Megszűnik a TV2 Tények című hírműsora, átszervezik a csatornát

Megszűnik a TV2 Tények című hírműsora – erősítette meg a csatorna elnök-vezérigazgatója a 444-nek. Vaszily Miklós a portálon csütörtökön megjelent cikkben a csatorna struktúrájának átszervezéséről is beszélt – szemlézte az anyagot az MTI.

2026. május 07., 10:21

Vaszily Miklós úgy fogalmazott: jelenleg is zajlik az „infotainment” műsorok megújítása, amelyre elsősorban a Tények brand eróziója miatt van szükség. Célként jelölte meg, hogy az újonnan induló brandekkel, a tanulságok levonását követően,

a TV2 az elvárt szakmai sztenderdeknek megfelelő hírszolgáltatást nyújtson.