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Gulyás Gergely lemond a Fidesz frakcióvezetői tisztségéről

A Fidesz 44 fős frakcióját vezette Gulyás Gergely • Fotó: MTI/Bruzák Noémi

A Fidesz 44 fős frakcióját vezette Gulyás Gergely

Fotó: MTI/Bruzák Noémi

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Gulyás Gergely lemond a Fidesz frakcióvezetői posztjáról, a Fidesz és a KDNP pedig bojkottálja az Országgyűlés hétfői ülését – írja az MTI.

Székelyhon

2026. július 13., 14:562026. július 13., 14:56

2026. július 13., 16:082026. július 13., 16:08

Gulyás Gergely lemond a Fidesz frakcióvezetői posztjáról, hogy olyan politikus vezethesse a képviselőcsoportot, aki indulhat a következő választáson. Ezt az ellenzéki párt frakcióvezetője jelentette be hétfőn a Fidesz és a KDNP együttes frakcióülése után.

A plenáris ülést megelőző frakciótanácskozáson arról is döntöttek, hogy a Fidesz és a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) parlamenti frakciója bojkottálja az Országgyűlés teljes hétfői ülését – írja az MTI.

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A magyarországi ellenzéki párt Facebook-oldalán tett hétfő délutáni bejegyzés szerint Gulyás Gergely frakcióvezető kijelentette, hogy

Idézet
a legnagyobb ellenzéki párt képviselőcsoportját olyan vezesse, akinek választhatósága nem korlátozott.

Mint írják, az alkotmánymódosítás nyomán Gulyás Gergely többször nem indulhat parlamenti választáson.

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Magyarország Politika
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