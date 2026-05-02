Elvetik a költséges terveket, mégis megújulhat a székelyudvarhelyi közvécé

Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Túlzónak tartják a korábban elkészített terveket, ráadásul pénz sem lenne azok megvalósítására, így beruházás helyett a karbantartási munkálatok részeként szeretné rendbe hozni a polgármesteri hivatal a városközponti közvécét.

Fülöp-Székely Botond

2026. május 02., 09:02

2026. április 30., 11:572026. április 30., 11:57

1961-ben épült meg a közvécé Székelyudvarhely központjában, amely az utóbbi évtizedekben nem esett át jelentősebb felújításon, ezért meglehetősen leromlott állapotba került.

Két éve a városháza egy tanulmányban mutatta be a felújítással kapcsolatos elképzeléseit. Ebből egyebek mellett kiderült, hogy

  • ki kell szélesíteni a bejárati lépcsőket és a folyosókat,

  • liftet kell beszerelni a mozgássérültek számára,

  • ki kell szélesíteni az illemhelyeket,

  • valamint meg kell oldani az épület alsó és felső részének vízszigetelését is.

Akkor még 1,1 millió lejre becsülték a munkálatok értékét, ez az összeg azonban 2025-re további félmillió lejjel emelkedett. Már ekkor világos volt, hogy

a városnak külső forrásra lesz szüksége a tervek megvalósításához.

Évről évre többe kerülne a székelyudvarhelyi közvécé felújítása
Évről évre többe kerülne a székelyudvarhelyi közvécé felújítása

Jelentős beavatkozásokra van szükség a székelyudvarhelyi városközpontban lévő közvécé felújítására, és bár a projekt dokumentációja készül, a kivitelezés költsége is növekszik az évek alatt.

Az elmúlt egy évben nyilvánosan alig esett szó a közvécé rendbetételéről, pedig az új városvezetés még a helyhatósági választások előtt ígéretet tett a beruházás megvalósítására. A csendet végül a napokban Dávid Endre alpolgármester törte meg, aki azt ígérte, hogy a közeljövőben elvégzik a szükséges beavatkozásokat.

Beruházás helyett karbantartás

Dávid Endre megkeresésünkre túlzónak nevezte az előző városvezetés által készíttetett terveket.

Az elhibázott megközelítés miatt olyan grandiózus tervek készültek, amelyek megvalósítását soha nem tudjuk megvalósítani a helyi költségvetésből”

– magyarázta az alpolgármester. Mint mondta, ettől függetlenül tény, hogy jelenlegi állapotában a közvécé nem méltó a városhoz, ezért vagy be kell zárni, vagy rendbe kell hozni. A városvezetés utóbbi mellett döntött, a beavatkozásokat pedig a karbantartási munkák részeként végzik el.

Jelenleg felmérések zajlanak a helyszínen, de már most látszik, hogy elengedhetetlen

  • a tönkrement csempék cseréje,

  • a falak újravakolása és festése,

  • a megrepedezett ajtók cseréje,

  • új csapok felszerelése,

  • valamint a vízelvezetés megoldása, hogy a föld alatti épület ne telhessen fel újra.

Dávid Endre rámutatott, a betervezett munkálatokat a helyi költségvetés elfogadása után tudják elkezdeni.

Omladoznak a falak a székelyudvarhelyi közvécében

Kis probléma, és mégsem:

a taxisok szerint régóta gond a megfelelő közvécé hiánya.

Többször jelezték a városházának, de nem történt érdemi előrelépés. Ők gyakran órákig nem tudtak mosdóba menni, vagy fizetniük kellett egy üzletben a használatért, ami kellemetlen volt. Ezért végül többen összefogtak és egy mobil vécét béreltek, aminek közösen fizetik a fenntartási költségeit és biztosítják a takarítást.

Szabályokat is bevezettek a tisztaság megőrzése érdekében, ugyanakkor zárják is a vécét. Ez most működik, de szerintük

szükség lenne egy hivatalos, megfizethető megoldásra a város részéről.

A nekünk nyilatkozó taxis hozzátette, reméli, hogy a tervezett felújítás valóban megvalósul, és a létesítményt bárki használhatja majd.

