Veszélyes spirálban Románia – a lakosság fizetheti meg a politikai válság árát

A Bolojan-kormány bukása a fokozódó gazdasági bizonytalanság miatt máris érezteti hatását a román energiapiacon – figyelmeztetett csütörtökön közzétett elemzésében Dumitru Chisăliță, az Intelligens Energia Egyesület (AEI) elnöke.
A szakértő szerint a politikai válság gyengítette a lejt és nyomást helyezett az euróárfolyamra, ami közvetlenül érinti az energia, a földgáz és az üzemanyagok árát, mivel ezek nagymértékben külföldi áraktól függenek. Emellett a befektetők is óvatosabbá váltak, ezért késhetnek a nagy energetikai beruházások, köztük a hálózatfejlesztések, a termelési és tárolási projektek, valamint a megújulóenergia-beruházások – számolt be az Agerpres.
Chisăliță szerint a politikai bizonytalanság veszélyeztetheti a helyreállítási terv (PNRR) mérföldköveinek teljesítését és az uniós források lehívását is, miközben felerősíti a piac félelmeit az esetleges adóemelésektől, újabb árkorlátozásoktól és állami beavatkozásoktól.
Az AEI elnöke emlékeztetett, hogy a politikai válság kezdete óta
a lej mintegy 3,5 százalékkal gyengült,
a benzin 5,1 százalékkal, a gázolaj 8,4 százalékkal drágult,
miközben a földgáz úgynevezett spot (azonnali) ára 2,6 százalékkal, a villamos energiáé pedig 15,2 százalékkal nőtt.
Szerinte Románia veszélyes körbe került: a politikai instabilitás gyengíti a gazdasági bizalmat, az energia drágulása pedig tovább növeli az inflációt és a társadalmi feszültségeket.
A Nemzeti Liberális Párt (PNL) képviselőházi frakcióvezetője, Gabriel Andronache szerint Ilie Bolojan ismét miniszterelnöknek jelölhető, mert ezt nem tiltja az alkotmánybíróság.
