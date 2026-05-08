Egy évvel a bányakatasztrófa után is tovább hosszabbították a veszélyhelyzetet Parajdon

Újabb harminc nappal meghosszabbította a bányakatasztrófa miatti vészhelyzetet Parajdon a helyi vészhelyzeti bizottság.

A Hargita megyei prefektúra csütörtöki közleménye szerint a vészhelyzet 2026. június 7-ig lesz érvényben – ismerteti az Agerpres.

korábban írtuk Recorder: egy év után sincs felelőse a parajdi bányakatasztrófának Egy évvel a tragédia után sincs felelőse a parajdi bányakatasztrófának, miközben a román Országos Sóipari Társaság (Salrom) csak a sürgősségi munkálatok felét végezte el – állapítja meg a Recorder oknyomozó portál a bányakatasztrófáról készült videójában.

Ebben az időszakban a hatóságok gondoskodnak a térségben zajló munkálatok elvégzéséről, és folyamatosan tájékoztatják a fejleményekről a lakosságot és a szomszédos településeket. Ugyanakkor