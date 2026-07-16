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Katonai titok marad az Ukrajnának nyújtott romániai támogatás

• Fotó: Presidency

Fotó: Presidency

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Az Ukrajnának nyújtott támogatás titkosításának feloldásával kapcsolatban Nicușor Dan államfő szerdán kijelentette: mivel a támogatásnak katonai vonatkozásai is vannak, úgy helyes, ha annak részletei továbbra is titkosak maradnak.

Székelyhon

2026. július 16., 08:482026. július 16., 08:48

Az elnök rámutatott, Románia és más országok különböző formában támogatták Ukrajnát: egyes esetekben pénzügyi segítséget nyújtottak, máskor katonai felszereléseket bocsátottak rendelkezésre.

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„Ez olyan kérdés, amelynek katonai vonatkozása is van. (...) Amikor egy ország a saját védelmi képességeit szolgáló eszközökből ad át egy másik államnak, az bizonyos esetekben indokoltan katonai titok marad” – idézi az államfőt az Agerpres hírügynökség.

Nicușor Dan Kijevben nyilatkozott erről a sajtónak, miután részt vett az Ukrajna–Délkelet-Európa csúcstalálkozón.

Háború
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