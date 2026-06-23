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Elcsendesedett, de nem szűnt meg a tiltakozás az egészségügyben és a szociális ellátórendszerben

Két hete tart a Sanitas által indított japánsztrájk a két ágazatban

Két hete tart a Sanitas által indított japánsztrájk a két ágazatban

Fotó: Veres Nándor

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Nem kaptak konkrét ígéreteket az ügyvivő kormány képviselőitől, ezért a Sanitas szakszervezet folytatja a két hete megkezdett japánsztrájkot az egészségügyi, valamint a szociális ellátórendszerben.

Széchely István

2026. június 23., 10:062026. június 23., 10:06

A két ágazatban dolgozók érdekeit képviselő szakszervezet május 28-án indította el a tiltakozássorozatot a pénzügyminisztérium előtt, aztán június 3-ra nagyszabású bukaresti tüntetést hirdettek, majd két hete, június 9-én japánsztrájkban léptek a szakszervezet egészségügyben és szociális ellátórendszerben dolgozó tagjai.

Az érdekvédelem a véglegesítés előtt álló új egységesbértörvény-tervezet miatt tiltakozik,

amely álláspontjuk szerint hátrányosan érinti a két ágazatban foglalkoztatottakat.

A japánsztrájk kezdetén még sűrűn kommunikált az érdekvédelem a tiltakozásról, majd csendesedni látszottak a kedélyek. A megmozdulás azonban nem ért véget – közölte érdeklődésünkre Nyulas Emma, a Sanitas Hargita megyei szervezetének vezetője.

Tiltakoznak, de ez a munkát nem érinti

Csendesen, de folytatódik a tiltakozás. Ez egy japánsztrájk, tehát

mindenki viseli a karszalagot vagy a kitűzőt, de ettől függetlenül dolgozik tovább, ahogy eddig is tette

– fogalmazott a szakszervezet képviselője. A követeléseiket illetően nem kaptak még konkrét ígéreteket, de nem is igazán volt, akivel tárgyaljon az érdekvédelem, hiszen már a tiltakozás elején is ügyvivő kormány vezette az országot.

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A kijelölt miniszterelnök, Adrian Veştea vasárnap benyújtotta a parlamentnek kormánya programját és a miniszterjelöltek névsorát, és ebben az egészségügyi miniszteri tisztségre Alexandru Rogobete korábbi egészségügyi miniszter számára kért bizalmat. A szakszervezetnél ezt kisebb örömmel fogadták, mert az érdekvédelem korábban sikeres egyeztetéseket folytatott a korábbi tárcavezetővel – tudtuk meg Nyulas Emmától.

A szakszervezet megyei szervezetének vezetője elmondta,

mivel érdemi előrelépést még nem értek el, folytatják a tiltakozást, és fenntartják követeléseiket.

Az érdekvédelmi tömörülés vezetőtanácsa és megyei képviselői csütörtökön tartanak megbeszélést, amelyen a tiltakozássorozat folytatásáról is egyeztetnek. Az egyelőre nem került szóba, hogy fokoznák a tiltakozási formát, így az általános sztrájk sem valószínű – válaszolta kérdésünkre Nyulas Emma.

A Sanitas követelései a következők:

  • az új bértörvény-tervezetben a bérek kiszámításához használt referenciaértéket növeljék a jelenlegi 4100 lejről 4325-re, hiszen július 1-től ennyi lesz a minimálbér is;

  • megfelelő és igazságos bérszorzók megállapítása az egészségügyi és a szociális ellátórendszer dolgozói számára;

  • az ügyeleti pótlék megtartása a 15 százalékos szinten;

  • a hétvégi és hivatalos ünnepnapokon végzett munkáért járó 100 százalékos pótlék megtartása;

  • a munkakörülményekért járó pótlékok visszaállítása az egészségügyi és szociális ellátórendszer minden olyan személyzeti kategóriája számára, amelyek szakmai kockázatoknak vannak kitéve;

  • a TESA-személyzet (adminisztratív, műszaki és gazdasági munkakörben dolgozók) bevonása ugyanabba a bérezési mellékletbe;

  • a szociális ellátórendszerben dolgozók bérének felzárkóztatása a nem klinikai egészségügyi szektor szintjére.

Csíkszék Udvarhelyszék Gyergyószék Egészségügy
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