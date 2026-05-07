Veszélyes spirálban Románia – a lakosság fizetheti meg a politikai válság árát

A Bolojan-kormány bukása a fokozódó gazdasági bizonytalanság miatt máris érezteti hatását a román energiapiacon – figyelmeztetett csütörtökön közzétett elemzésében Dumitru Chisăliță, az Intelligens Energia Egyesület (AEI) elnöke.

A szakértő szerint a politikai válság gyengítette a lejt és nyomást helyezett az euróárfolyamra, ami közvetlenül érinti az energia, a földgáz és az üzemanyagok árát, mivel ezek nagymértékben külföldi áraktól függenek. Emellett a befektetők is óvatosabbá váltak, ezért késhetnek a nagy energetikai beruházások, köztük a hálózatfejlesztések, a termelési és tárolási projektek, valamint a megújulóenergia-beruházások – számolt be az Agerpres.

Chisăliță szerint a politikai bizonytalanság veszélyeztetheti a helyreállítási terv (PNRR) mérföldköveinek teljesítését és az uniós források lehívását is, miközben felerősíti a piac félelmeit az esetleges adóemelésektől, újabb árkorlátozásoktól és állami beavatkozásoktól.

Az AEI elnöke emlékeztetett, hogy a politikai válság kezdete óta

a lej mintegy 3,5 százalékkal gyengült,

a benzin 5,1 százalékkal, a gázolaj 8,4 százalékkal drágult,

miközben a földgáz úgynevezett spot (azonnali) ára 2,6 százalékkal, a villamos energiáé pedig 15,2 százalékkal nőtt.

Szerinte Románia veszélyes körbe került: a politikai instabilitás gyengíti a gazdasági bizalmat, az energia drágulása pedig tovább növeli az inflációt és a társadalmi feszültségeket.