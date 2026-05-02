Elvetik a költséges terveket, mégis megújulhat a székelyudvarhelyi közvécé

Túlzónak tartják a korábban elkészített terveket, ráadásul pénz sem lenne azok megvalósítására, így beruházás helyett a karbantartási munkálatok részeként szeretné rendbe hozni a polgármesteri hivatal a városközponti közvécét.

Fülöp-Székely Botond 2026. május 02., 09:022026. május 02., 09:02 2026. április 30., 11:572026. április 30., 11:57

1961-ben épült meg a közvécé Székelyudvarhely központjában, amely az utóbbi évtizedekben nem esett át jelentősebb felújításon, ezért meglehetősen leromlott állapotba került. Két éve a városháza egy tanulmányban mutatta be a felújítással kapcsolatos elképzeléseit. Ebből egyebek mellett kiderült, hogy ki kell szélesíteni a bejárati lépcsőket és a folyosókat,

liftet kell beszerelni a mozgássérültek számára,

ki kell szélesíteni az illemhelyeket,

valamint meg kell oldani az épület alsó és felső részének vízszigetelését is. Hirdetés Akkor még 1,1 millió lejre becsülték a munkálatok értékét, ez az összeg azonban 2025-re további félmillió lejjel emelkedett. Már ekkor világos volt, hogy

a városnak külső forrásra lesz szüksége a tervek megvalósításához.

korábban írtuk Évről évre többe kerülne a székelyudvarhelyi közvécé felújítása Jelentős beavatkozásokra van szükség a székelyudvarhelyi városközpontban lévő közvécé felújítására, és bár a projekt dokumentációja készül, a kivitelezés költsége is növekszik az évek alatt. Az elmúlt egy évben nyilvánosan alig esett szó a közvécé rendbetételéről, pedig az új városvezetés még a helyhatósági választások előtt ígéretet tett a beruházás megvalósítására. A csendet végül a napokban Dávid Endre alpolgármester törte meg, aki azt ígérte, hogy a közeljövőben elvégzik a szükséges beavatkozásokat.

Fotó: Olti Angyalka

Beruházás helyett karbantartás Dávid Endre megkeresésünkre túlzónak nevezte az előző városvezetés által készíttetett terveket.

Az elhibázott megközelítés miatt olyan grandiózus tervek készültek, amelyek megvalósítását soha nem tudjuk megvalósítani a helyi költségvetésből”

– magyarázta az alpolgármester. Mint mondta, ettől függetlenül tény, hogy jelenlegi állapotában a közvécé nem méltó a városhoz, ezért vagy be kell zárni, vagy rendbe kell hozni. A városvezetés utóbbi mellett döntött, a beavatkozásokat pedig a karbantartási munkák részeként végzik el.

Fotó: Olti Angyalka

Jelenleg felmérések zajlanak a helyszínen, de már most látszik, hogy elengedhetetlen a tönkrement csempék cseréje,

a falak újravakolása és festése,

a megrepedezett ajtók cseréje,

új csapok felszerelése,

valamint a vízelvezetés megoldása, hogy a föld alatti épület ne telhessen fel újra. Dávid Endre rámutatott, a betervezett munkálatokat a helyi költségvetés elfogadása után tudják elkezdeni.

Omladoznak a falak a székelyudvarhelyi közvécében

Kis probléma, és mégsem:

a taxisok szerint régóta gond a megfelelő közvécé hiánya.

Többször jelezték a városházának, de nem történt érdemi előrelépés. Ők gyakran órákig nem tudtak mosdóba menni, vagy fizetniük kellett egy üzletben a használatért, ami kellemetlen volt. Ezért végül többen összefogtak és egy mobil vécét béreltek, aminek közösen fizetik a fenntartási költségeit és biztosítják a takarítást. Szabályokat is bevezettek a tisztaság megőrzése érdekében, ugyanakkor zárják is a vécét. Ez most működik, de szerintük

szükség lenne egy hivatalos, megfizethető megoldásra a város részéről.

A nekünk nyilatkozó taxis hozzátette, reméli, hogy a tervezett felújítás valóban megvalósul, és a létesítményt bárki használhatja majd.

Fotó: Olti Angyalka

