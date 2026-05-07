Emberről emberre nem terjed, mégis volt idén Romániában egy hantavírus-fertőzés

Az Országos Közegészségügyi Intézet (INSP) szerdán közölte, hogy 2023 és 2026 között összesen 15 hantavírus-fertőzéses esetet jegyeztek Romániában, ezek közül egyet idén. Az intézmény közleményének előzménye, hogy hantavírus-járvány tört ki egy Európához közeledő óceánjáró hajón.

Az INSP adatai szerint 2023-ban négy, 2024-ben három, 2025-ben hét, 2026-ban pedig eddig egy fertőzéses esetet regisztráltak Romániában – írja az Agerpres hírügynökség.

A szakemberek szerint a fertőzés megelőzésének leghatékonyabb módja a rágcsálókkal való érintkezés megszüntetése vagy a lehető legkisebbre csökkentése. Az INSP ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az európai lakosságra jelenleg nagyon alacsony kockázatot jelent a mostani járványgóc, mivel a hajón megfelelő megelőzési és járványügyi intézkedéseket alkalmaznak,