Ketten is jogosítvány nélkül vezettek, egyikük ivott is

Két jogosítvány nélküli sofőrt is kiszűrtek a közúti forgalomból kedden a Hargita megyei rendőrök, egyikük ráadásul jelentős mennyiségű alkoholt is fogyasztott vezetés előtt.

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A rendőrök kedden este 9 körül, a 578-as európai úton, Gyergyóújfalu területén állítottak meg egy 55 éves, gyergyószentmiklósi férfit. Az ellenőrzés során alkoholszondás vizsgálatnak vetették alá, amely

A rendőrségi adatbázisok ellenőrzése során ugyanakkor az is kiderült, hogy

A férfit ezt követően egészségügyi intézménybe szállították, ahol vérmintát vettek tőle az alkoholszint pontos meghatározása érdekében.

a férfi egyetlen járműkategóriára sem rendelkezik érvényes vezetői engedéllyel.

Ugyanezen a napon, délután 17 óra körül a maroshévízi vidéki rendőrök egy 30 éves férfit igazoltattak a Galócáson. Az ellenőrzés során megállapították, hogy ő sem rendelkezik vezetői engedéllyel.

Mindkét esetben büntetőeljárás indult. A gyergyószentmiklósi férfi ellen ittas járművezetés és jogosítvány nélküli vezetés, míg a 30 éves sofőr ellen jogosítvány nélküli vezetés gyanújával folytatják a nyomozást.