Kilőtték a lakókat riogató medvét Parajdon

Már napközben is bejárt a parajdi házak közé az a fiatal medve, amely a sóbánya közelében élőket riogatta. Többszöri elkergetés után voltak kénytelenek kilőni.

Folyamatosan érkeztek a Ro-Alert riasztások az elmúlt időszakban egy medve jelenléte miatt Parajdon, amely többször napközben bukkant fel a sóbánya közelében lévő házak között.

Mărmureanu-Bíró Leonárd, a Nagy-Küküllő Vadász- és Sporthorgász-egyesület igazgatója lapunknak elmondta, hogy az elmúlt napokban többször is odamentek a törvény által előírt bizottság tagjaival (a polgármesteri hivatal és a csendőrség munkatársaival, valamint egy állatorvossal) a riasztások miatt. Sikerült is elkergetni a medvét, ám az rendre visszatért.

A legutóbbi alkalommal, kedden este, amikor aznap már másodjára tért vissza a helyszínre a problémás egyed, akkor a község vezetői kiadták a kilövési parancsot. Ezt végre is hajtották,