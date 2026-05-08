Elcsúszott egymás mellett a kereslet és a kínálat a sepsiszentgyörgyi állásbörzén

Fotó: Tuchiluș Alex

Úgy tűnik, a munkakeresők nem a pénteki sepsiszentgyörgyi munkaerőbörzén felkínált állásokra pályáztak, a cégek pedig nem a megjelenteket keresték. A szakképzett munkások számára volt a legbőségesebb a kínálat.

Bodor Tünde

2026. május 08., 21:012026. május 08., 21:01

Nagy leépítések voltak az utóbbi hónapokban Háromszéken (textiliparban, kereskedelemben), így várható volt, hogy a megyei munkaerő-foglalkoztatási hivatal által május 8-ra szervezett állásbörzén sokan lesznek a valóban elhelyezkedni kívánó személyek, nemcsak olyanok, akik a kötelező pecsétért jönnek. A gördülékenyebb ügyintézés érdekében a szervezők ezúttal nem kérték tőlük, hogy papírokat töltsenek ki, hanem

elkérték a megjelentek személyi igazolványát vagy a nyilvántartó könyvecskéjüket és az arról készített másolat után már mehettek is böngészni az állásajánlatok között.

Végül több mint 320-an várták ki a sorukat, hogy bejussanak az egyik sepsiszentgyörgyi vendéglőben megtartott börzére. A korábbi gyakorlattól eltérően

a feketehalmi börtön éppen szabadulás előtt álló rabjaiból egy tízes csoport is megjelent a rendezvényen.

Fotó: Tuchiluș Alex

A speciális és megváltozott munkaképességűek elhelyezkedését segítő Ergon munkaerőközvetítő is jelen volt néhány fiatallal, akiket nemrég bocsátottak el korábbi alkalmazóik, az egyre nehezebb helyzetben levő cégek. Szóba álltunk olyan munkanélkülivel, akit szabadsága letöltése (és az utána járó szubvenció felvétele) után a vállalkozó már nem vett vissza, de olyannal is, aki maga mondott fel, mert

a cégen belül a korábbitól eltérő munkakörökben kellett volna teljesítenie.

Egy fiatal férfi fejlődési lehetőséget és szakmát biztosító munkakört keresett: bár elméleti líceumot végzett, úgy látta, hogy

most a szakmunka jobb lehetőségeket tartogat, ezért hajlandó lenne például a víz-gáz-szerelést kitanulni.

Örömmel újságolta, hogy úgy néz ki, meg is találta leendő munkahelyét. Barátjának van munkahelye, de váltana, azért volt ott ő is.

Viszonylag kevés volt a fiatal, sok a középkorú nő • Fotó: Tuchiluș Alex

A frissen végzett fiatalok közül kevesen jelentek meg

– jegyezte meg a szervező intézmény munkatársa. Az álláskeresők nagy többsége középkorú nő volt.

Ötszáz céget kért fel a börzén való részvételre a Kovászna Megyei Munkaerő-foglalkoztatási Hivatal, 16-an válaszoltak a felhívásra.

Szakképzett munkást sokat kerestek, de úgy tűnik, nekik van munkahelyük... • Fotó: Tuchiluș Alex

A felsőfokú végzettséggel rendelkezők számára ezen a börzén korlátozott volt a kínálat, a 107-ből mindössze 7 ilyen munkahelyet kínáltak, főleg mérnököknek, de kerestek foglalkozásterapeutát, közgazdászt is.

A szakképzett munkásoknak építőiparban, vendéglátó- és konfekcióiparban, szolgáltatásokban is viszonylag sok munkahelyet kínáltak, de kevés név került fel a listákra.

A hatóságok is keresik az utánpótlást • Fotó: Tuchiluș Alex

Egy épületgépészettel foglalkozó vállalkozás vezetője elmondta, esélytelen találni, ezért ő már nem is keres szakképzett munkást, csupán jókedvű, lelkes, munkakedvvel rendelkező 20 és 30 közötti fiatalokat. „Azért ilyen fiatalokat, mert kell néhány év ahhoz, hogy betanítsuk őket.

Még így is előfordul, hogy önálló munkavégzésre alkalmas szakember nem lesz az illetőből, de jó segédmunkás lesz egy mester mellett”

– mondta Szőke Barna cégvezető. Fiatal nő kis start-up cégéhez, egy dálnoki turisztikai vállalkozáshoz keresett rendezvényszervezőt. A másik végleten a tűzoltóság, katonaság verbuvált fiatalokat. Úgy tűnt, férfiaknak szakképzetlenként és szakképzettként is jobbak az esélyeik az elhelyezkedésre.

