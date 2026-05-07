Kilőtték a lakókat riogató medvét Parajdon

Nagyjából háromésves volt a gondokat okozó medve

Fotó: Parajd Község Polgármesteri Hivatala

Már napközben is bejárt a parajdi házak közé az a fiatal medve, amely a sóbánya közelében élőket riogatta. Többszöri elkergetés után voltak kénytelenek kilőni.

Fülöp-Székely Botond

2026. május 07., 11:26

Folyamatosan érkeztek a Ro-Alert riasztások az elmúlt időszakban egy medve jelenléte miatt Parajdon, amely többször napközben bukkant fel a sóbánya közelében lévő házak között.

Mărmureanu-Bíró Leonárd, a Nagy-Küküllő Vadász- és Sporthorgász-egyesület igazgatója lapunknak elmondta, hogy az elmúlt napokban többször is odamentek a törvény által előírt bizottság tagjaival (a polgármesteri hivatal és a csendőrség munkatársaival, valamint egy állatorvossal) a riasztások miatt. Sikerült is elkergetni a medvét, ám az rendre visszatért.

A legutóbbi alkalommal, kedden este, amikor aznap már másodjára tért vissza a helyszínre a problémás egyed, akkor a község vezetői kiadták a kilövési parancsot. Ezt végre is hajtották,

egy fiatal, nagyjából hároméves egyedet terítettek el.

Nyágrus László polgármester hangsúlyozta, mindennél előbbre tartja az emberek biztonságát, így kénytelenek voltak kiadni a kilövési parancsot egy esetleges támadás elkerülése érdekében.

Ezzel azonban nincs minden megoldva, ugyanis – mint a községvezető felhívta a figyelmet – több medve is bejár a Parajd községi falvakba, így rendszeresen vannak ebből problémáik. A fesősófalviak például a régi temetőkert utcájában fotóztak le egy medvét.

A medvehelyzet súlyosságát a vadászegyesület igazgatója is megerősítette, mondván, hogy az utóbbi időszakban „már nem győzik a sok riasztást”.

Udvarhelyszék Parajd medve
2026. május 06., szerda

Megváltozott a forgalmi rend Székelyudvarhely központi részén

Elkezdődött a városközpont útjainak felújítása Székelyudvarhelyen, ezzel párhuzamosan, – a nagy mobilitási terv keretében – a város több pontján is felújítások zajlanak, ezért ideiglenes megoldásokkal igyekeznek könnyíteni a forgalmat.

2026. május 05., kedd

Recorder: egy év után sincs felelőse a parajdi bányakatasztrófának

Egy évvel a tragédia után sincs felelőse a parajdi bányakatasztrófának, miközben a román Országos Sóipari Társaság (Salrom) csak a sürgősségi munkálatok felét végezte el – állapítja meg a Recorder oknyomozó portál a bányakatasztrófáról készült videójában.

Harapásokkal borított holttestet találtak a Kalonda-tetői nárciszrét közelében, egy medve is jelen volt

Egy hete tűnt el az az idős férfi, akinek vasárnap találták meg a harapásokkal borított holttestét a Kalonda-tetői nárciszrét közelében. A helyszínen egy medve támadt rá a kiérkező rendőrökre.

Forgalmi kihívások előtt Székelyudvarhely: elkezdődtek az útfelújítások a városközpontban

Elkezdődött az útfelújítás Székelyudvarhely központi részén kedd reggeltől, ezzel pedig újabb megterhelő időszak veszi kezdetét a közlekedésben, ugyanis párhuzamosan több helyen is felújítások zajlanak a város útjain.

Már ez is valami: a sókitermelés lehetőségét vizsgálják a parajdi sóbányánál

Vizsgálják a kősó bányászására alkalmas munkapont megnyitásának lehetőségét Parajdon, miközben a Korond-patak elterelését szolgáló lebetonozott meder kivitelezőjének kiválasztása is zajlik a sóbányánál tavaly történt födémbeomlás után.

Elkészült a kányádi napközi, már csak az engedélyek hiányoznak

Befejeződött a régi községháza napközivé alakítása Kányádban, így az üzemeltetéshez szükséges engedélyek beszerzése után birtokba vehetik az épületet a gyerekek. A község vezetése hamarosan az udvar rendezését is elkezdené.

Lezárták a Vásártér utcai vasúti átkelőt Székelyudvarhelyen

Elkezdték a felújítást hétfőn Székelyudvarhelyen a Vásártér utcai vasúti átkelőnél, így teljesen lezárták a járműforgalom előtt azt a részt.

Elvetik a költséges terveket, mégis megújulhat a székelyudvarhelyi közvécé

Túlzónak tartják a korábban elkészített terveket, ráadásul pénz sem lenne azok megvalósítására, így beruházás helyett a karbantartási munkálatok részeként szeretné rendbe hozni a polgármesteri hivatal a városközponti közvécét.

Időseink emlékei „a munkásosztály ünnepnapjáról” – videó

Fegyelmezettséget követelő felvonulások, egyszerű, de tartalmas kirándulások, kivonulások a szabadba, muzsikaszó kíséretében, gyöngyvirágot szedve – ilyenek voltak a régmúlt idők majálisai Székelyföldön.

Biciklilopás miatt vettek őrizetbe egy férfit Székelyudvarhelyen

Biciklit lopott egy férfi Székelyudvarhelyen, őrizetbe vette a rendőrség kedden.

