Elmennek a végsőkig: figyelmeztető, majd általános sztrájk az egészségügyben

Július 20-án 9-11 óra között kétórás figyelmeztető sztrájkot tartanak az egészségügyben, 28-án pedig általános sztrájkot indít a Sanitas szakszervezet
Fotó: Tuchiluș Alex
Hétfőn figyelmeztető sztrájkot tart az egészségügyi rendszerben a Sanitas szakszervezet, július 28-án pedig általános sztrájkot indítanának a fokozódó elégedetlenségek miatt. Nagy támogatottsággal indul a tiltakozás.
Még néhány napig tart az aláírásgyűjtés az egészségügyi rendszerben dolgozók körében a figyelmeztető sztrájk megtartásához, de a Sanitas szakszervezet Hargita megyei szervezetének vezetője szerint nagy a tiltakozás támogatottsága és a felháborodás is az egészségügyben és a szociális ellátórendszerben.
– foglalta össze tömören a tiltakozáshoz vezető problémákat Nyulas Emma, a Sanitas Hargita megyei szervezetének elnöke.
A két ágazatban hetek óta fokozódnak az elégedetlenségek, legfőképpen a véglegesítés előtt álló egységes bértörvény-tervezettel kapcsolatban vannak kifogásai az érdekvédelemnek, és azt is nehezményezik, hogy a kormány képviselői nem egyeztettek a szakszervezettel a bértörvény-tervezet tartalmáról.
Fotó: Tuchiluș Alex
A szakszervezet a bértörvény-tervezet parlamenti elfogadása előtt szeretne a két ágazatban dolgozók számára kedvezőbb módosításokat elérni. A tiltakozás okai közt szerepel ugyanakkor az is, hogy
az alkalmazási tiltás miatt nem lehet megoldani a két rendszerben egyre csak fokozódó személyzethiányt,
valamint ellenzik a tavaly nyár óta bevezetett bércsökkentő intézkedéseket is – a 141-es törvényt, a 7-es számú sürgősségi kormányrendeletet, valamint a tavaly meghozott 36-os számút
– sorolta az érdekvédelem által kifogásolt szabályozásokat Nyulas Emma.
A szakszervezet képviselője elmondta azt is, hogy a figyelmeztető sztrájkot csak az egészségügyi rendszerben szervezik meg, ugyanis a szociális ellátórendszerben meg sem tudnák azt tartani. Ott ugyanis akkora a személyzethiány – különösen most, a szabadságolások időszakában –, hogy
Fotó: Tuchiluș Alex
Az egészségügyi rendszerben a figyelmeztető sztrájkot minden intézményben megtartják, ahol a megmozdulás támogatottsága meghaladja az 50 százalékot. Így például
annyian, hogy az ellátás folytonossága ne kerüljön veszélybe egyik részlegen sem.
A munkabeszüntetéssel járó általános sztrájk kirobbantására nem terjed ki a támogató aláírások gyűjtése, azt ugyanis már csak úgy lehet megtartani, hogy
– tudtuk meg a szakszervezet megyei szervezetének vezetőjétől.
Azt, hogy pontosan miként, milyen menetrend szerint fog lezajlani az általános sztrájk és mennyi ideig tart majd, jövő héten dönti el az érdekvédelmi tömörülés vezetőtanácsa.
Fotó: Tuchiluș Alex
A sztrájktörvény értelmében egyébként az egészségügyi rendszerben nem lehet teljes munkabeszüntetéssel járó általános sztrájkot tartani, a nélkülözhetetlen tevékenységeket nem lehet leállítani, így például a sürgősségi és intenzív terápiás részlegeknek, műtőknek és dialízisközpontoknak általános sztrájk idején is a megszokott módon kell működnie, de az ellátás folytonossága más osztályokon sem szakadhat meg.
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