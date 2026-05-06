Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Megváltozott a forgalmi rend Székelyudvarhely központi részén

• Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Elkezdődött a városközpont útjainak felújítása Székelyudvarhelyen, ezzel párhuzamosan, – a nagy mobilitási terv keretében – a város több pontján is felújítások zajlanak, ezért ideiglenes megoldásokkal igyekeznek könnyíteni a forgalmat.

Székelyhon

2026. május 06., 09:252026. május 06., 09:25

2026. május 06., 09:412026. május 06., 09:41

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Ilyen átmeneti megoldás a városközpont forgalmi rendjének megváltoztatása is. A változtatásokat jelölő közlekedési táblákat és bójákat már kedden délelőtt kihelyezték az érintett útszakaszokon, amelyre az új forgalmi rendnek megfelelően ideiglenes útfestés is került.

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

Ezeknek megfelelően kell közlekedni ideiglenesen a városban, így ezentúl:

  • a Szentimre utcából balra is lehet majd fordulni a Városháza tér irányába;

  • a református templom előtt a Kossuth Lajos utca felől érkezőknek egy sávba kell besorolniuk jobbra,

  • a Barátok temploma előtti csomópontban pedig elsőbbséget élveznének azok a járművek, amelyek a Városháza tér felől közelítenek.

Hirdetés

A városháza reményei szerint a változtatások átmenetileg tehermentesítik a legforgalmasabb útszakaszokat, és valamelyest csökkentik a reggeli és délutáni torlódásokat.

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

Udvarhelyszék Székelyudvarhely Közlekedés
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

A kormánybuktatás után George Simion már azt kéri a magyaroktól, hogy csatlakozzanak az AUR-hoz
Harapásokkal borított holttestet találtak a Kalonda-tetői nárciszrét közelében, egy medve is jelen volt
Dél-Korea legyőzésével biztosan éremmel zárja a vébét a romániai hokiválogatott
Megbukott a Bolojan-kormány, elfogadta a parlament a bizalmatlansági indítványt
Bajnokverés után jött az elismerés: két FK Csíkszereda-játékos az álomcsapatban
Ugron Hanna: A kultúra nem díszítőelem
A kormánybuktatás után George Simion már azt kéri a magyaroktól, hogy csatlakozzanak az AUR-hoz
Székelyhon

A kormánybuktatás után George Simion már azt kéri a magyaroktól, hogy csatlakozzanak az AUR-hoz
Harapásokkal borított holttestet találtak a Kalonda-tetői nárciszrét közelében, egy medve is jelen volt
Székelyhon

Harapásokkal borított holttestet találtak a Kalonda-tetői nárciszrét közelében, egy medve is jelen volt
Dél-Korea legyőzésével biztosan éremmel zárja a vébét a romániai hokiválogatott
Székely Sport

Dél-Korea legyőzésével biztosan éremmel zárja a vébét a romániai hokiválogatott
Megbukott a Bolojan-kormány, elfogadta a parlament a bizalmatlansági indítványt
Krónika

Megbukott a Bolojan-kormány, elfogadta a parlament a bizalmatlansági indítványt
Bajnokverés után jött az elismerés: két FK Csíkszereda-játékos az álomcsapatban
Székely Sport

Bajnokverés után jött az elismerés: két FK Csíkszereda-játékos az álomcsapatban
Ugron Hanna: A kultúra nem díszítőelem
Nőileg

Ugron Hanna: A kultúra nem díszítőelem
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. május 05., kedd

Recorder: egy év után sincs felelőse a parajdi bányakatasztrófának

Egy évvel a tragédia után sincs felelőse a parajdi bányakatasztrófának, miközben a román Országos Sóipari Társaság (Salrom) csak a sürgősségi munkálatok felét végezte el – állapítja meg a Recorder oknyomozó portál a bányakatasztrófáról készült videójában.

Recorder: egy év után sincs felelőse a parajdi bányakatasztrófának
Recorder: egy év után sincs felelőse a parajdi bányakatasztrófának
2026. május 05., kedd

Recorder: egy év után sincs felelőse a parajdi bányakatasztrófának
Hirdetés
2026. május 05., kedd

Harapásokkal borított holttestet találtak a Kalonda-tetői nárciszrét közelében, egy medve is jelen volt

Egy hete tűnt el az az idős férfi, akinek vasárnap találták meg a harapásokkal borított holttestét a Kalonda-tetői nárciszrét közelében. A helyszínen egy medve támadt rá a kiérkező rendőrökre.

Harapásokkal borított holttestet találtak a Kalonda-tetői nárciszrét közelében, egy medve is jelen volt
Harapásokkal borított holttestet találtak a Kalonda-tetői nárciszrét közelében, egy medve is jelen volt
2026. május 05., kedd

Harapásokkal borított holttestet találtak a Kalonda-tetői nárciszrét közelében, egy medve is jelen volt
2026. május 05., kedd

Forgalmi kihívások előtt Székelyudvarhely: elkezdődtek az útfelújítások a városközpontban

Elkezdődött az útfelújítás Székelyudvarhely központi részén kedd reggeltől, ezzel pedig újabb megterhelő időszak veszi kezdetét a közlekedésben, ugyanis párhuzamosan több helyen is felújítások zajlanak a város útjain.

