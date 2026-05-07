Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Enyhén csökkent a munkanélküliség, de az állásajánlat is kevesebb

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Az idénymunkák újraindulásával enyhén csökkent a munkanélküliség Hargita megyében. A sokévi átlagnál kisebb viszont az állásajánlatok száma is.

Széchely István

2026. május 07., 10:012026. május 07., 10:01

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Csökkent a munkanélküliség áprilisban Hargita megyében. A változás ugyan nem jelentős, de a megyei munkaerő elhelyező ügynökség adatai

nem csak az egy hónappal korábbi adatokhoz képest, hanem a tavalyiakkal összevetve is enyhe csökkenést mutatnak.

Áprilisban 5,09 százalékos volt a munkanélküliségi ráta Hargita megyében, azaz 0,15 százalékkal kisebb, mint egy hónappal korábban, márciusban ugyanis 5,24 százalékon állt a regisztrált munkanélküliek aránya – közölte a legfrissebb adatokat Jánó Edit, a Hargita Megyei Munkaerő-elhelyező és Szakképző Ügynökség osztályvezetője.

Hirdetés

Csökkent ugyanakkor a munkanélküliség az egy évvel korábban jegyzetthez képest is, igaz, csak minimális mértékben, 0,09 százalékkal: tavaly áprilisban 5,18 százalékos volt a munkanélküliségi ráta.

Az áprilisi csökkenés az idénymunkák újraindulásának is köszönhető.

A munkanélküliség csökkenése az idénymunkák újraindulásának is köszönhető, főként a mezőgazdaságban vették vissza a korábbi idénymunkásokat Galéria

A munkanélküliség csökkenése az idénymunkák újraindulásának is köszönhető, főként a mezőgazdaságban vették vissza a korábbi idénymunkásokat

Fotó: Pinti Attila

Főként a mezőgazdaságban vették vissza a korábbi idénymunkásokat, az építkezési szektorban ezúttal alacsony volt a szezonális munkanélküliség

– mondta el Jánó Edit.

A legfrissebb adatok szerint 6139 állástalan személyt tartanak nyilván a megyében, 184-gyel kevesebbet, mint márciusban.

A munkanélküliek közül nem mindenki úgy kerül ki a nyilvántartásból, hogy munkát talál, vannak olyanok is, akik nem hosszabbítják meg álláskeresői státuszukat, vagy lejár a segélyezési időszakuk, így a munkanélküliségi ráta csak a regisztrált munkanélküliek arányáról ad pontos képet.

Azonban a munkaerő havi mozgására vonatkozó adatok is pozitív elmozdulást mutatnak, azaz

többen találtak munkát áprilisban, mint amennyien elveszítették állásukat.

263 személy állt munkába a regisztrált munkanélküliek közül múlt hónapban, és 231 olyan személy került be újonnan a nyilvántartásba, akiket elbocsátottak. Összesen 477 új állástalan személyt regisztráltak, a különbséget azok teszik ki, akik korábban kikerültek a nyilvántartásból, de most újra bejelentkeztek álláskeresőként az ügynökségnél.

• Fotó: Veres Nándor Galéria

Fotó: Veres Nándor

Ezzel párhuzamosan szinte 400 olyan személy került ki a nyilvántartásból, akiknek áprilisban lejárt a munkanélkülisegély-időszaka, vagy nem újították meg álláskeresői státuszukat – ők továbbra is munkanélküliek, csak már nem szerepelnek a statisztikában.

Az állásajánlatokat illetően a megyei munkaerő elhelyező ügynökség osztályvezetője elmondta, jelenleg 222 munkahely szerepel a megyei kínálatban, és kérdésünkre arra is kitért, hogy e tekintetben egy kis csökkenés érződik a sokévi átlaghoz képest.