Kibővül a támogatási rendszer, új kategóriák kerültek bele

– mondta el megkeresésünkre Kelemen Tibor, a munkaerő-foglalkoztatási hivatal igazgatója – az idei évtől szubvenció jár azoknak az alkalmazóknak is, akik

három kiskorú gyermeket nevelő anyákat, családon belüli erőszak vagy embercsempészet áldozatait, a börtönből szabadultakat alkalmazzák.

Ezzel szemben, a korábbitól eltérően nem a 45 év fölötti munkanélkülieket alkalmazó vállalkozóknak jár támogatás, hanem az 50 évesnél idősebbeket szerződtetőknek.

A sepsiszentgyörgyi börze után összesen 9 embert hívtak vissza a vállalkozók további egyeztetésekre – tudtuk meg.

2026. május 08., péntek

Hatórányi keresés után egy repceföldön elbújva fogták el a mezőn meggyilkolt 18 éves lány gyilkosát

Meggyilkoltak pénteken a Bihar megyei Perbáthidán egy 18 éves lányt, a rendőrség több mint hat órán át tartó keresés után fogta el délután a gyilkosság fő gyanúsítottját.

2026. május 08., péntek

Civil összefogás a Rózsák terén – szombaton tartják a Civil Szervezetek Vásárát Marosvásárhelyen

Idén 23. alkalommal gyűlnek össze a Maros megyei civil szervezetek Marosvásárhely központjában azzal a céllal, hogy erősítsék az együttműködést egymás és a lakosság között, és bemutatkozási lehetőséget biztosítsanak a civil szervezetek számára.

2026. május 08., péntek

Nem volt bekötve a gyerekülésbe, kiesett az autóból egy másfél éves kislány

Megsérült pénteken Szeben megyében egy másfél éves kislány, miután kinyitotta a kocsi ajtaját, és kiesett a mozgó járműből – közölte a megyei rendőrség.

2026. május 08., péntek

A tetejére borulva állt meg egy autó az úttesten

Felborult egy személyautó Mezőbodonban péntek este, két személy megsérült a balesetben. A forgalom mindkét irányba megbénult.

2026. május 08., péntek

Pénzt utalt a kormány az iskolai étkeztetési program további finanszírozására

A kormány pénteki ülésén jóváhagyta az Egészséges étkezés iskolai program finanszírozásához szükséges összegek folyósítását a programban résztvevő önkormányzatoknak.

2026. május 08., péntek

Eltűnt szabédi lányt keres a rendőrség

Eltűnt egy 17 éves lány május 7-én Szabédról, bár önként hagyta el otthonát a kiskorú lány, de azóta nem tért haza. Rendőrségi feljelentést tettek a hozzátartozói.

2026. május 08., péntek

Egy évvel a bányakatasztrófa után is tovább hosszabbították a veszélyhelyzetet Parajdon

Újabb harminc nappal meghosszabbította a bányakatasztrófa miatti vészhelyzetet Parajdon a helyi vészhelyzeti bizottság.

2026. május 08., péntek

A mezőméhesi gyilkos még szabadlábon, de fivére is gyakran megjelenik a faluban, és az áldozat családját sem kerüli el

A rendőrség újabb vizsgálatot indított a mezőméhesi gyilkossággal kapcsolatban: az áldozat nővérének tett megjegyzéseket a körözött Emil Gânj testvére, aki gyakran megfordul a szintén mezőméhesi szülői házuknál.

2026. május 08., péntek

Egy lépés a gyergyószentmiklósi elkerülőút felé

Új szakaszába lépett Gyergyószentmiklós és Gyergyószék egyik legfontosabb infrastrukturális beruházása: aláírták annak elkerülő útnak a megvalósíthatósági tanulmányára vonatkozó szerződést, amely Tekerőpatak és Szárhegy irányából kerülné el a várost.

2026. május 08., péntek

Egy kicsit megint erősödött a lej, van is ahonnan „visszajönnie”

Erősödött pénteken a román deviza az euróhoz képest: a Román Nemzeti Bank (BNR) 5,2364 lejes hivatalos árfolyamot állapított meg, ami 2,97 banis (0,56 százalékos) csökkenést jelent a csütörtöki 5,2661 lejhez képest.

