Megváltozott a forgalmi rend Székelyudvarhely központi részén

Fotó: Olti Angyalka
Elkezdődött a városközpont útjainak felújítása Székelyudvarhelyen, ezzel párhuzamosan, – a nagy mobilitási terv keretében – a város több pontján is felújítások zajlanak, ezért ideiglenes megoldásokkal igyekeznek könnyíteni a forgalmat.
2026. május 06., 09:252026. május 06., 09:25
2026. május 06., 09:412026. május 06., 09:41
Ilyen átmeneti megoldás a városközpont forgalmi rendjének megváltoztatása is. A változtatásokat jelölő közlekedési táblákat és bójákat már kedden délelőtt kihelyezték az érintett útszakaszokon, amelyre az új forgalmi rendnek megfelelően ideiglenes útfestés is került.
Fotó: Olti Angyalka
Ezeknek megfelelően kell közlekedni ideiglenesen a városban, így ezentúl:
a Szentimre utcából balra is lehet majd fordulni a Városháza tér irányába;
a református templom előtt a Kossuth Lajos utca felől érkezőknek egy sávba kell besorolniuk jobbra,
a Barátok temploma előtti csomópontban pedig elsőbbséget élveznének azok a járművek, amelyek a Városháza tér felől közelítenek.
A városháza reményei szerint a változtatások átmenetileg tehermentesítik a legforgalmasabb útszakaszokat, és valamelyest csökkentik a reggeli és délutáni torlódásokat.
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Egy évvel a tragédia után sincs felelőse a parajdi bányakatasztrófának, miközben a román Országos Sóipari Társaság (Salrom) csak a sürgősségi munkálatok felét végezte el – állapítja meg a Recorder oknyomozó portál a bányakatasztrófáról készült videójában.
Egy hete tűnt el az az idős férfi, akinek vasárnap találták meg a harapásokkal borított holttestét a Kalonda-tetői nárciszrét közelében. A helyszínen egy medve támadt rá a kiérkező rendőrökre.
Elkezdődött az útfelújítás Székelyudvarhely központi részén kedd reggeltől, ezzel pedig újabb megterhelő időszak veszi kezdetét a közlekedésben, ugyanis párhuzamosan több helyen is felújítások zajlanak a város útjain.
Vizsgálják a kősó bányászására alkalmas munkapont megnyitásának lehetőségét Parajdon, miközben a Korond-patak elterelését szolgáló lebetonozott meder kivitelezőjének kiválasztása is zajlik a sóbányánál tavaly történt födémbeomlás után.
Befejeződött a régi községháza napközivé alakítása Kányádban, így az üzemeltetéshez szükséges engedélyek beszerzése után birtokba vehetik az épületet a gyerekek. A község vezetése hamarosan az udvar rendezését is elkezdené.
Elkezdték a felújítást hétfőn Székelyudvarhelyen a Vásártér utcai vasúti átkelőnél, így teljesen lezárták a járműforgalom előtt azt a részt.
Túlzónak tartják a korábban elkészített terveket, ráadásul pénz sem lenne azok megvalósítására, így beruházás helyett a karbantartási munkálatok részeként szeretné rendbe hozni a polgármesteri hivatal a városközponti közvécét.
Fegyelmezettséget követelő felvonulások, egyszerű, de tartalmas kirándulások, kivonulások a szabadba, muzsikaszó kíséretében, gyöngyvirágot szedve – ilyenek voltak a régmúlt idők majálisai Székelyföldön.
Biciklit lopott egy férfi Székelyudvarhelyen, őrizetbe vette a rendőrség kedden.
Az április 30-ára tervezett Magyar Film Napja, valamint a Szejkén meghirdetett majális is elmarad Székelyudvarhelyen, a kedvezőtlennek ígérkező időjárás miatt – olvasható a városháza közleményében.
szóljon hozzá!