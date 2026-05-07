Kilőtték a lakókat riogató medvét Parajdon

Nagyjából háromésves volt a gondokat okozó medve
Fotó: Parajd Község Polgármesteri Hivatala
Már napközben is bejárt a parajdi házak közé az a fiatal medve, amely a sóbánya közelében élőket riogatta. Többszöri elkergetés után voltak kénytelenek kilőni.
2026. május 07., 11:262026. május 07., 11:26
2026. május 07., 12:022026. május 07., 12:02
Folyamatosan érkeztek a Ro-Alert riasztások az elmúlt időszakban egy medve jelenléte miatt Parajdon, amely többször napközben bukkant fel a sóbánya közelében lévő házak között.
Mărmureanu-Bíró Leonárd, a Nagy-Küküllő Vadász- és Sporthorgász-egyesület igazgatója lapunknak elmondta, hogy az elmúlt napokban többször is odamentek a törvény által előírt bizottság tagjaival (a polgármesteri hivatal és a csendőrség munkatársaival, valamint egy állatorvossal) a riasztások miatt. Sikerült is elkergetni a medvét, ám az rendre visszatért.
A legutóbbi alkalommal, kedden este, amikor aznap már másodjára tért vissza a helyszínre a problémás egyed, akkor a község vezetői kiadták a kilövési parancsot. Ezt végre is hajtották,
Nyágrus László polgármester hangsúlyozta, mindennél előbbre tartja az emberek biztonságát, így kénytelenek voltak kiadni a kilövési parancsot egy esetleges támadás elkerülése érdekében.
Ezzel azonban nincs minden megoldva, ugyanis – mint a községvezető felhívta a figyelmet – több medve is bejár a Parajd községi falvakba, így rendszeresen vannak ebből problémáik. A fesősófalviak például a régi temetőkert utcájában fotóztak le egy medvét.
A medvehelyzet súlyosságát a vadászegyesület igazgatója is megerősítette, mondván, hogy az utóbbi időszakban „már nem győzik a sok riasztást”.
Elkezdődött a városközpont útjainak felújítása Székelyudvarhelyen, ezzel párhuzamosan, – a nagy mobilitási terv keretében – a város több pontján is felújítások zajlanak, ezért ideiglenes megoldásokkal igyekeznek könnyíteni a forgalmat.
Egy évvel a tragédia után sincs felelőse a parajdi bányakatasztrófának, miközben a román Országos Sóipari Társaság (Salrom) csak a sürgősségi munkálatok felét végezte el – állapítja meg a Recorder oknyomozó portál a bányakatasztrófáról készült videójában.
Egy hete tűnt el az az idős férfi, akinek vasárnap találták meg a harapásokkal borított holttestét a Kalonda-tetői nárciszrét közelében. A helyszínen egy medve támadt rá a kiérkező rendőrökre.
Elkezdődött az útfelújítás Székelyudvarhely központi részén kedd reggeltől, ezzel pedig újabb megterhelő időszak veszi kezdetét a közlekedésben, ugyanis párhuzamosan több helyen is felújítások zajlanak a város útjain.
Vizsgálják a kősó bányászására alkalmas munkapont megnyitásának lehetőségét Parajdon, miközben a Korond-patak elterelését szolgáló lebetonozott meder kivitelezőjének kiválasztása is zajlik a sóbányánál tavaly történt födémbeomlás után.
Befejeződött a régi községháza napközivé alakítása Kányádban, így az üzemeltetéshez szükséges engedélyek beszerzése után birtokba vehetik az épületet a gyerekek. A község vezetése hamarosan az udvar rendezését is elkezdené.
Elkezdték a felújítást hétfőn Székelyudvarhelyen a Vásártér utcai vasúti átkelőnél, így teljesen lezárták a járműforgalom előtt azt a részt.
Túlzónak tartják a korábban elkészített terveket, ráadásul pénz sem lenne azok megvalósítására, így beruházás helyett a karbantartási munkálatok részeként szeretné rendbe hozni a polgármesteri hivatal a városközponti közvécét.
Fegyelmezettséget követelő felvonulások, egyszerű, de tartalmas kirándulások, kivonulások a szabadba, muzsikaszó kíséretében, gyöngyvirágot szedve – ilyenek voltak a régmúlt idők majálisai Székelyföldön.
Biciklit lopott egy férfi Székelyudvarhelyen, őrizetbe vette a rendőrség kedden.
szóljon hozzá!