Megváltozott a forgalmi rend Székelyudvarhely központi részén

Elkezdődött a városközpont útjainak felújítása Székelyudvarhelyen, ezzel párhuzamosan, – a nagy mobilitási terv keretében – a város több pontján is felújítások zajlanak, ezért ideiglenes megoldásokkal igyekeznek könnyíteni a forgalmat.

2026. május 06., 09:25

Ilyen átmeneti megoldás a városközpont forgalmi rendjének megváltoztatása is. A változtatásokat jelölő közlekedési táblákat és bójákat már kedden délelőtt kihelyezték az érintett útszakaszokon, amelyre az új forgalmi rendnek megfelelően ideiglenes útfestés is került.

Fotó: Olti Angyalka

Ezeknek megfelelően kell közlekedni ideiglenesen a városban, így ezentúl: a Szentimre utcából balra is lehet majd fordulni a Városháza tér irányába;

a református templom előtt a Kossuth Lajos utca felől érkezőknek egy sávba kell besorolniuk jobbra,

a Barátok temploma előtti csomópontban pedig elsőbbséget élveznének azok a járművek, amelyek a Városháza tér felől közelítenek. Hirdetés A városháza reményei szerint a változtatások átmenetileg tehermentesítik a legforgalmasabb útszakaszokat, és valamelyest csökkentik a reggeli és délutáni torlódásokat.

