Elcsúszott egymás mellett a kereslet és a kínálat a sepsiszentgyörgyi állásbörzén

Úgy tűnik, a munkakeresők nem a pénteki sepsiszentgyörgyi munkaerőbörzén felkínált állásokra pályáztak, a cégek pedig nem a megjelenteket keresték. A szakképzett munkások számára volt a legbőségesebb a kínálat.

Bodor Tünde 2026. május 08., 21:012026. május 08., 21:01

Nagy leépítések voltak az utóbbi hónapokban Háromszéken (textiliparban, kereskedelemben), így várható volt, hogy a megyei munkaerő-foglalkoztatási hivatal által május 8-ra szervezett állásbörzén sokan lesznek a valóban elhelyezkedni kívánó személyek, nemcsak olyanok, akik a kötelező pecsétért jönnek. A gördülékenyebb ügyintézés érdekében a szervezők ezúttal nem kérték tőlük, hogy papírokat töltsenek ki, hanem

elkérték a megjelentek személyi igazolványát vagy a nyilvántartó könyvecskéjüket és az arról készített másolat után már mehettek is böngészni az állásajánlatok között.

Hirdetés Végül több mint 320-an várták ki a sorukat, hogy bejussanak az egyik sepsiszentgyörgyi vendéglőben megtartott börzére. A korábbi gyakorlattól eltérően

a feketehalmi börtön éppen szabadulás előtt álló rabjaiból egy tízes csoport is megjelent a rendezvényen.

Fotó: Tuchiluș Alex

A speciális és megváltozott munkaképességűek elhelyezkedését segítő Ergon munkaerőközvetítő is jelen volt néhány fiatallal, akiket nemrég bocsátottak el korábbi alkalmazóik, az egyre nehezebb helyzetben levő cégek. Szóba álltunk olyan munkanélkülivel, akit szabadsága letöltése (és az utána járó szubvenció felvétele) után a vállalkozó már nem vett vissza, de olyannal is, aki maga mondott fel, mert

a cégen belül a korábbitól eltérő munkakörökben kellett volna teljesítenie.

Egy fiatal férfi fejlődési lehetőséget és szakmát biztosító munkakört keresett: bár elméleti líceumot végzett, úgy látta, hogy

most a szakmunka jobb lehetőségeket tartogat, ezért hajlandó lenne például a víz-gáz-szerelést kitanulni.

Örömmel újságolta, hogy úgy néz ki, meg is találta leendő munkahelyét. Barátjának van munkahelye, de váltana, azért volt ott ő is.

Viszonylag kevés volt a fiatal, sok a középkorú nő Fotó: Tuchiluș Alex

A frissen végzett fiatalok közül kevesen jelentek meg

– jegyezte meg a szervező intézmény munkatársa. Az álláskeresők nagy többsége középkorú nő volt. Ötszáz céget kért fel a börzén való részvételre a Kovászna Megyei Munkaerő-foglalkoztatási Hivatal, 16-an válaszoltak a felhívásra.

Szakképzett munkást sokat kerestek, de úgy tűnik, nekik van munkahelyük... Fotó: Tuchiluș Alex

A felsőfokú végzettséggel rendelkezők számára ezen a börzén korlátozott volt a kínálat, a 107-ből mindössze 7 ilyen munkahelyet kínáltak, főleg mérnököknek, de kerestek foglalkozásterapeutát, közgazdászt is.

A szakképzett munkásoknak építőiparban, vendéglátó- és konfekcióiparban, szolgáltatásokban is viszonylag sok munkahelyet kínáltak, de kevés név került fel a listákra.

A hatóságok is keresik az utánpótlást Fotó: Tuchiluș Alex

Egy épületgépészettel foglalkozó vállalkozás vezetője elmondta, esélytelen találni, ezért ő már nem is keres szakképzett munkást, csupán jókedvű, lelkes, munkakedvvel rendelkező 20 és 30 közötti fiatalokat. „Azért ilyen fiatalokat, mert kell néhány év ahhoz, hogy betanítsuk őket.

Még így is előfordul, hogy önálló munkavégzésre alkalmas szakember nem lesz az illetőből, de jó segédmunkás lesz egy mester mellett”

– mondta Szőke Barna cégvezető. Fiatal nő kis start-up cégéhez, egy dálnoki turisztikai vállalkozáshoz keresett rendezvényszervezőt. A másik végleten a tűzoltóság, katonaság verbuvált fiatalokat. Úgy tűnt, férfiaknak szakképzetlenként és szakképzettként is jobbak az esélyeik az elhelyezkedésre.

Kibővül a támogatási rendszer, új kategóriák kerültek bele

– mondta el megkeresésünkre Kelemen Tibor, a munkaerő-foglalkoztatási hivatal igazgatója – az idei évtől szubvenció jár azoknak az alkalmazóknak is, akik

három kiskorú gyermeket nevelő anyákat, családon belüli erőszak vagy embercsempészet áldozatait, a börtönből szabadultakat alkalmazzák.