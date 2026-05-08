Egy évvel a bányakatasztrófa után is tovább hosszabbították a veszélyhelyzetet Parajdon

Újabb harminc nappal meghosszabbította a bányakatasztrófa miatti vészhelyzetet Parajdon a helyi vészhelyzeti bizottság.
2026. május 08., 18:02
A Hargita megyei prefektúra csütörtöki közleménye szerint a vészhelyzet 2026. június 7-ig lesz érvényben – ismerteti az Agerpres.
Egy évvel a tragédia után sincs felelőse a parajdi bányakatasztrófának, miközben a román Országos Sóipari Társaság (Salrom) csak a sürgősségi munkálatok felét végezte el – állapítja meg a Recorder oknyomozó portál a bányakatasztrófáról készült videójában.
Ebben az időszakban a hatóságok gondoskodnak a térségben zajló munkálatok elvégzéséről, és folyamatosan tájékoztatják a fejleményekről a lakosságot és a szomszédos településeket. Ugyanakkor
A Korond-patak és a bányakatasztrófa által érintett folyóvizek paramétereit folyamatosan mérik.
Vizsgálják a kősó bányászására alkalmas munkapont megnyitásának lehetőségét Parajdon, miközben a Korond-patak elterelését szolgáló lebetonozott meder kivitelezőjének kiválasztása is zajlik a sóbányánál tavaly történt födémbeomlás után.
A parajdi vészhelyzeti bizottság először tavaly május 8-án hirdetett vészhelyzetet a Hargita megyei településen, amikor a heves esőzések nyomán megduzzadt Korond-patak vize betört a sóbányába. A bányát 6-án zárták be, május végére a víz teljesen ellepte a tárnákat. Azóta a vészhelyzetet havonta meghosszabbították.
