Enyhén csökkent a munkanélküliség, de az állásajánlat is kevesebb

Az idénymunkák újraindulásával enyhén csökkent a munkanélküliség Hargita megyében. A sokévi átlagnál kisebb viszont az állásajánlatok száma is.

Széchely István 2026. május 07., 10:012026. május 07., 10:01

Csökkent a munkanélküliség áprilisban Hargita megyében. A változás ugyan nem jelentős, de a megyei munkaerő elhelyező ügynökség adatai

nem csak az egy hónappal korábbi adatokhoz képest, hanem a tavalyiakkal összevetve is enyhe csökkenést mutatnak.

Áprilisban 5,09 százalékos volt a munkanélküliségi ráta Hargita megyében, azaz 0,15 százalékkal kisebb, mint egy hónappal korábban, márciusban ugyanis 5,24 százalékon állt a regisztrált munkanélküliek aránya – közölte a legfrissebb adatokat Jánó Edit, a Hargita Megyei Munkaerő-elhelyező és Szakképző Ügynökség osztályvezetője. Hirdetés Csökkent ugyanakkor a munkanélküliség az egy évvel korábban jegyzetthez képest is, igaz, csak minimális mértékben, 0,09 százalékkal: tavaly áprilisban 5,18 százalékos volt a munkanélküliségi ráta. Az áprilisi csökkenés az idénymunkák újraindulásának is köszönhető.

A munkanélküliség csökkenése az idénymunkák újraindulásának is köszönhető, főként a mezőgazdaságban vették vissza a korábbi idénymunkásokat Fotó: Pinti Attila

Főként a mezőgazdaságban vették vissza a korábbi idénymunkásokat, az építkezési szektorban ezúttal alacsony volt a szezonális munkanélküliség

– mondta el Jánó Edit. A legfrissebb adatok szerint 6139 állástalan személyt tartanak nyilván a megyében, 184-gyel kevesebbet, mint márciusban. A munkanélküliek közül nem mindenki úgy kerül ki a nyilvántartásból, hogy munkát talál, vannak olyanok is, akik nem hosszabbítják meg álláskeresői státuszukat, vagy lejár a segélyezési időszakuk, így a munkanélküliségi ráta csak a regisztrált munkanélküliek arányáról ad pontos képet. Azonban a munkaerő havi mozgására vonatkozó adatok is pozitív elmozdulást mutatnak, azaz

többen találtak munkát áprilisban, mint amennyien elveszítették állásukat.

263 személy állt munkába a regisztrált munkanélküliek közül múlt hónapban, és 231 olyan személy került be újonnan a nyilvántartásba, akiket elbocsátottak. Összesen 477 új állástalan személyt regisztráltak, a különbséget azok teszik ki, akik korábban kikerültek a nyilvántartásból, de most újra bejelentkeztek álláskeresőként az ügynökségnél.

Fotó: Veres Nándor