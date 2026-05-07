Maros megyében 1990 óta először írtak ki népszavazást, hogy lemondassanak egy polgármestert. A mezőszengyeliek június 14-én döntenek arról, hogy maradjon a jelenlegi községvezető vagy mennie kell.

Maros megye prefektusa, Barabási Antal Szabolcs rendelettel mondta ki, hogy teljesültek a törvényes előírások és

Az érvényes törvények értelmében egy város, község lakosságának 25 százaléka kell igényelje egy referendum megszervezését egy adott témában. A Marosludas közelében levő Mezőszengyel lakói jelen esetben azt kérik, hogy

A referendumot a liberális pártot képviselő volt polgármester kezdeményezte, aki harminc vokssal veszítette el 2024-ben az önkormányzati választásokat. A jelenlegi polgármester, aki függetlenként nyerte meg a választásokat, megtámadta a bíróságon a referendumra vonatkozó döntést, azzal érvelve, hogy a szükséges aláírásokat nem megfelelően gyűjtötték össze.

A mezőségi községben a legutóbbi népszámlálás szerint 2100-an élnek.