Elcsendesedett, de nem szűnt meg a tiltakozás az egészségügyben és a szociális ellátórendszerben

Két hete tart a Sanitas által indított japánsztrájk a két ágazatban

Nem kaptak konkrét ígéreteket az ügyvivő kormány képviselőitől, ezért a Sanitas szakszervezet folytatja a két hete megkezdett japánsztrájkot az egészségügyi, valamint a szociális ellátórendszerben.

Széchely István 2026. június 23., 10:062026. június 23., 10:06

A két ágazatban dolgozók érdekeit képviselő szakszervezet május 28-án indította el a tiltakozássorozatot a pénzügyminisztérium előtt, aztán június 3-ra nagyszabású bukaresti tüntetést hirdettek, majd két hete, június 9-én japánsztrájkban léptek a szakszervezet egészségügyben és szociális ellátórendszerben dolgozó tagjai.

Az érdekvédelem a véglegesítés előtt álló új egységesbértörvény-tervezet miatt tiltakozik,

amely álláspontjuk szerint hátrányosan érinti a két ágazatban foglalkoztatottakat. A japánsztrájk kezdetén még sűrűn kommunikált az érdekvédelem a tiltakozásról, majd csendesedni látszottak a kedélyek. A megmozdulás azonban nem ért véget – közölte érdeklődésünkre Nyulas Emma, a Sanitas Hargita megyei szervezetének vezetője. Tiltakoznak, de ez a munkát nem érinti Csendesen, de folytatódik a tiltakozás. Ez egy japánsztrájk, tehát

mindenki viseli a karszalagot vagy a kitűzőt, de ettől függetlenül dolgozik tovább, ahogy eddig is tette

– fogalmazott a szakszervezet képviselője. A követeléseiket illetően nem kaptak még konkrét ígéreteket, de nem is igazán volt, akivel tárgyaljon az érdekvédelem, hiszen már a tiltakozás elején is ügyvivő kormány vezette az országot. Hirdetés A kijelölt miniszterelnök, Adrian Veştea vasárnap benyújtotta a parlamentnek kormánya programját és a miniszterjelöltek névsorát, és ebben az egészségügyi miniszteri tisztségre Alexandru Rogobete korábbi egészségügyi miniszter számára kért bizalmat. A szakszervezetnél ezt kisebb örömmel fogadták, mert az érdekvédelem korábban sikeres egyeztetéseket folytatott a korábbi tárcavezetővel – tudtuk meg Nyulas Emmától. A szakszervezet megyei szervezetének vezetője elmondta,

mivel érdemi előrelépést még nem értek el, folytatják a tiltakozást, és fenntartják követeléseiket.