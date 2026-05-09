Megalakult az új Országgyűlés, megszűnt az Orbán-kormány megbízatása

Fotó: Hegedüs Róbert/MTI
Az áprilisban megválasztott képviselők ünnepélyes eskütételével megalakult az Országgyűlés szombaton Magyarországon. Az új parlament megalakulásával megszűnt a 2022-ben hivatalba lépett, Orbán Viktor vezette Fidesz-KDNP-kormány megbízatása.
2026. május 09., 13:332026. május 09., 13:33
2026. május 09., 14:082026. május 09., 14:08
A képviselők a történelmi zászlók előtt tettek esküt. Az ezt megelőző mandátumvizsgálat során a megbízóleveleket szabályszerűnek találták, így a parlament egyhangúlag, 193 igen szavazattal igazolta a képviselők és a nemzetiségi szószólók mandátumát.
– írja az MTI.
A példátlan mértékű felhatalmazással a Tisza Párt történelmi felelősséget is visel hazánkért és nemzetünkért – jelentette ki a köztársasági elnök szombaton az Országgyűlés alakuló ülésén. Sulyok Tamás azt mondta: a Tisza olyan felelősséget és szolgálatot visel, amelynek tétje nem kevesebb, mint az ország és a nemzet közösségeinek előrehaladása, erejének gyarapítása, és a veszélyekkel szembeni ellenállóképességének biztosítása.
Az államfő konstruktív együttműködést javasolt az ország sorsát előre vivő, a nemzetet felemelő, a békét és a közélet nyugalmát erősítő ügyekben. Beszéde végén közölte:
Vitányi István (Fidesz) korelnök bejelentette a képviselőcsoportok megalakulását. Vitányit mint a legidősebb országgyűlési képviselőt Sulyok Tamás kérte fel korelnöknek, és a házbizottság megalakulásáig az alkuló ülést Vitányi István vezette.
Fotó: Hegedüs Róbert/MTI
A Tisza Párt 141 fős frakcióját Bujdosó Andrea, a Fidesz 44 fős frakcióját Gulyás Gergely vezeti. A nyolcfős KDNP-frakció vezetője Rétvári Bence, a hatfős Mi Hazánk-frakciót Toroczkai László vezeti.
A korelnök negyvenperces szünetet rendelt el az Országgyűlés elnöke titkos szavazással történő megválasztására. Közölte: a frakcióvezetők közös javaslatára Forsthoffer Ágnes házelnökké választását kezdeményezte korelnökként.
Forsthoffer Ágnest választották az Országgyűlés elnökévé a képviselők titkos szavazáson a parlament alakuló ülésén szombaton. A képviselők közül 193-an igennel, ketten nemmel voksoltak, tartózkodás nem volt – ismertette Vitányi István korelnök.
Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd
A választáson győztes Tisza Párt politikusa egyedüli jelölt volt a házelnöki posztra. Forsthoffer Ágnes megválasztását követően esküt tett a parlament előtt.
Közzétették a belügyminisztérium Facebook-oldalán azokat a hőkamerás légi felvételeket, amelyek nagyban hozzájárultak a Bihar megyei gyilkosság fő gyanúsítottjának elfogásához.
Leégett a szombatra virradóan a Retyezát-hegység Pietrele-völgyében lévő Encián (Gențiana) menedékház.
Június 1-jétől 6,5 százalékkal nő a Romgaz alkalmazottainak fizetése. Az erről szóló memorandumot pénteki ülésén hagyta jóvá a kormány.
Úgy tűnik, a munkakeresők nem a pénteki sepsiszentgyörgyi munkaerőbörzén felkínált állásokra pályáztak, a cégek pedig nem a megjelenteket keresték. A szakképzett munkások számára volt a legbőségesebb a kínálat.
Meggyilkoltak pénteken a Bihar megyei Perbáthidán egy 18 éves lányt, a rendőrség több mint hat órán át tartó keresés után fogta el délután a gyilkosság fő gyanúsítottját.
Idén 23. alkalommal gyűlnek össze a Maros megyei civil szervezetek Marosvásárhely központjában azzal a céllal, hogy erősítsék az együttműködést egymás és a lakosság között, és bemutatkozási lehetőséget biztosítsanak a civil szervezetek számára.
Megsérült pénteken Szeben megyében egy másfél éves kislány, miután kinyitotta a kocsi ajtaját, és kiesett a mozgó járműből – közölte a megyei rendőrség.
Felborult egy személyautó Mezőbodonban péntek este, két személy megsérült a balesetben. A forgalom mindkét irányba megbénult.
A kormány pénteki ülésén jóváhagyta az Egészséges étkezés iskolai program finanszírozásához szükséges összegek folyósítását a programban résztvevő önkormányzatoknak.
Eltűnt egy 17 éves lány május 7-én Szabédról, bár önként hagyta el otthonát a kiskorú lány, de azóta nem tért haza. Rendőrségi feljelentést tettek a hozzátartozói.
szóljon hozzá!