Emberről emberre nem terjed, mégis volt idén Romániában egy hantavírus-fertőzés

Fotó: Veres Nándor
Az Országos Közegészségügyi Intézet (INSP) szerdán közölte, hogy 2023 és 2026 között összesen 15 hantavírus-fertőzéses esetet jegyeztek Romániában, ezek közül egyet idén. Az intézmény közleményének előzménye, hogy hantavírus-járvány tört ki egy Európához közeledő óceánjáró hajón.
Az INSP adatai szerint 2023-ban négy, 2024-ben három, 2025-ben hét, 2026-ban pedig eddig egy fertőzéses esetet regisztráltak Romániában – írja az Agerpres hírügynökség.
A szakemberek szerint a fertőzés megelőzésének leghatékonyabb módja a rágcsálókkal való érintkezés megszüntetése vagy a lehető legkisebbre csökkentése. Az INSP ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az európai lakosságra jelenleg nagyon alacsony kockázatot jelent a mostani járványgóc, mivel a hajón megfelelő megelőzési és járványügyi intézkedéseket alkalmaznak,
A hantavírus-fertőzés egy állati eredetű betegség, amely elsősorban fertőzött rágcsálók (egerek, patkányok) vizeletével, nyálával vagy ürülékével való érintkezés útján terjed.
A hantavírus állatról emberre terjed, és főként a fertőzött rágcsálók ürülékével való érintkezés útján fertőz. A gyanús eseteket az INSP módszertana szerint az akut láz, vesekárosodás és/vagy vérzéses tünetek együttes fennállása jelenti.