Forgalmi kihívások előtt Székelyudvarhely: elkezdődtek az útfelújítások a városközpontban
Forgalmi kihívások előtt Székelyudvarhely: elkezdődtek az útfelújítások a városközpontban
2026. május 05., kedd

Forgalmi kihívások előtt Székelyudvarhely: elkezdődtek az útfelújítások a városközpontban
2026. május 05., kedd

Már ez is valami: a sókitermelés lehetőségét vizsgálják a parajdi sóbányánál

Vizsgálják a kősó bányászására alkalmas munkapont megnyitásának lehetőségét Parajdon, miközben a Korond-patak elterelését szolgáló lebetonozott meder kivitelezőjének kiválasztása is zajlik a sóbányánál tavaly történt födémbeomlás után.

Már ez is valami: a sókitermelés lehetőségét vizsgálják a parajdi sóbányánál
Már ez is valami: a sókitermelés lehetőségét vizsgálják a parajdi sóbányánál
2026. május 05., kedd

Már ez is valami: a sókitermelés lehetőségét vizsgálják a parajdi sóbányánál
Hirdetés
2026. május 04., hétfő

Elkészült a kányádi napközi, már csak az engedélyek hiányoznak

Befejeződött a régi községháza napközivé alakítása Kányádban, így az üzemeltetéshez szükséges engedélyek beszerzése után birtokba vehetik az épületet a gyerekek. A község vezetése hamarosan az udvar rendezését is elkezdené.

Elkészült a kányádi napközi, már csak az engedélyek hiányoznak
Elkészült a kányádi napközi, már csak az engedélyek hiányoznak
2026. május 04., hétfő

Elkészült a kányádi napközi, már csak az engedélyek hiányoznak
2026. május 04., hétfő

Lezárták a Vásártér utcai vasúti átkelőt Székelyudvarhelyen

Elkezdték a felújítást hétfőn Székelyudvarhelyen a Vásártér utcai vasúti átkelőnél, így teljesen lezárták a járműforgalom előtt azt a részt.

Lezárták a Vásártér utcai vasúti átkelőt Székelyudvarhelyen
Lezárták a Vásártér utcai vasúti átkelőt Székelyudvarhelyen
2026. május 04., hétfő

Lezárták a Vásártér utcai vasúti átkelőt Székelyudvarhelyen
2026. május 02., szombat

Elvetik a költséges terveket, mégis megújulhat a székelyudvarhelyi közvécé

Túlzónak tartják a korábban elkészített terveket, ráadásul pénz sem lenne azok megvalósítására, így beruházás helyett a karbantartási munkálatok részeként szeretné rendbe hozni a polgármesteri hivatal a városközponti közvécét.

Elvetik a költséges terveket, mégis megújulhat a székelyudvarhelyi közvécé
Elvetik a költséges terveket, mégis megújulhat a székelyudvarhelyi közvécé
2026. május 02., szombat

Elvetik a költséges terveket, mégis megújulhat a székelyudvarhelyi közvécé
Hirdetés
2026. május 01., péntek

Időseink emlékei „a munkásosztály ünnepnapjáról” – videó

Fegyelmezettséget követelő felvonulások, egyszerű, de tartalmas kirándulások, kivonulások a szabadba, muzsikaszó kíséretében, gyöngyvirágot szedve – ilyenek voltak a régmúlt idők majálisai Székelyföldön.

Időseink emlékei „a munkásosztály ünnepnapjáról” – videó
Időseink emlékei „a munkásosztály ünnepnapjáról” – videó
2026. május 01., péntek

Időseink emlékei „a munkásosztály ünnepnapjáról” – videó
2026. április 29., szerda

Biciklilopás miatt vettek őrizetbe egy férfit Székelyudvarhelyen

Biciklit lopott egy férfi Székelyudvarhelyen, őrizetbe vette a rendőrség kedden.

Biciklilopás miatt vettek őrizetbe egy férfit Székelyudvarhelyen
Biciklilopás miatt vettek őrizetbe egy férfit Székelyudvarhelyen
2026. április 29., szerda

Biciklilopás miatt vettek őrizetbe egy férfit Székelyudvarhelyen
2026. április 29., szerda

Elhalasztják a Magyar Film Napját és a szejkei majálist Székelyudvarhelyen

Az április 30-ára tervezett Magyar Film Napja, valamint a Szejkén meghirdetett majális is elmarad Székelyudvarhelyen, a kedvezőtlennek ígérkező időjárás miatt – olvasható a városháza közleményében.

Elhalasztják a Magyar Film Napját és a szejkei majálist Székelyudvarhelyen
Elhalasztják a Magyar Film Napját és a szejkei majálist Székelyudvarhelyen
2026. április 29., szerda

Elhalasztják a Magyar Film Napját és a szejkei majálist Székelyudvarhelyen
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!