Csíkszék Udvarhelyszék Gyergyószék
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Koponyaműtét után lábadozik a csíki vonatbalesetben súlyosan megsérült csecsemő
Bolojant ismerve, határozott választ adott az újságíróknak Kelemen Hunor
A Vajdahunyadi Corvinul feljutott a Szuperligába
Kizárta az RMDSZ-szel való kormányzást a PSD, jelentkezik a szélsőjobb
Matematikailag is kiharcolta az osztályozót, mégsem örülhet a Bihar FC
Villáminterjú Vaszi Leventével: Sokszor „makacs csángó” vagyok
Koponyaműtét után lábadozik a csíki vonatbalesetben súlyosan megsérült csecsemő
Székelyhon

Koponyaműtét után lábadozik a csíki vonatbalesetben súlyosan megsérült csecsemő
Bolojant ismerve, határozott választ adott az újságíróknak Kelemen Hunor
Székelyhon

Bolojant ismerve, határozott választ adott az újságíróknak Kelemen Hunor
A Vajdahunyadi Corvinul feljutott a Szuperligába
Székely Sport

A Vajdahunyadi Corvinul feljutott a Szuperligába
Kizárta az RMDSZ-szel való kormányzást a PSD, jelentkezik a szélsőjobb
Krónika

Kizárta az RMDSZ-szel való kormányzást a PSD, jelentkezik a szélsőjobb
Matematikailag is kiharcolta az osztályozót, mégsem örülhet a Bihar FC
Székely Sport

Matematikailag is kiharcolta az osztályozót, mégsem örülhet a Bihar FC
Villáminterjú Vaszi Leventével: Sokszor „makacs csángó” vagyok
Nőileg

Villáminterjú Vaszi Leventével: Sokszor „makacs csángó” vagyok
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. május 07., csütörtök

Megszűnik a TV2 Tények című hírműsora, átszervezik a csatornát

Megszűnik a TV2 Tények című hírműsora – erősítette meg a csatorna elnök-vezérigazgatója a 444-nek. Vaszily Miklós a portálon csütörtökön megjelent cikkben a csatorna struktúrájának átszervezéséről is beszélt – szemlézte az anyagot az MTI.

Megszűnik a TV2 Tények című hírműsora, átszervezik a csatornát
Megszűnik a TV2 Tények című hírműsora, átszervezik a csatornát
2026. május 07., csütörtök

Megszűnik a TV2 Tények című hírműsora, átszervezik a csatornát
Hirdetés
2026. május 07., csütörtök

Beismerés: az összes kormánypárt helyezett el embereket az állami vállalatoknál

Az összes párt az embereinek elhelyezésére használta az állami vállalatok vezetői tisztségeit, ezen azonban a következő években változtatni kell – jelentette ki szerdán este Ilie Bolojan.

Beismerés: az összes kormánypárt helyezett el embereket az állami vállalatoknál
Beismerés: az összes kormánypárt helyezett el embereket az állami vállalatoknál
2026. május 07., csütörtök

Beismerés: az összes kormánypárt helyezett el embereket az állami vállalatoknál
2026. május 07., csütörtök

Huszonöt fokot zuhant a hőmérséklet fél nap alatt Csíkszeredában

Székelyföld-szerte nyárias meleg volt tegnap délután, Csíkszeredában is 25,2 Celsius-fokig melegedett fel napközben a levegő hőmérséklete.

Huszonöt fokot zuhant a hőmérséklet fél nap alatt Csíkszeredában
Huszonöt fokot zuhant a hőmérséklet fél nap alatt Csíkszeredában
2026. május 07., csütörtök

Huszonöt fokot zuhant a hőmérséklet fél nap alatt Csíkszeredában
2026. május 07., csütörtök

Gyorsabb, egyszerűbb pénzváltás Kézdivásárhelyen – nyílik a Rubin Exchange
Gyorsabb, egyszerűbb pénzváltás Kézdivásárhelyen – nyílik a Rubin Exchange
Gyorsabb, egyszerűbb pénzváltás Kézdivásárhelyen – nyílik a Rubin Exchange
2026. május 07., csütörtök

Gyorsabb, egyszerűbb pénzváltás Kézdivásárhelyen – nyílik a Rubin Exchange
Hirdetés
2026. május 06., szerda

Petőfi utca: az ötletelésen túl mi változik?