Udvarhelyszék Székelyudvarhely
Ezek is érdekelhetik

Vizsgálja az ügyészség a sürgősségiről hazaküldött, majd otthon meghalt páciens ügyét
Hídfőnek ütközött egy autó Gyergyószentmiklóson
A végjátékban lecsapott a bajnokra az FK Csíkszereda (videóval)
Tragikus körülmények között elhunyt az RMDSZ egykori ügyvezető elnöke
Nincs más választás: le kell győzze az éllovast a Sepsi OSK
Virág Ágota: Élmény legyen a fotózás, ne stresszforrás
Vizsgálja az ügyészség a sürgősségiről hazaküldött, majd otthon meghalt páciens ügyét
Székelyhon

Vizsgálja az ügyészség a sürgősségiről hazaküldött, majd otthon meghalt páciens ügyét
Hídfőnek ütközött egy autó Gyergyószentmiklóson
Székelyhon

Hídfőnek ütközött egy autó Gyergyószentmiklóson
A végjátékban lecsapott a bajnokra az FK Csíkszereda (videóval)
Székely Sport

A végjátékban lecsapott a bajnokra az FK Csíkszereda (videóval)
Tragikus körülmények között elhunyt az RMDSZ egykori ügyvezető elnöke
Krónika

Tragikus körülmények között elhunyt az RMDSZ egykori ügyvezető elnöke
Nincs más választás: le kell győzze az éllovast a Sepsi OSK
Székely Sport

Nincs más választás: le kell győzze az éllovast a Sepsi OSK
Virág Ágota: Élmény legyen a fotózás, ne stresszforrás
Nőileg

Virág Ágota: Élmény legyen a fotózás, ne stresszforrás
2026. május 01., péntek

Időseink emlékei „a munkásosztály ünnepnapjáról” – videó

Fegyelmezettséget követelő felvonulások, egyszerű, de tartalmas kirándulások, kivonulások a szabadba, muzsikaszó kíséretében, gyöngyvirágot szedve – ilyenek voltak a régmúlt idők majálisai Székelyföldön.

2026. április 29., szerda

Biciklilopás miatt vettek őrizetbe egy férfit Székelyudvarhelyen

Biciklit lopott egy férfi Székelyudvarhelyen, őrizetbe vette a rendőrség kedden.

Elhalasztják a Magyar Film Napját és a szejkei majálist Székelyudvarhelyen

Az április 30-ára tervezett Magyar Film Napja, valamint a Szejkén meghirdetett majális is elmarad Székelyudvarhelyen, a kedvezőtlennek ígérkező időjárás miatt – olvasható a városháza közleményében.

2026. április 27., hétfő

Lakóház égett le Szentegyházán

Kigyulladt lakóházhoz riasztották a tűzoltókat Szentegyházán a Turista utcába hétfőn délután. Az épület megsemmisült a tűz következtében.

2026. április 27., hétfő

Sorra zártak be a kürtőskalácsosok Parajdon és környékén

Több tucat kisvállalkozás szűnt meg 2025-ben Parajdon és a környező településeken a turizmus, a vendéglátás és az utcai kereskedelem területén, miután tavaly májusban a Korond-patak vize elárasztotta a sóbányát.

2026. április 27., hétfő

Pénzt még nem kaptak, de zajlik a felújítás a legsűrűbben lakott székelykeresztúri lakótelepen

Folytatódik, sőt bővült is a felújítás a székelykeresztúri Kossuth Lajos negyedben, noha az önkormányzat továbbra sem kapta meg a megnyert pályázati támogatást. A munkálatokat egyelőre saját költségvetésből finanszírozzák.

2026. április 27., hétfő

Kiszáradt fa dőlt egy autóra Székelyudvarhelyen

Vélhetően az erős szél következtében dőlt rá a kiszáradt fa egy a Nicolae Bălcescu utcában parkoló autóra hétfőre virradóra – erősítette meg lapunknak a székelyudvarhelyi helyi rendőrség.

2026. április 25., szombat

Egy hónap haladékot kaptak, nyár végéig elkészülhet a székelymagyarosi kultúrotthon

Dolgoznak a székelymagyarosi kultúrotthon és a vele egybeépített régi iskola energiahatékonysági felújításán. A kivitelezést július 31-ig be kell fejezni, különben vissza kell fizetni a pályázaton nyert támogatást.

2026. április 23., csütörtök

Sofőrök figyelmébe: pénteki útlezárások Székelyudvarhelyen

Két helyszínen is útlezárásra kell számítani Székelyudvarhelyen péntektől, a közúti infrastruktúra fejlesztése miatt.

2026. április 23., csütörtök

Haldokló turizmus: újabb elbocsátás körvonalazódik Parajdon

A helyi idegenforgalom helyzete és az általános gazdasági nehézségek miatt újabb csoportos leépítés körvonalazódik Parajdon. A bányakatasztrófa óta a turizmus életben tartásáért küzdő település egyik turisztikai egysége került most nehéz helyzetbe.

