután egy farönköket szállító teherautó lesodródott az úttestről és felborult – közölte a Kovászna megyei rendőr-főkapitányság.
2026. július 16., 08:272026. július 16., 08:27
2026. július 16., 09:482026. július 16., 09:48
A balesetben egy ember megsérült, a helyszínre érkezett mentőegység elsősegélyben részesíti és felméri az állapotát.
A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit – írja az Agerpres hírügynökség.
Több tucat baromfit pusztított el egy medve egyhetes garázdálkodása alatt az Uzon községhez tartozó Bikfalván. A nagyavadat végül hétfőn lőtték ki.
Csíkszereda után Sepsiszentgyörgyön is le kell cserélni az összes utcanévtáblát egy végleges bírósági döntés nyomán, mert a magyar elnevezések nem a román felirat alatt szerepelnek.
Egy huszonkét éves juhász holttestét találták meg a Málnáshoz közeli erdőben hétfőn délben. Az ügyben az ügyészség felügyeletével folyik a nyomozás.
Veress Zalán, a kézdivásárhelyi református kollégium végzőse nem az utolsó pillanatban kapkodott, többek között ezért tudott 9,70-es átlagot elérni az idei érettségin. Matematikatanárnak készül, de magyarból is a legmagasabb osztályzatot érte el.
Erős és népes mezőnnyel zajlott le az VIII. Országos és Nemzetközi Fogathajtó Verseny Oltszemen, ahol 31 fogat állt rajthoz. A háromnapos eseményen hazai, magyarországi és szerbiai versenyzők indultak.
Két hónapos várólistával dolgoznak a sepsiszentgyörgyi Justice for Animals Egyesület által működtetett kedvezményes ivartalanítási programban.
Bővítik a térfigyelőrendszert Mikóújfaluban, miután az utóbbi időben megszaporodtak a lopások és betörések a községben. A jelenlegi 12 kamera mellé további nyolcat szerelnek fel.
Megverte élettársát, majd megpróbált elmenekülni a hatóságok elől egy sepsiszentgyörgyi férfi. Mint kiderült, az illető nemrég szabadult a börtönből, ahol szintén erőszakos bűncselekmény miatt töltötte büntetését.
Új mentőautóval bővült a Kovászna Megyei Katasztrófavédelmi Felügyelőség járműparkja. A mentőautó a sepsiszentgyörgyi tűzoltóegység bevetéseit segíti a jövőben.
Aláírták a kovásznai új tűzoltó-alegység tervezésére, megépítésére és felszerelésére vonatkozó szerződést. A beruházástól azt várják, hogy lerövidül a beavatkozási idő, hatékonyabbá válik a mentés, és javulnak az ügyeletesek munkakörülményei.
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