A csíkszeredai sétálóutca lehetőségeinek hangsúlyosabb kihasználásához közel négy évvel ezelőtt ötletversennyel igyekezett jó elképzeléseket gyűjteni a városháza. Korodi Attila polgármester szerint utána történt elmozdulás, de még van mit tenni.

Petőfi utca: az ötletelésen túl mi változik?
Petőfi utca: az ötletelésen túl mi változik?
2026. május 06., szerda

Petőfi utca: az ötletelésen túl mi változik?
2026. május 06., szerda

Bolojan: a Romgaz és az Azomureș megállapodása fontos lépés a romániai műtrágyagyártás újraindítása felé

A Romgaz és az Azomureș közötti elvi megállapodás fontos lépés a romániai műtrágyagyártás újraindítása felé, ami a mezőgazdaság és a gazdaság egésze szempontjából is kulcsfontosságú – közölte szerdán Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnök.

Bolojan: a Romgaz és az Azomureș megállapodása fontos lépés a romániai műtrágyagyártás újraindítása felé
Bolojan: a Romgaz és az Azomureș megállapodása fontos lépés a romániai műtrágyagyártás újraindítása felé
2026. május 06., szerda

Bolojan: a Romgaz és az Azomureș megállapodása fontos lépés a romániai műtrágyagyártás újraindítása felé
2026. május 06., szerda

Kiegyezett a Romgaz az Azomureș tulajdonosaival

Elvi megállapodásra jutott a marosvásárhelyi vegyipari vállalat vezetősége és az állami tulajdonban levő Romgaz a kombinát egy részének megvásárlásáról. A hírt szerdán jelentette be a Romgaz.

Kiegyezett a Romgaz az Azomureș tulajdonosaival
Kiegyezett a Romgaz az Azomureș tulajdonosaival
2026. május 06., szerda

Kiegyezett a Romgaz az Azomureș tulajdonosaival
Hirdetés
2026. május 06., szerda

Szombaton alakul meg az új Országgyűlés

Megalakul szombaton az új Országgyűlés, amely várhatóan megválasztja az új miniszterelnököt, az áprilisi parlamenti választáson nyertes Tisza Párt elnökét, Magyar Pétert.

Szombaton alakul meg az új Országgyűlés
Szombaton alakul meg az új Országgyűlés
2026. május 06., szerda

Szombaton alakul meg az új Országgyűlés
2026. május 06., szerda

Június 5-ig lehet benyújtani a 2026-os támogatásigényléseket az APIA-hoz

Június 5-e a 2026-os támogatásokhoz kapcsolódó kifizetési kérelmek benyújtásának határideje – közölte szerdán a Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökség (APIA).

Június 5-ig lehet benyújtani a 2026-os támogatásigényléseket az APIA-hoz
Június 5-ig lehet benyújtani a 2026-os támogatásigényléseket az APIA-hoz
2026. május 06., szerda

Június 5-ig lehet benyújtani a 2026-os támogatásigényléseket az APIA-hoz
2026. május 06., szerda

Bűnügyi eljárás indult a lelőtt börtönszökevény ügyében

Büntetőeljárást indított a Dolj megyei ügyészség annak az elítéltnek az ügyében, aki kedden megszökött a craiovai börtön egyik munkapontjáról, és üldözése közben lelőtték a rendőrök.

Bűnügyi eljárás indult a lelőtt börtönszökevény ügyében
Bűnügyi eljárás indult a lelőtt börtönszökevény ügyében
2026. május 06., szerda

Bűnügyi eljárás indult a lelőtt börtönszökevény ügyében
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!