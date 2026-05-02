Elvetik a költséges terveket, mégis megújulhat a székelyudvarhelyi közvécé

Fotó: Olti Angyalka
Túlzónak tartják a korábban elkészített terveket, ráadásul pénz sem lenne azok megvalósítására, így beruházás helyett a karbantartási munkálatok részeként szeretné rendbe hozni a polgármesteri hivatal a városközponti közvécét.
2026. május 02., 09:02
1961-ben épült meg a közvécé Székelyudvarhely központjában, amely az utóbbi évtizedekben nem esett át jelentősebb felújításon, ezért meglehetősen leromlott állapotba került.
Két éve a városháza egy tanulmányban mutatta be a felújítással kapcsolatos elképzeléseit. Ebből egyebek mellett kiderült, hogy
ki kell szélesíteni a bejárati lépcsőket és a folyosókat,
liftet kell beszerelni a mozgássérültek számára,
ki kell szélesíteni az illemhelyeket,
valamint meg kell oldani az épület alsó és felső részének vízszigetelését is.
Akkor még 1,1 millió lejre becsülték a munkálatok értékét, ez az összeg azonban 2025-re további félmillió lejjel emelkedett. Már ekkor világos volt, hogy
Jelentős beavatkozásokra van szükség a székelyudvarhelyi városközpontban lévő közvécé felújítására, és bár a projekt dokumentációja készül, a kivitelezés költsége is növekszik az évek alatt.
Az elmúlt egy évben nyilvánosan alig esett szó a közvécé rendbetételéről, pedig az új városvezetés még a helyhatósági választások előtt ígéretet tett a beruházás megvalósítására. A csendet végül a napokban Dávid Endre alpolgármester törte meg, aki azt ígérte, hogy a közeljövőben elvégzik a szükséges beavatkozásokat.
Dávid Endre megkeresésünkre túlzónak nevezte az előző városvezetés által készíttetett terveket.
– magyarázta az alpolgármester. Mint mondta, ettől függetlenül tény, hogy jelenlegi állapotában a közvécé nem méltó a városhoz, ezért vagy be kell zárni, vagy rendbe kell hozni. A városvezetés utóbbi mellett döntött, a beavatkozásokat pedig a karbantartási munkák részeként végzik el.
Jelenleg felmérések zajlanak a helyszínen, de már most látszik, hogy elengedhetetlen
a tönkrement csempék cseréje,
a falak újravakolása és festése,
a megrepedezett ajtók cseréje,
új csapok felszerelése,
valamint a vízelvezetés megoldása, hogy a föld alatti épület ne telhessen fel újra.
Dávid Endre rámutatott, a betervezett munkálatokat a helyi költségvetés elfogadása után tudják elkezdeni.
Omladoznak a falak a székelyudvarhelyi közvécében
Kis probléma, és mégsem:
Többször jelezték a városházának, de nem történt érdemi előrelépés. Ők gyakran órákig nem tudtak mosdóba menni, vagy fizetniük kellett egy üzletben a használatért, ami kellemetlen volt. Ezért végül többen összefogtak és egy mobil vécét béreltek, aminek közösen fizetik a fenntartási költségeit és biztosítják a takarítást.
Szabályokat is bevezettek a tisztaság megőrzése érdekében, ugyanakkor zárják is a vécét. Ez most működik, de szerintük
A nekünk nyilatkozó taxis hozzátette, reméli, hogy a tervezett felújítás valóban megvalósul, és a létesítményt bárki használhatja majd.
