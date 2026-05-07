Ügyvivő gazdasági miniszter: nőni fog Románia gazdasága a második félévben

Dragoș Pîslaru ügyvivő munkaügyi miniszter szerint a helyreállítási és a kohéziós alapból megvalósuló beruházások miatt borítékolható, hogy Románia gazdasága növekedéssel zárja a 2026-os évet.

Székelyhon 2026. május 07., 19:512026. május 07., 19:51

A tárcavezető csütörtöki sajtótájékoztatóján rámutatott: elképzelhetetlennek tartja, hogy

az Európai Unió helyreállítási alapjából és kohéziós alapjából lehívott összegekből elindított beruházások ne hozzanak gazdasági növekedést.

Mivel a helyreállítási tervbe foglalt projektek kivitelezésének határideje augusztus vége,

a második és a harmadik negyedévben „dübörögni” fognak a beruházások

– mondta az Agerpres beszámolója szerint. Pîslaru szerint ezzel Románia áttér a fogyasztás alapú gazdasági növekedésről a beruházások vezérelte növekedésre.