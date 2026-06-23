Elcsendesedett, de nem szűnt meg a tiltakozás az egészségügyben és a szociális ellátórendszerben

Két hete tart a Sanitas által indított japánsztrájk a két ágazatban
Fotó: Veres Nándor
Nem kaptak konkrét ígéreteket az ügyvivő kormány képviselőitől, ezért a Sanitas szakszervezet folytatja a két hete megkezdett japánsztrájkot az egészségügyi, valamint a szociális ellátórendszerben.
A két ágazatban dolgozók érdekeit képviselő szakszervezet május 28-án indította el a tiltakozássorozatot a pénzügyminisztérium előtt, aztán június 3-ra nagyszabású bukaresti tüntetést hirdettek, majd két hete, június 9-én japánsztrájkban léptek a szakszervezet egészségügyben és szociális ellátórendszerben dolgozó tagjai.
amely álláspontjuk szerint hátrányosan érinti a két ágazatban foglalkoztatottakat.
A japánsztrájk kezdetén még sűrűn kommunikált az érdekvédelem a tiltakozásról, majd csendesedni látszottak a kedélyek. A megmozdulás azonban nem ért véget – közölte érdeklődésünkre Nyulas Emma, a Sanitas Hargita megyei szervezetének vezetője.
Csendesen, de folytatódik a tiltakozás. Ez egy japánsztrájk, tehát
– fogalmazott a szakszervezet képviselője. A követeléseiket illetően nem kaptak még konkrét ígéreteket, de nem is igazán volt, akivel tárgyaljon az érdekvédelem, hiszen már a tiltakozás elején is ügyvivő kormány vezette az országot.
A kijelölt miniszterelnök, Adrian Veştea vasárnap benyújtotta a parlamentnek kormánya programját és a miniszterjelöltek névsorát, és ebben az egészségügyi miniszteri tisztségre Alexandru Rogobete korábbi egészségügyi miniszter számára kért bizalmat. A szakszervezetnél ezt kisebb örömmel fogadták, mert az érdekvédelem korábban sikeres egyeztetéseket folytatott a korábbi tárcavezetővel – tudtuk meg Nyulas Emmától.
A szakszervezet megyei szervezetének vezetője elmondta,
Az érdekvédelmi tömörülés vezetőtanácsa és megyei képviselői csütörtökön tartanak megbeszélést, amelyen a tiltakozássorozat folytatásáról is egyeztetnek. Az egyelőre nem került szóba, hogy fokoznák a tiltakozási formát, így az általános sztrájk sem valószínű – válaszolta kérdésünkre Nyulas Emma.
A Sanitas követelései a következők:
az új bértörvény-tervezetben a bérek kiszámításához használt referenciaértéket növeljék a jelenlegi 4100 lejről 4325-re, hiszen július 1-től ennyi lesz a minimálbér is;
megfelelő és igazságos bérszorzók megállapítása az egészségügyi és a szociális ellátórendszer dolgozói számára;
az ügyeleti pótlék megtartása a 15 százalékos szinten;
a hétvégi és hivatalos ünnepnapokon végzett munkáért járó 100 százalékos pótlék megtartása;
a munkakörülményekért járó pótlékok visszaállítása az egészségügyi és szociális ellátórendszer minden olyan személyzeti kategóriája számára, amelyek szakmai kockázatoknak vannak kitéve;
a TESA-személyzet (adminisztratív, műszaki és gazdasági munkakörben dolgozók) bevonása ugyanabba a bérezési mellékletbe;
a szociális ellátórendszerben dolgozók bérének felzárkóztatása a nem klinikai egészségügyi szektor szintjére.
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