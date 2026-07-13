Gulyás Gergely lemond a Fidesz frakcióvezetői tisztségéről

A Fidesz 44 fős frakcióját vezette Gulyás Gergely
Fotó: MTI/Bruzák Noémi
Gulyás Gergely lemond a Fidesz frakcióvezetői posztjáról, a Fidesz és a KDNP pedig bojkottálja az Országgyűlés hétfői ülését – írja az MTI.
2026. július 13., 14:562026. július 13., 14:56
2026. július 13., 16:082026. július 13., 16:08
Gulyás Gergely lemond a Fidesz frakcióvezetői posztjáról, hogy olyan politikus vezethesse a képviselőcsoportot, aki indulhat a következő választáson. Ezt az ellenzéki párt frakcióvezetője jelentette be hétfőn a Fidesz és a KDNP együttes frakcióülése után.
A plenáris ülést megelőző frakciótanácskozáson arról is döntöttek, hogy a Fidesz és a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) parlamenti frakciója bojkottálja az Országgyűlés teljes hétfői ülését – írja az MTI.
A magyarországi ellenzéki párt Facebook-oldalán tett hétfő délutáni bejegyzés szerint Gulyás Gergely frakcióvezető kijelentette, hogy
Mint írják, az alkotmánymódosítás nyomán Gulyás Gergely többször nem indulhat parlamenti választáson.
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