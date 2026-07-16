Elmennek a végsőkig: figyelmeztető, majd általános sztrájk az egészségügyben

Július 20-án 9-11 óra között kétórás figyelmeztető sztrájkot tartanak az egészségügyben, 28-án pedig általános sztrájkot indít a Sanitas szakszervezet

Hétfőn figyelmeztető sztrájkot tart az egészségügyi rendszerben a Sanitas szakszervezet, július 28-án pedig általános sztrájkot indítanának a fokozódó elégedetlenségek miatt. Nagy támogatottsággal indul a tiltakozás.

Széchely István 2026. július 16., 07:382026. július 16., 07:38

Még néhány napig tart az aláírásgyűjtés az egészségügyi rendszerben dolgozók körében a figyelmeztető sztrájk megtartásához, de a Sanitas szakszervezet Hargita megyei szervezetének vezetője szerint nagy a tiltakozás támogatottsága és a felháborodás is az egészségügyben és a szociális ellátórendszerben.

Teljesen bizonytalan helyzetben vagyunk, nem tudjuk a jövő évi fizetést, mondták, hogy lesznek alkalmazások, de az még nem jelent meg hivatalosan, és nincs, akik dolgozzanak”

– foglalta össze tömören a tiltakozáshoz vezető problémákat Nyulas Emma, a Sanitas Hargita megyei szervezetének elnöke. Hirdetés A két ágazatban hetek óta fokozódnak az elégedetlenségek, legfőképpen a véglegesítés előtt álló egységes bértörvény-tervezettel kapcsolatban vannak kifogásai az érdekvédelemnek, és azt is nehezményezik, hogy a kormány képviselői nem egyeztettek a szakszervezettel a bértörvény-tervezet tartalmáról.

Fotó: Tuchiluș Alex

A szakszervezet a bértörvény-tervezet parlamenti elfogadása előtt szeretne a két ágazatban dolgozók számára kedvezőbb módosításokat elérni. A tiltakozás okai közt szerepel ugyanakkor az is, hogy az alkalmazási tiltás miatt nem lehet megoldani a két rendszerben egyre csak fokozódó személyzethiányt,

valamint ellenzik a tavaly nyár óta bevezetett bércsökkentő intézkedéseket is – a 141-es törvényt, a 7-es számú sürgősségi kormányrendeletet, valamint a tavaly meghozott 36-os számút – sorolta az érdekvédelem által kifogásolt szabályozásokat Nyulas Emma. A szociális ellátórendszerben nem tudják megtartani a figyelmeztető sztrájkot A szakszervezet képviselője elmondta azt is, hogy a figyelmeztető sztrájkot csak az egészségügyi rendszerben szervezik meg, ugyanis a szociális ellátórendszerben meg sem tudnák azt tartani. Ott ugyanis akkora a személyzethiány – különösen most, a szabadságolások időszakában –, hogy

aki dolgozik, az mind a gondozottak mellett kell legyen, így nem volna, aki tiltakozzon.

Fotó: Tuchiluș Alex

Az egészségügyi rendszerben a figyelmeztető sztrájkot minden intézményben megtartják, ahol a megmozdulás támogatottsága meghaladja az 50 százalékot. Így például

a kórházakban az intézmény udvarán tartják meg a kétórás figyelmeztető sztrájkot hétfőn 9-11 óra között, amelyen jelen lesz minden osztályról néhány alkalmazott,

annyian, hogy az ellátás folytonossága ne kerüljön veszélybe egyik részlegen sem. Az általános sztrájk részleteiről jövő héten döntenek A munkabeszüntetéssel járó általános sztrájk kirobbantására nem terjed ki a támogató aláírások gyűjtése, azt ugyanis már csak úgy lehet megtartani, hogy

minden alkalmazott, aki részt vesz az általános sztrájkban, a munkabeszüntetés idejére beadja a felmondását

– tudtuk meg a szakszervezet megyei szervezetének vezetőjétől. Azt, hogy pontosan miként, milyen menetrend szerint fog lezajlani az általános sztrájk és mennyi ideig tart majd, jövő héten dönti el az érdekvédelmi tömörülés vezetőtanácsa.

Fotó: Tuchiluș Alex