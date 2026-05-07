Enyhén csökkent a munkanélküliség, de az állásajánlat is kevesebb

Az idénymunkák újraindulásával enyhén csökkent a munkanélküliség Hargita megyében. A sokévi átlagnál kisebb viszont az állásajánlatok száma is.
Csökkent a munkanélküliség áprilisban Hargita megyében.
Áprilisban 5,09 százalékos volt a munkanélküliségi ráta Hargita megyében, azaz 0,15 százalékkal kisebb, mint egy hónappal korábban, márciusban ugyanis 5,24 százalékon állt a regisztrált munkanélküliek aránya – közölte a legfrissebb adatokat Jánó Edit, a Hargita Megyei Munkaerő-elhelyező és Szakképző Ügynökség osztályvezetője.
Csökkent ugyanakkor a munkanélküliség az egy évvel korábban jegyzetthez képest is, igaz, csak minimális mértékben, 0,09 százalékkal: tavaly áprilisban 5,18 százalékos volt a munkanélküliségi ráta.
A munkanélküliség csökkenése az idénymunkák újraindulásának is köszönhető, főként a mezőgazdaságban vették vissza a korábbi idénymunkásokat
– mondta el Jánó Edit.
A legfrissebb adatok szerint 6139 állástalan személyt tartanak nyilván a megyében, 184-gyel kevesebbet, mint márciusban.
A munkanélküliek közül nem mindenki úgy kerül ki a nyilvántartásból, hogy munkát talál, vannak olyanok is, akik nem hosszabbítják meg álláskeresői státuszukat, vagy lejár a segélyezési időszakuk, így a munkanélküliségi ráta csak a regisztrált munkanélküliek arányáról ad pontos képet.
Azonban a munkaerő havi mozgására vonatkozó adatok is pozitív elmozdulást mutatnak, azaz
263 személy állt munkába a regisztrált munkanélküliek közül múlt hónapban, és 231 olyan személy került be újonnan a nyilvántartásba, akiket elbocsátottak. Összesen 477 új állástalan személyt regisztráltak, a különbséget azok teszik ki, akik korábban kikerültek a nyilvántartásból, de most újra bejelentkeztek álláskeresőként az ügynökségnél.
Ezzel párhuzamosan szinte 400 olyan személy került ki a nyilvántartásból, akiknek áprilisban lejárt a munkanélkülisegély-időszaka, vagy nem újították meg álláskeresői státuszukat – ők továbbra is munkanélküliek, csak már nem szerepelnek a statisztikában.
Az állásajánlatokat illetően a megyei munkaerő elhelyező ügynökség osztályvezetője elmondta, jelenleg 222 munkahely szerepel a megyei kínálatban, és kérdésünkre arra is kitért, hogy e tekintetben egy kis csökkenés érződik a sokévi átlaghoz képest.
