Sofőrök figyelmébe: pénteki útlezárások Székelyudvarhelyen

Két helyszínen is útlezárásra kell számítani Székelyudvarhelyen péntektől, a közúti infrastruktúra fejlesztése miatt.

Székelyhon 2026. április 23., 18:582026. április 23., 18:58

A városháza tájékoztatása szerint pénteken kezdődik a Tompa László utca felújítása, ezért szombattól

a kivitelező lezárja a Grében kávézó és a Kornis Ferenc utcai kereszteződés közti szakaszt.

A munkálatokat a székelyudvarhelyi közúti infrastruktúra és korszerűsítése, illetve a közúti forgalom és a szén-dioxid kibocsátás csökkentése érdekében a Központi Régió 2021-2027 programjának keretéből finanszírozzák.

A lezárás egész héten érvényben marad.