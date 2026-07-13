Gulyás Gergely lemond a Fidesz frakcióvezetői tisztségéről

Gulyás Gergely lemond a Fidesz frakcióvezetői posztjáról, a Fidesz és a KDNP pedig bojkottálja az Országgyűlés hétfői ülését – írja az MTI.

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Gulyás Gergely lemond a Fidesz frakcióvezetői posztjáról, hogy olyan politikus vezethesse a képviselőcsoportot, aki indulhat a következő választáson. Ezt az ellenzéki párt frakcióvezetője jelentette be hétfőn a Fidesz és a KDNP együttes frakcióülése után.

A plenáris ülést megelőző frakciótanácskozáson arról is döntöttek, hogy a Fidesz és a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) parlamenti frakciója bojkottálja az Országgyűlés teljes hétfői ülését – írja az MTI.

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A magyarországi ellenzéki párt Facebook-oldalán tett hétfő délutáni bejegyzés szerint Gulyás Gergely frakcióvezető kijelentette, hogy